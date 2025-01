Playoff de futebol universitário: Kirk Herbstreit fica emocionado na ESPN após a vitória do estado de Ohio sobre Notre Dame

Kirk Herbstreit pegou um lenço de papel e se emocionou ao falar sobre a vitória dos Buckeyes na ESPN na noite de segunda-feira. (Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Kirk Herbstreit não pôde deixar de ficar emocionado na cabine de transmissão na noite de segunda-feira.

A veterana emissora de futebol universitário da ESPN, que se tornou uma das principais vozes do esporte nas últimas décadas, tinha razão. Seus Buckeyes tinham acabado de ganhar um campeonato nacional.

Herbstreit estava na ligação com Rece Davis para a vitória do estado de Ohio por 34-23 sobre Notre Dame no jogo do campeonato College Football Playoff na noite de segunda-feira. Os Buckeyes derrotaram os Fighting Irish no início do Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, depois aguentaram a reta final para dar um último empurrão para garantir seu primeiro título desde 2014.

Herbstreit estava conversando com Davis e Scott Van Pelt após a vitória e teve que fazer uma pausa enquanto falava sobre o campeonato de seu ex-time.

Kirk Herbstreit se emociona no programa pós-jogo. “Quando chamo esses jogos, sou incrivelmente objetivo. Adoro todos esses times do estado de Ohio, mas esse time, pelo que eles passaram para chegar a este ponto, você fica simplesmente feliz.” pic.twitter.com/BylD7WBQ3N – Propaganda horrível (@awfulannunciando) 21 de janeiro de 2025

“Oh, não comece comigo, cara. “Estou um pouco animado”, disse ele a Van Pelt, com a voz embargada. “Estou animado por esses caras.

“Sabe, quando chamo esses jogos sou incrivelmente objetivo. Eu amo todos esses times do estado de Ohio, mas esse time, o que eles passaram para chegar até aqui, você fica simplesmente feliz, sabe? Você está muito feliz por eles.

Van Pelt e Davis continuaram e Herbstreit pegou um lenço para secar os olhos.

Herbstreit nasceu em Ohio e passou quatro temporadas jogando pelos Buckeyes como zagueiro de 1989 a 1992. Ele também foi titular e capitão do time no último ano, quando arremessou para 1.904 jardas e quatro touchdowns. Seu pai jogou e treinou no estado de Ohio, inclusive quando eles ganharam um campeonato nacional durante a temporada de 1960, e um de seus filhos é um tight end no programa.

Naturalmente, como salientou Van Pelt, as ligações com Herbstreit existem.

Com seus laços de longa data com o programa, e depois de ver o estado de Ohio se recuperar após perder para Michigan no final da temporada regular, o que os manteve fora do jogo do campeonato Big Ten, é difícil culpar Herbstreit por ficar animado.