Playoff de futebol universitário: nº 6 da Penn State avança para as semifinais com vitória por 31-14 no Fiesta Bowl sobre o nº 3 Boise State

Tyler Warren, da Penn State, fez esse touchdown na segunda metade da vitória do Nittany Lions no Fiesta Bowl sobre o Boise State. (Foto de Christian Petersen/Getty Images)

Penn State está a uma vitória do jogo pelo título nacional.

O número 6 do Nittany Lions obteve uma vantagem de 14-0 e segurou a vitória por 31-14 sobre o número 3 do Boise State no Fiesta Bowl. PSU avança para a semifinal do College Football Playoff, que será realizada no Orange Bowl em 9 de janeiro contra o vencedor do Georgia-Notre Dame. Penn State dominou Boise State no primeiro quarto, mas um desastre em uma transferência ruim deu vida a Boise State e os Nittany Lions lutaram para abalar os Broncos pelo resto do caminho.

Caramba, você poderia até argumentar que Boise State perdeu mais chances de vencer o jogo do que Penn State afastou os Broncos durante grande parte do segundo tempo. Boise State pareceu reduzir a vantagem do Penn State para três no terceiro quarto com um passe para touchdown, mas a jogada foi cancelada por um pênalti cara a cara. No quarto período, Boise State teve a chance de reduzir a vantagem para sete faltando menos de 10 minutos para o final, mas o confiável Jonah Dalmas errou seu segundo field goal do jogo.

Penn State só fez seus fãs respirarem melhor quando Nick Singleton interrompeu uma corrida de touchdown de 58 jardas faltando 4:54 para o fim. O touchdown de Singleton aumentou a vantagem para três pontos e extinguiu qualquer esperança de um retorno do Boise State.

O running back de Boise State e vice-campeão do Troféu Heisman, Ashton Jeanty, terminou o jogo com 30 corridas para 104 jardas e chegou a 26 jardas de quebrar o recorde de corridas de Barry Sanders em uma única temporada. Terça à noite foi o 14º jogo de Jeanty na temporada. Sanders estabeleceu seu recorde com 11 jogos na temporada regular em 1988 e terminou não oficialmente com 2.850 jardas depois de correr para 222 jardas no Holiday Bowl.

O tight end estrela da Penn State, Tyler Warren, marcou dois touchdowns e terminou com seis recepções para 63 jardas, ao mesmo tempo em que empatou duas bandeiras de pênalti. Warren abriu o placar com uma recepção para touchdown de 11 jardas e acrescentou seu segundo com uma recepção de 13 jardas faltando 7:22 para o fim do terceiro quarto. Ambos os sacks foram fantásticos e mostraram porque Warren tem sido o melhor tight end do país.

Boise State errou um field goal depois de receber o chute inicial e então acertou três a três em sua segunda tacada. Penn State respondeu com um drive de quatro jogadas que cobriu 56 jardas e terminou quando Drew Allar acertou Omari Evans para uma pontuação de 38 jardas.

Na época, parecia que a Penn State conseguiria uma grande vitória. Mas o jogo não seguiu essa vibe. Depois que Jeanty cometeu um raro fumble na terceira tacada de Boise State, o fumble de Penn State na transferência ruim duas jogadas depois ajudou Boise State a voltar ao jogo, mesmo que os Broncos não o convertessem diretamente em pontos.

No entanto, Boise State nunca teve a liderança. O mais próximo que o Penn State Broncos chegou após a vantagem inicial de 14 pontos foi 17-14, quando Maddux Madsen encontrou Matt Lauter aberto para um touchdown de 53 jardas. Penn State respondeu imediatamente com um ataque de 11 jogadas e 75 jardas para trazer a vantagem de volta para 10.

O jogo de corrida dominante da Penn State

A principal razão pela qual parecia que Penn State não eliminou Boise State quando poderia é o sucesso do jogo de corrida do Nittany Lions. Kaytron Allen e Singleton terminaram o jogo com 29 corridas para 222 jardas e esse total seria muito maior se Allen não tivesse uma corrida longa e contundente cancelada devido a um pênalti.

Boise State teve algum sucesso no ataque a Allar, mas ao mesmo tempo lutou para conter o jogo corrido. Por que Penn State não atacou a defesa de Boise State com mais corridas de Allen e Singleton é um mistério.

E é por isso que você pode sentir que não pode confiar nos Leões de Nittany para ganhar o título nacional. O Fiesta Bowl foi uma grande oportunidade para encerrar o jogo mais cedo e a Penn State simplesmente não conseguiu.

Outro motivo de preocupação é o status do astro do running back Abdul Carter. A ponta defensiva não jogou no segundo tempo devido a uma aparente lesão no ombro esquerdo. Carter entrou no jogo com 11 sacks e 22 tackles para derrota como um dos jogadores defensivos mais dominantes do país.

Dani Dennis-Sutton, um dos colegas de Carter na linha defensiva, também caiu no final do quarto período. Dennis-Sutton teve um sack na noite de terça-feira e 5,5 nos primeiros 13 jogos da temporada do Nittany Lions. Se um ou ambos não puderem jogar no Orange Bowl em 8 de janeiro, a Penn State ficará significativamente com falta de jogadores.