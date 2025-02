A equipe de críquete do Paquistão fez uma sessão de treinamento prolongada na sexta -feira, durante a qual o mais velho Baton e o ex -capitão Babar Azam enfrentaram no domingo na partida do troféu com a Índia em Dubai, em Dubai. O Paquistão está em uma situação em que você pode fazer após uma derrota de 60 velocidades com a Nova Zelândia na partida de abertura em Karachi. A equipe praticou por três horas no críquete internacional em Dubai com todo o bolo, exceto o capitão Mohammad Rizwan, passando pela prolongada sessão de piscar de 20 minutos.

Batting Babar Azam enfrentou todas as tigelas por pelo menos dois passes. O ex -Szyper capturou Sedate 64 de 90 entregas contra a Nova Zelândia.

Pacers Shaheen Shah Afridi e Haris Rauf, que esperam que desempenhem um papel fundamental na partida contra os arqui-rivais, eles se desenvolveram demais com as sete marchas.

O treinador temporário do Paquistão, Aaqib Javed, e o capitão Rizwan tiveram uma reunião prolongada com os jogadores, e o anterior deu a maioria das negociações.

O ex -capitão Shahid Afridi acredita que a Índia tem mais vencedores de partidas em comparação com o Paquistão antes do altamente esperado grupo de troféu A Clash Masters, que ocorrerá no Estádio de Dubai no domingo. O Paquistão derrotou a Índia em três em cada cinco partidas nos eventos anteriores dos Trophy Champions. Suas vitórias ocorreram em 2004 na Grã -Bretanha, 2009, na África do Sul, e no final de 2017 em Oval, em Londres.

“Se estamos falando sobre os vencedores do jogo, eu diria que a Índia tem mais vencedores de partidas em comparação com o Paquistão. O vencedor das partidas é alguém que sabe como ganhar o jogo sozinho. Agora não temos esses jogadores no Paquistão.

“Há muito tempo, oferecemos oportunidades aos jogadores, mas ninguém acelerou de forma consistente. Alguns apareceram em vários jogos, mas não temos jogadores que mantiveram seus resultados por um ano, dois anos ou 50-60 partidas. “

“É aqui que somos um pouco mais fracos em comparação com a Índia, o que é muito forte nessa área. Mas a chave para vencer com a Índia é o desempenho coletivo–eles são adesivos, tigelas ou cartuchos de spinner-todos os lugares é crucial “, disse Afridi ligado a Afridi em Jiohotstar.

