Playoff del campionato NFL Conference: suggerimenti, programma, probabilità, infortuni

I campionati AFC e NFC Conference sono qui! La partita di domenica inizia con il quarterback esordiente in ascesa Jayden Daniels e i Washington Commanders contro i Philadelphia Eagles. Quindi i Kansas City Chiefs ospiteranno il candidato MVP Josh Allen e i Buffalo Bills.

I nostri reporter della NFL Nation ci forniscono le chiavi più importanti di entrambi i giochi e l’analista Seth Walder fornisce una previsione audace per ogni incontro. L’analista della NFL Matt Bowen identifica il fattore X chiave da tenere d’occhio e lo scrittore della squadra Kevin Seifert ci dice cosa sapere sull’arbitraggio. Il team di ricerca ESPN fornisce anche statistiche importanti e informazioni sulle scommesse per ogni competizione, mentre il nostro Football Power Index (FPI) analizza i numeri con una proiezione del gioco. Infine, tre analisti – Kalyn Kahler, Eric Moody e Walder – ci danno il punteggio finale per ogni partita.

Tutto quello che vuoi sapere è qui in un unico posto per aiutarti a prepararti per un weekend ricco di partite di playoff della NFL. Andiamo all’elenco completo del convegno.

15:00 ET | VOLPE | SCOMMESSA ESPN: PHI -6 (47,5 O/U)

Storia dei comandanti da guardare: Sarà interessante vedere come Washington gestirà il placcaggio difensivo Jalen Carter e il running back Saquon Barkley. La guardia destra dominante Sam Cosmi, che ha affrontato Carter nelle prime due partite contro gli Eagles, si è strappato il legamento crociato anteriore destro contro i Lions ed è finito per la stagione. Ora non è chiaro chi partirà da lì, ma il sostituto non sarà al livello di Cosmi e dovrà gestire uno dei migliori difensori della NFL. Per quanto riguarda Barkley, ha guadagnato 130 yard e tre touchdown solo su tre dei suoi carry contro Washington in questa stagione – e altri 26 sono andati per 2 yard o meno. — John Keim

Storia delle aquile da guardare: Il quarterback Jalen Hurts si è infortunato al ginocchio sinistro nella vittoria dei playoff del turno di divisione della scorsa settimana contro i Rams. Si è precipitato sei volte per 71 yard prima di essere affrontato goffamente nel terzo quarto; le sue uniche statistiche di corsa dopo sono arrivate in ginocchio per terminare la partita. Barkley ha detto che si aspetta che “Jalen sia Jalen”, ma la domanda rimane: come sarà Mobile Hurts nel gioco del titolo. –Tim McManus

Statistiche che dovresti sapere: Questa è la quinta partita del campionato NFC tra le squadre dell’NFC East e la prima dal 1986. I due vincitori precedenti (1982 Washington e 1986 Giants) hanno vinto anche il Super Bowl. –Ricerca ESPN

Previsione audace: Barkley e Hurts si uniranno per almeno 42 tentativi di corsa. Nessuna squadra in campionato invita gli avversari a correre più dei Chiefs, che giocano il 95% delle volte contro 12 e 21 uomini. Washington ha una percentuale di completamento negativa del 10% superiore alle aspettative, la più bassa della NFL. — Walder

Abbina il fattore X: Ricevitore di comando largo Dyami Brown. Brown ha aggiunto un elemento di grande gioco al gioco di passaggio dei Commanders come obiettivo di terzo livello per il quarterback Jayden Daniels. Nelle due vittorie nei playoff di Washington, Brown ha ottenuto 11 passaggi per 187 yard e un touchdown. Cerca il coordinatore offensivo dei Chiefs Kliff Kingsbury per preparare Brown a concetti che attacchino sia la sicurezza divisa che la copertura umana. — Bowen

Infortunio: Comandanti | Aquilino

Pepita di scommesse: I Commanders sono 5-3 complessivi e 6-2 contro lo spread (ATS) da sfavoriti in questa stagione con tre vittorie consecutive. Gli Eagles hanno vinto nove partite casalinghe consecutive (5-4 ATS). Per saperne di più. –Ricerca ESPN

Torta festiva: L’arbitro Shawn Hochuli ha gestito la vittoria dei Commanders nella Settimana 15 sui Saints. Il suo equipaggio ha segnalato Washington 10 volte, di cui due per aver malmenato un passante. Ha anche lavorato alla vittoria della settimana 6 degli Eagles sui Browns, lanciando cinque flag contro Philadelphia, inclusa una su un gioco sul passante. Nel complesso, si è classificato terzo nei contrasti (9) in questa stagione. — Seifert

La selezione di Kahler: Comandanti 31 Aquile 30

La selezione di Moody: Capi 34, Aquile 30

La scelta di Walder: Eagles 30, Chiefs 17

Previsioni FPI: PHI, 63,7% (+5,1 punti in media)

18:30 ET | CBS/Paramount+ | SCOMMESSA ESPN: KC -2 (47,5 O/U)

Storia delle fatture da guardare: Riusciranno i Bills a detronizzare finalmente i Chiefs nei playoff dopo aver perso tre partite consecutive contro Kansas City nella postseason? Per farlo, i Bills dovranno andare contro la storia, avendo perso sette partite consecutive di playoff. La capacità di limitare il quarterback Patrick Mahomes giocherà un ruolo importante, soprattutto data la forza di Buffalo nel forzare i riporti. Mahomes ha effettuato due intercettazioni nella vittoria di Buffalo nella stagione regolare su Kansas City. Tuttavia, i Chiefs hanno disputato otto partite consecutive, compresi i playoff, senza commettere un turnover. –Alaina Getzenberg

La storia dei Chiefs da guardare: I Chiefs porranno particolare enfasi sulla difesa dal terzo down contro i Bills, che hanno convertito 9 su 15 al terzo down nella vittoria della Settimana 11 contro Kansas City. Ciò ha portato Buffalo a mantenere il vantaggio da 71 giocate offensive a 52 e il tempo di possesso palla da 34 minuti a 26. Portare Josh Allen e l’attacco dei Bills fuori dal campo richiederà un po’ di creatività da parte del coordinatore difensivo Steve Spagnuolo e un forte gioco di passaggi. come hanno dimostrato i Chiefs la scorsa settimana quando hanno licenziato otto volte il quarterback del Texas CJ Stroud. –Adam Teicher

Statistiche che dovresti sapere: I Bills hanno commesso il minor numero di palle perse nella NFL in questa stagione (8) producendo 35 takeaway, inclusa la stagione regolare e i playoff. –Ricerca ESPN

Previsione audace: Il running back dei Chiefs Samaje Perine ha almeno quattro ricezioni, il massimo della stagione per lui. Il 21% degli obiettivi contro i Bills quest’anno sono andati ai running back, il terzo posto più alto in campionato. E dato che ho anche in previsione una vittoria ai Bills, penso che i Chiefs si troveranno in più situazioni di passaggio del solito. — Walder

Abbina il fattore X: Fine difensiva senior George Karlaftis. Limitare la capacità di Allen di arrivare ai bordi della tasca, dove può creare sia come corridore che come lanciatore, è cruciale per la difesa dei Chiefs. Karlaftis, che ha avuto tre licenziamenti nel turno di divisione, avrà il compito di contenere Allen e di esercitare pressione nelle fasi finali dei down. — Bowen

Infortunio: Conti | Capi

Pepita di scommesse: Allen e Mahomes sono 4-4 in totale e ATS l’uno contro l’altro. Ma Mahomes è complessivamente 3-0 e ATS è ai playoff. Per saperne di più. –Ricerca ESPN

Torta festiva: Clete Blakeman ha arbitrato le 12 partite dei Chiefs da quando ha scelto Mahomes nel 2017. Sono 6-6 in quelle partite e 110-30 in tutte le altre. La squadra di Blakeman ha guidato la NFL con 18,1 flag a partita nella stagione regolare, ma vale la pena notare che Blakeman stesso ha lanciato solo tre flag per partita di passante, pari al secondo totale più basso della lega. — Seifert

La selezione di Kahler: Conti 34 Capi 31

La selezione di Moody: Conti 30, capi 29

La scelta di Walder: Conti 29, Capi 20

Previsioni FPI: BUF, 54,6% (di 1,6 punti in media)