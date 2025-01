Plano preliminar perfeito dos Raiders para a NFL: aqui está o que Pete Carroll precisa para consertar Las Vegas no primeiro ano

A busca dos Raiders por um novo técnico chegou ao fim na sexta-feira, quando o ex-Seahawks e técnico do USC Pete Carroll foi contratado por Las Vegas. Carroll deve agora executar o plano no qual vendeu a liderança dos Raiders para subir das profundezas da AFC West ao seu auge.

Aqui está um roteiro potencial para garantir que Las Vegas dê esse passo sob Carroll:

Todas as classificações de clientes potenciais por meio das classificações de consenso do CBSSports.com.

Rodada 1, escolha 6: QB Shedeur Sanders, Colorado

Em um mundo ideal, Las Vegas poderia contratar um quarterback, provavelmente Sanders. O filho de NFL A lenda Deion Sanders conhece bem a pressão e assume a esperança de um programa completo. Em sua última temporada em Boulder, ele completou 74% de suas tentativas de passe para 4.134 jardas, 37 touchdowns e 10 interceptações. Tom Brady e Carroll saem do pelotão de quarterbacks Gardner Minshew, Aidan O’Connell e Desmond Ridder.

Rodada 2, escolha 37: WR Matthew Golden, Texas

Golden foi difícil de defender na segunda metade da temporada, principalmente no futebol universitário Eliminatórias. Ele se desvia bruscamente de sua rota e mostra boa aceleração pós-captura. Sua habilidade de rastrear a bola no campo é um ponto forte e melhorou muito seu problema com quedas de aproximação. A transferência de Houston obteve 58 passes para 987 jardas e nove touchdowns nesta temporada.

Rodada 3, escolha 68: CB Azareye’h Thomas, estado da Flórida

Se não fosse pela disponibilidade de Sanders, Las Vegas provavelmente teria ido para a defesa na 6ª posição geral: tackle defensivo, edge rusher ou cornerback. Os Raiders abordam um desses pontos fracos no top 100 geral. Thomas tem grande extensão no limite, bem como algumas interceptações universitárias em seu nome. Pense na “Legion of Boom” e na duração que manteve a unidade. Não há exatamente muita competição no elenco nessa função.

Rodada 3, escolha 73: WR Savion Williams, TCU

Mergulhar duas vezes na posição de wide receiver pode parecer excessivo, mas Las Vegas tem pouco na posição além de Tre Tucker, que teve alguns momentos brilhantes em 2024. O tight end Brock Bowers é sensacional, mas a adição de dois wide receivers essencialmente garante que AT AT em AT de pelo menos um valerá a pena para o quarterback novato. Williams, um ex-recruta cinco estrelas do ensino médio, conseguiu 60 passes para 611 jardas e seis touchdowns nesta temporada.

Rodada 4, escolha 106: Dt Ty Hamilton, estado de Ohio

Hamilton mostrou seu valor durante os playoffs do futebol universitário, ao parar consistentemente o adversário no jogo corrido. Ele oferece pouco em termos de potencial de passagem rápida, mas deve servir, no mínimo, como uma profundidade valiosa. Las Vegas assinou com Christian Wilkins um contrato lucrativo na última offseason, mas a profundidade será importante no futuro.

Rodada 5, escolha 143: Ol Jonah Monheim, USC

Las Vegas encontrou algumas peças úteis em sua linha ofensiva no draft do ano passado com Jackson Powers-Johnson e Delmar Glaze, mas o objetivo é sempre adicionar alguns novatos na esperança de que alguém se torne titular ou até mesmo profundidade funcional em uma posição-chave.

Rodada 6, escolha 181: OT Hollin Pierce, Rutgers

Pierce é apenas uma jogada para criar competição nesses pontos ofensivos. Pierce provavelmente apoiaria Kolton Miller no left tackle, mas poderia desafiar Glaze e Thayer Munford para o trabalho inicial no right tackle. Pierce é uma figura descuidada que lutou contra a confiabilidade.

Rodada 6, escolha 213: RB Ja’quinden Jackson, Arkansas

Por que esperar por um running back tão tarde quando o elenco foi forçado a capacitar Ameer Abdullah, Alexander Mattison e Zamir White e outros nesta temporada? Em vez de um segundo wide receiver, a franquia poderia usar esse capital para abordar a posição de running back, mas é mais fácil preencher o último do que o primeiro. Jackson é um grande corredor, com 1,80 metro e 233 libras, mas teve média de mais de 5,0 jardas por corrida e marcou 15 vezes.

Rodada 6, escolha 217: S Hunter Wohler, Wisconsin

Wohler é um segurança sênior com 1,80 metro e 215 libras e tem comprimento, comprimento, comprimento. Ele tem três interceptações em seu nome até agora. Tre’von Moehrig e Marcus Epps estão naquela sala para a competição.

Rodada 7, escolha 223: LB Teddye Buchanan, Califórnia

Buchanan criou peças dignas de nota para a Califórnia. Ele registrou 5,0 sacks e dois fumbles forçados em 2024. Seu alto QI no futebol o coloca em posição de ver o campo cedo em alguma capacidade. Carroll tinha linebackers em quem confiava e não precisava microgerenciar. A esperança é identificar alguns desses jogadores na defesa do New Look Raiders.

2025 Draft da NFL acontecerá de 24 a 26 de abril no Lambeau Field em Green Bay, Wisconsin.