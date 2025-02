Plaschke: Luke Doncic se liga aos Lakers com má bagagem … e isso é uma coisa boa

Luka Doncic, à direita, fala a jornalistas depois que o gerente geral Rob Pelinka, à esquerda, a apresentou como o mais novo Laker. (Christina House / Los Angeles Times)

Ele é gordo. Ele é preguiçoso. Ele Eu não posso me manter saudável.

“É uma razão”, disse ele Luka Doncic. “Eu sei que não é verdade. Eu sei. Mas é uma razão … é uma ótima razão para uma longa corrida aqui.

Você não pode jogar defesa. É um investimento ruim. Nunca atingirá seu potencial.

“Essa é a sua decisão, então não tenho comentários”, disse Doncic. “Eles tomaram uma decisão. Eu não sei por quê. Então, mas essa é a sua decisão, então não posso fazer nada a respeito.

Você pode ouvir a dor. Você podia ver a dor. Quando a nova estrela dos Lakers apareceu no segundo na terça -feira de manhã, mãos e abraços não conseguiram mascarar a testa e um chip.

Doncic chega claramente ferido. Ele chega escalonado sob muitas bagagens desconfortáveis. Chega diferente de qualquer estrela do que o Lakers chegou na história da franquia: é apenas aqui porque seu ex -time a expulsou.

Pense nisso. Ele estava sozinho Mudou aqui por Anthony Davis Porque os Dallas Mavericks não acreditavam que valia a pena. A equipe que o usou para sua carreira de sete anos na NBA, as pessoas que o conheciam melhor, não a queriam mais.

Havia sussurros de preocupações de condicionamento, problemas de durabilidade e a preocupação de que o contrato gigante que era elegível para assinar neste verão não valeria a pena. Mas, não importa o raciocínio, a mensagem era inegável.

Em poucas palavras: os Mavericks perguntaram a Luka Doncic na calçada.

E tanto quanto o gerente geral Rob Pelinka Tentei fazer Doncic sentir -se desejado durante a conferência de imprensa inicial dos Lakers infantis, Doncic ainda apareceu como mercadorias danificadas, um dos cinco melhores jogadores da liga com um ego apagado e um visual atordoado.

“Você pode imaginar o quão surpreso eu estava”, disse Doncic sobre o comércio. “Eu estava quase dormindo, então, quando recebi uma ligação, tive que verificar se era 1º de abril. Eu realmente não acreditei no começo e foi um grande choque. Foi um momento difícil para mim. Era uma casa. Eles foram realmente momentos difíceis para mim.

Grande surpresa? Momentos difíceis? Você sabia?

Bom.

Luka Donc sorri enquanto posava para uma foto que segura sua nova camisa do Lakers enquanto ladeou o GM Rob Pelinka, à esquerda, e o treinador JJ Redick, à direita. (Christina House / Los Angeles Times)

Isso é difícil para Doncic, mas perfeito para os Lakers, que de repente receberam uma atmosfera de humildade e urgência para o prodígio de seu filho.

Eles não querem que Doncic se sinta certo, e talvez agora ele não. Tem muito para demonstrar.

“Eu tenho tudo a provar”, disse ele.

Eles não querem Doncic Toja com a cabeça com LeBron JamesE talvez agora ele não. Dada a grande diferença em seu condicionamento e reputação como campeonato, aqui acho que Doncic pelo menos ouvirá James.

“É como um sonho tornado realidade, eu sempre o admiro, há tantas coisas que eu poderia aprender com ele”, disse Doncic. “E estou animado, apenas para aprender tudo e agora posso brincar com ele. Então é um sentimento incrível.

Eles precisam de Doncic para jogar como homem em uma missão, e talvez agora o faça, porque existe uma missão mais fervorosa do que a de um amante exausto que tenta provar seu valor?

E não se enganam, a missão de Doncic agora é a missão dos Lakers. Durante a conferência de imprensa de 30 minutos na terça -feira, a equipe mal mencionou James. A propriedade dos Lakers aparentemente foi transferida. O lugar agora pertence a Luka.

“Não consigo pensar em um ponto de partida mais surpreendente para construir uma lista durante a próxima década”, disse Doncic Pelinka. “E eu sei que ele tem o impulso de vencer que temos aqui. Nossos fãs verão todas as noites na quadra. Eu sei aqui em cima que podem parecer calmos, informais e silenciosos, mas sabemos que o alter ego sai.

Atualmente, esse alter ego está cheio de raiva, embora Doncic não o admitisse. Ele não teve que admitir. Seu pai, Sasa Doncic, fez isso por ele.

Em uma entrevista ao Slovena Media Network Arena Sport 1 no início desta semana, a SASA rasga os Mavericks pela maneira como eles trataram seu filho.

“(O condicionamento de Luka) não foi nem um problema no ano passado desde então, estou dizendo novamente, um indivíduo disse que não está suficientemente apto”, disse Sasa à rede. “O que jogou, eu não sei, 100 jogos, praticamente 40 minutos com dois ou três jogadores constantemente nele.”

Ele acrescentou: “Que ele foi espancado e você diz essas coisas sobre ele: eu sinto que isso é muito injusto para certas pessoas. Você mudou, você defende suas ações, mas não procura desculpas ou co -tração, isso é todos.”

Para ser justo, os Mavericks tiveram um bom ponto sobre o condicionamento de Doncic. Segundo relatos, esta temporada globalizou 270 libras em sua caixa de 6 e 6 polegadas, e o peso extra impediu seu retorno de uma lesão ao bezerro que o deixou de lado do Natal. Na primavera passada, em uma mensagem muito pública sobre as preocupações de condicionamento dos Mavericks, um funcionário da equipe foi capturado no vídeo pegando uma cerveja das mãos de Donc durante uma celebração após o jogo.

Os medos de peso são reais. Mas também são suas cinco temporadas consecutivas no primeiro time da NBA e na incrível corrida dos playoffs na última temporada que levou o Mavericks às finais da NBA contra o eventual campeão do Boston Celtics.

Depois que Doncic respondeu à pergunta do jornalista local Mark Medina sobre o condicionamento com a nomeação de motivação, Pelinka entrou e basicamente disse que os Lakers iriam trabalhar com Doncic para alcançá -lo da melhor maneira possível.

“Acho que a grandeza é uma evolução e um processo”, disse Pelinka. “E acho que se você se esforçar pela perfeição, pois somos como organização ou como jogador, terá desafios para melhorar até que não jogue mais. Então eu acho que isso é algo para levar em consideração.

Luka Doncic balança a mão com uma pessoa após sua conferência de imprensa introdutória no Centro de Treinamento do Lakers na segunda na terça -feira. (Christina House / Los Angeles Times)

Doncic disse que sua defesa fazia parte dessa evolução.

“Acho que este ano, eu realmente intensifiquei … honestamente, é mais ativo, mais vocal e acho que dei um passo à frente este ano”, disse ele. “Mas eu preciso dar mais medidas. Então é isso que estou planejando.

A conferência de imprensa terminou com um sorriso. Mas levou tempo e não durou muito. Doncic sabe que este é um negócio sério. A carreira de seus Lakers começa com ele precisando do fechamento de Mavericks. Comece com ele procurando vingança de Mavericks.

Comece com ele abordando a pergunta: quem é exatamente Luka Doncic?

Desde que ele testemunhou uma troca tão incrivelmente unilateral, o mundo do basquete perguntou: Dallas realmente sabia outra coisa que ninguém mais sabia?

Estamos prestes a descobrir.

