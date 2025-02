Planos atualizados para Tiffany Stratton vs Charlotte Flair, retorno e mais de Trish Stratus (10 de fevereiro de 2025)

Vamos discutir os últimos rumores que circulam entre os fãs da WWE!

Especulações e rumores estão entre alguns dos hobbies favoritos para os fãs da WWE em todo o mundo. Os fãs de todo o mundo gostam de discutir e discutir vários aspectos do mundo da luta livre. O caminho para a WrestleMania começou com o Royal Rumble Ple e a próxima parada na estrada é a câmara de eliminação e os fãs começaram a especular sobre os jogos e as aparências.

Na edição de hoje do Rumor Roundup, abordamos os últimos rumores e notícias que circulam entre os fãs, incluindo planos atualizados para Tiffany Stratton vs Charlotte Flair, o retorno de Trish Stratus, Jordynne Grace recebendo um corte de salário, mais demissões da WWE, eles descartaram planos para planos para Giovannii Vinci e muito mais.

Planos atualizados para Tiffany Stratton vs Charlotte Flair

Em meio aos rumores de um possível conflito entre o campeão feminino Tiffany Stratton e Charlotte Flair para o WrestleMania 41. O Dr. Chris Featherstone revelou que o plano original de Flair era que Flair trabalhava no rosto de um bebê.

Featherstone disse nos bastidores que a promoção agora planeja usar mais como um salto na disputa. Provavelmente, isso se deve à grande quantidade de borda de reação recebida depois de vencer o partido Royal Rumble Women.

O retorno de Trish Stratus

WWE Hall of Fame, Trish Stratus retornou durante o jogo Royal Rumble Women em 1 de fevereiro no Lucas Oil Stadium. Os relatórios agora sugerem que eles estão trabalhando na promoção antes da segunda PLE de 2025.

De acordo com a Fightful Select, Trish Stratus está trabalhando com a promoção de alguma forma antes da câmara de eliminação de 2025, que ocorrerá em sua cidade natal, em Toronto, Ontário, Canadá. Fontes adicionais também revelaram que o stratus às vezes apresenta idéias à promoção e continua sendo uma parte constante de conversas internas.

Mais demissões da WWE

Nos últimos dois dias, várias superestrelas foram lançadas pela sede em Stamford, a lista inclui o ex -campeão dos veteranos e muito mais. Agora, há uma nova incorporação na lista de talentos que lançou a promoção.

O gerente de legado fantasma, Elektra López, agora se juntou à cadeia Stars que a promoção foi lançada desde sexta -feira. Segundo Pwinsider, López foi lançado pela promoção na sexta -feira. A promoção também o transferiu para Seção ex -estudante no seu site.

Jordynne Grace leva um corte de salário

O ex -campeão mundial da TNA, Jordynne Grace, chegou à promoção com uma explosão no Royal Rumble Women e agora está esperando a promoção atribuir uma marca. É provável que a Grace esteja preparada para a marca NXT, embora seu contrato signifique que provavelmente será transferido para a lista principal em breve.

Durante uma briga e meio e 2 anos, Sean Ross Sapp revelou que Grace “efetivamente fez um corte de salário para se juntar à WWE”, com relação a como ele fez isso com suas várias fontes de renda antes de assinar com a empresa.

Planos descartados para Giovanni Vinci

O ex -membro do Império, Giovanni Vinci, estava entre as estrelas lançadas pela promoção na semana passada. Ele foi libertado após meses de inatividade e sua última apresentação foi durante o show de 20 de setembro de 2024 da WWE Raw.

De acordo com Dave Meltzer, a WWE tinha “uma ótima idéia” para Giovanni Vinci “fazendo o rico truque da playboy”, mas nunca se tornou realidade. A Fightful acrescenta que os funcionários da WWE inicialmente ficaram impressionados com seus novos personagens, mas o impulso finalmente não levou a nenhuma oportunidade significativa.

