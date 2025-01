Pistons G Jaden Ivey deixa a quadra na maca após colisão com Cole Anthony

Jaden Ivey pareceu sofrer uma grave lesão no tornozelo na quarta-feira. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

O armador do Detroit Pistons, Jaden Ivey, estava desfrutando de um ano de carreira, que agora provavelmente terá de ser adiado.

O ex-quinto escolhido geral deixou o jogo de quarta-feira em uma maca depois que uma colisão com o armador do Orlando Magic, Cole Anthony, o deixou se contorcendo de dor na quadra. A cena interrompeu imediatamente a ação, com vários jogadores de ambas as equipes cercando Ivey enquanto os treinadores cuidavam dele.

O replay adicional mostrou que o tornozelo de Ivey estava dobrado vários graus na direção errada.

Foi uma cena sombria enquanto Ivey recebia tratamento, com Anthony chorando enquanto assistia. A multidão aplaudiu Ivey diversas vezes e gritou seu sobrenome enquanto ele era levado embora com uma toalha Gatorade cobrindo sua perna esquerda.

Enviando orações a Jaden Ivey, que foi retirado da maca no quarto período após sofrer uma aparente lesão na perna. 🙏 pic.twitter.com/mvaetcRgL7 – FanDuel Sports Network Florida e Sun (@FanDuelSN_FL) 2 de janeiro de 2025

Uma lesão como essa seria brutal para qualquer jogador, mas é particularmente ruim para Ivey, que parecia estar dando um passo à frente em sua terceira temporada na NBA.

Antes de quarta-feira, Ivey vinha registrando médias altas de carreira em todos os aspectos, incluindo pontos (17,4 por jogo), rebotes (4,2), roubos de bola (0,9), porcentagem de arremessos de campo (45,3%) e porcentagem de três pontos (39,2%). . Esse desempenho é um grande motivo pelo qual os Pistons já igualaram o total de vitórias do ano passado, com um recorde de 14-18 no jogo de quarta-feira.