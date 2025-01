Playoff College Football 2024–25: primo sguardo al campionato

Il primo College Football Playoff a 12 squadre spetta alle ultime due contendenti: Notre Dame e Ohio State.

La settima testa di serie Fighting Irish e l’ottava testa di serie Buckeyes si incontreranno il 20 gennaio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per il campionato nazionale CFP presentato da AT&T. Qualunque sia la squadra vincente, metterà fine alla siccità del campionato. Notre Dame sta cercando il suo primo titolo dal 1988. Il record di Ohio State non è così lungo da quando i Buckeyes vinsero il loro primo campionato CFP dieci anni fa, ma data la loro costante élite, sembrava una forzatura.

Anche Marcus Freeman di Notre Dame e Ryan Day di Ohio State stanno cercando i loro primi campionati come capo allenatore, e anche il passato di Freeman sarà sotto i riflettori. Freeman e gli irlandesi hanno perso contro Buckeyes e Day in ciascuna delle ultime due stagioni. Ma dopo un magistrale lavoro da allenatore in questa stagione, Freeman affronterà ora la sua alma mater – era un quarterback All-Big Ten dell’Ohio State sotto la guida di Jim Tressel – con tutto andando per il verso giusto. Day, nel frattempo, potrebbe fornire il gol più sublime per una squadra che non è riuscita a raggiungere quelli precedenti ma che non ha mai smesso di oscillare.

Ecco il tuo primo sguardo alla partita di campionato e cosa aspettarti in ATL. –Adam Rittenberg

Quando: 20 gennaio alle 19:30 ET. TV: ESPN

Riuscirà Jaden Greathouse a tradurre la sua prestazione in semifinale nella partita di campionato? David Rosenblum/Icon Sportswire

Cosa abbiamo imparato in semifinale: La resilienza e la consapevolezza/esecuzione della situazione di Notre Dame sono innegabilmente i suoi tratti distintivi e potrebbero portare la squadra al titolo. Gli irlandesi hanno superato gli infortuni per tutta la stagione e lo hanno fatto di nuovo contro la Penn State. Hanno anche cancellato due deficit e hanno continuato a mantenere il comando nel “mezzo otto” – gli ultimi quattro minuti del primo tempo e i primi quattro minuti del secondo tempo – dominando il terzo su entrambi i lati della palla. Notre Dame può contare su frontmen come il quarterback Riley Leonard, il running back Jeremiyah Love e il linebacker Jack Kiser, ma anche il QB Steve Angeli, il wide receiver Jaden Greathouse e il kicker Mitch Jeter. Questi irlandesi combattono e sono molto difficili da eliminare.

Fattore X: Greathouse è entrato giovedì con numeri modesti – 29 ricezioni, 359 yard, un touchdown – e ha effettuato solo tre ricezioni per 14 yard nelle prime due partite CFP. Ma ha registrato i massimi della carriera in entrambe le ricezioni (7) e in ricezione (105) e ha pareggiato il punteggio su un touchdown da 54 yard con 4:38 rimasti nel gioco. Un attacco di Notre Dame che cerca di più dai suoi ricevitori larghi, soprattutto a terra, potrebbe appoggiarsi maggiormente a Greathouse, che ha superato il totale delle sue ricezioni nelle cinque partite precedenti, ma potrebbe trovare il suo ritmo in un momento ideale. È anche riuscito a passare in vantaggio, rappresentando tutte le sue yard in ricezione tranne sei nella seconda metà.

Come vince Notre Dame: Gli irlandesi non avranno talento ad Atlanta, in parte perché hanno perso diverse stelle a causa degli infortuni di fine stagione, ma hanno gli attributi giusti per affrontare qualsiasi avversario. Notre Dame ha bisogno di contributi in tutte e tre le fasi e deve continuare a trasmetterli, ha esortato il coordinatore offensivo Mike Denbrock. E finalmente hanno iniziato a vedere risultati contro la Penn State. Gli irlandesi probabilmente non possono permettersi di perdere margine di turnover, anche se possono aiutarsi ripetendo il loro brillante terzo down – 11 conversioni su 17 in attacco, 3 conversioni su 11 consentite in difesa – dalla vittoria della Penn State. — Rittenberg

Cosa abbiamo imparato in semifinale: I Buckeyes hanno una difesa del campionato guidata dal difensivo senior Jack Sawyer, che ha realizzato una delle più grandi giocate difensive nella storia dell’Ohio State. Al quarto gol a poco più di due minuti dalla fine, Sawyer ha licenziato il quarterback del Texas Quinn Ewers e ha forzato un fumble, che ha raccolto e ha corso per 83 yard per un convincente touchdown, spingendo l’Ohio State alla partita per il titolo nazionale. I Buckeyes non sono stati perfetti nel Goodyear Cotton Bowl Classic e hanno lottato per gran parte della notte contro una talentuosa difesa del Texas. Ma l’Ohio State ha dimostrato tardi perché la sua difesa è probabilmente la migliore nel football universitario.

Fattore X: Riproduci due istanti prima della registrazione di Sawyer e la partitura prepara la tavola. Sul secondo e goal dalla linea di 1 yard dell’Ohio State, la sicurezza senior non annunciata Lathan Ransom ha superato i bloccanti in arrivo e ha lasciato cadere il running back del Texas Quintrevion Wisner per una perdita di 7 yard. Dopo un passaggio incompleto, i Longhorns sono stati costretti alla modalità disperazione su un touchdown del quarto e gol a poco più di 2 minuti dalla fine. La sicurezza tutta americana Caleb Downs, che è stata intercettata durante il successivo viaggio in Texas, sta giustamente facendo tutti i titoli dei giornali per la secondaria dell’Ohio State. Ma i Buckeyes hanno altri veterani come Ransom in loro difesa.

Come vincerà lo stato dell’Ohio: Il Texas ha preso il miglior regista offensivo dell’Ohio State, il vero ricevitore largo da matricola Jeremiah Smith, che ha avuto solo una ricezione per 3 yard su tre bersagli. Come hanno sottolineato le prime due partite di playoff, l’attacco dei Buckeyes dà il meglio di sé quando Smith riceve la palla presto e spesso. Notre Dame imiterà sicuramente lo schema del Texas e posizionerà le difese difensive per sfidare Smith. Il coordinatore offensivo dell’Ohio State Chip Kelly deve affrontare un piano che troverà il modo di mettere la palla nelle mani di Smith, qualunque cosa facciano i Fighting Irish. –Jake Trotter