Più fluido che mai, “Show 2025 come” sfida unica “

Glendale, Ariz. – Cinque anni fa, Betts Mookie si trovava nel mezzo della club house e si presentò ai nuovi compagni di squadra di Los Angeles Dodgers, fondamentalmente disse loro che dovevano gestire i dettagli a febbraio se volevano sollevare il trofeo in ottobre.

Martedì, all’inizio non ufficiale della stagione, in cui i Dodgers dovranno affrontare immense aspettative, Betts ha dato un messaggio simile.

“Non possiamo pensare di essere di nuovo campione”, ha detto Betts il giorno in cui molti giocatori di Dodgers hanno subito i loro test fisici. “Non abbiamo giocato a Game 1. Dobbiamo prenderci cura dell’allenamento primaverile e quando arriva il gioco 1, poi arriva il gioco. Ma non possiamo parlare di World Series.”

Non molto tempo fa Dodgers assomigliava a qualcosa come una tragedia greca di stelle e dominare le stagioni regolari solo per assorbire enormi delusioni nei playoff. Tutto questo è cambiato lo scorso autunno quando uno dei più elenchi di lesioni da Dodgers ha superato Deep San Diego Padres, ha inviato un cupo New York Mets e ha rapidamente lavorato gli sciatti Yankees di New York per catturare il primo titolo in franchising dal 2020-OD nel 2020 nel 2020 -Od nel 2020-L’anno successivo 2020-L’anno 2020-2020-From 2020-From 2020-From 2020-From 2020- Il titolo di franchising Seestons Il primo titolo di franchising che si trova il primo titolo di franchising e il suo primo Per tutta la stagione dal 1988.

Dodgers seguito dal raddoppio di quella che è già stata una delle liste più decorate nella storia del baseball, che garantisce quasi $ 400 milioni di nove giocatori: Blake Snell, Tanner Scott, Teoscar Hernandez, Michael Conforto, Kirby Yates, Hyeseong Kim, Sasaki, Enrique Hernandez e Clayton Kershaw, l’altro dovrebbe essere ufficiale mercoledì.

Secondo Spotrac, il pagamento del saldo fiscale di Dodgers per il 2025 progetti di $ 385 milioni, che è di $ 65 milioni in più rispetto ai secondi Mets. Nonostante tutto, sono diventati l’obiettivo delle lamentele sullo stato dello sport. I proprietari hanno aumentato le capacità finanziarie dei Dodgers nella loro pressione sul limite di stipendio. I fan hanno affrontato l’uso del ritardo, in particolare con Shohei Era, che ha assegnato $ 680 milioni per la pensione – per commettere negozi. I dirigenti hanno punito il processo di Sasaki e credevano che la sua firma con Dodgers fosse inevitabile.

“Le persone trovano sempre qualcosa di cui si lamentano”, ha detto Dodgers il terzo base Max Muncy. “Cerchiamo solo di prenderci cura della nostra attività e stare in un buon posto per fare un post -stagione.”

La Major League Baseball non aveva una ripetizione del campione perché Yankees ha vinto il terzo di fila nel 2000, ma Dodgers ha buone possibilità. Pecota Baseball Prospectus “, che gestisce migliaia di simulazioni per progettare le somme vincenti nella prossima stagione, Dodgers ha almeno 11 in più di qualsiasi altra squadra per 104 vittorie nel 2025.

Le ragioni sono ovvie. Dodgers di rotazione – che rappresentano Snell, Sasaki, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow e infine l’era e Kershaw – sono tra i migliori di Full Sport. La loro linea -up – con ERA, Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernandez, Muncy, Will Smith, Conforo e Tommy Edman sono costituiti da otto luoghi, forse in questo ordine – è uno dei più selvaggi della storia. E il loro bullpen, già forza, ha aggiunto Scott e Yates al gruppo, tra le altre cose, Michael Kopes, Blake Treinen, Evan Phillips e Alex Vesia. Se le dinastie sono ancora possibili nello sport imprevedibile con il campo costantemente in via di sviluppo del post -stagione, i Dodgers sembrano diventare uno. Ma non è qualcosa che i loro giocatori vogliono accettare pubblicamente.

Il loro gioco di gioco ha insegnato.

L’era di Shohei e i Dodgers proveranno a diventare i primi campioni ripetuti perché Yankees ha vinto il suo terzo titolo diretto nel 2000. AP Foto/Ross D. Franklin

“La cosa su questo sport è, indipendentemente dal tipo di elenco che hai – di tanto in tanto, le squadre hanno dimostrato che puoi giocare a -ff, tutto può succedere”, ha detto Muncy. “Guardi Diamondbacks alcuni anni fa, sei arrivato alle World Series con (84) vittorie. E tecnicamente l’anno scorso sono migliorati – hanno avuto 89 vittorie – e non hanno nemmeno fatto un gioco.

“È una di quelle cose in cui tutto ciò che devi fare è arrivare al post -stagione e tutto può succedere in questo sport. Sport, dove hai i migliori giocatori nel parco giochi NBA, prenderà il sopravvento per la maggior parte. Serie.”

Pertanto, i giocatori di Dodgers hanno trascorso molto tempo martedì respingendo domande sulla costruzione di una dinastia e persecuzione dei record nella stagione regolare della stagione 116, partono nel 1906 Chicago Cubs e nel 2001 Seattle Mariners-A invece ne parlava invece di loro e parlava loro invece, hanno parlato dell’importanza di mantenere il loro vantaggio.

Dodgers non ospiterà il loro primo esercizio completo fino a sabato, ma la maggior parte dei loro difensori infielenti Freeman, che è tornato a Los Angeles, attraversa le ultime fasi della riabilitazione del suo ranch alla caviglia destro di riparato chirurgicamente. Lo stesso si può dire della maggior parte delle loro brocche che hanno iniziato presto i loro programmi di lancio in previsione della stagione regolare, che inizierà il 18 marzo dal Giappone.

Muncy ha preso un segno che questa squadra è “starver che mai”.

“Non abbiamo vinto l’anno scorso perché abbiamo parlato di World Series ogni giorno”, ha detto Betts. “Penso che abbiamo vinto l’anno scorso perché abbiamo parlato di mano. Prendi pietre riflettenti per arrivarci e non preoccuparti quando ci arriviamo. “