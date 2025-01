Playoff del turno di divisione NFL: programma, anteprime AFC

Le tre wild card dei playoff NFL sono state completate e gli incontri dei turni di divisione per le squadre AFC sono ufficialmente fissati. I Baltimore Ravens viaggeranno per affrontare i Buffalo Bills il prossimo fine settimana, mentre i Kansas City Chiefs ospiteranno gli Houston Texans.

Per guardare al futuro di questi incontri del round di divisione, abbiamo chiesto ai nostri reporter della NFL Nation di scegliere una cosa che abbiamo imparato sulle squadre che coprono durante il round delle wild card. (Per i Chiefs che non hanno giocato questa settimana, abbiamo chiesto ad Adam Teicher un aggiornamento sugli infortuni.) Seth Walder ha anche esplorato come ogni squadra può vincere per avanzare al campionato della conference, e abbiamo fornito le battute di apertura da SCOMMESSA ESPN.

Cominciamo col dire che i Chiefs No. 1 per affrontare i texani. E torna di nuovo quando le partite NFC saranno chiare; presenteremo anche in anteprima due dei giochi divisionali della conferenza.

AFC

HOU-KC | BAL-BUF

AFC

Riga di apertura: KC-8 (42,5)

Contesto della partita: I Chiefs e i texani si affrontarono nella settimana 16, con Kansas City che batté Houston 27-19. L’ultima partita di playoff tra le due franchigie è stata nel turno delle wild card nel 2019, quando i Chiefs cancellarono un deficit di 24-0 nel secondo quarto superando Houston 51-31. Kansas City vinse il Super Bowl quella stagione. –ESPN

Aggiornamento sull’infortunio principale: I Chiefs dovrebbero avere tutti i titolari e i giocatori chiave nel roster attivo disponibili per il turno di divisione. Ciò include il placcaggio difensivo Chris Jones, che non gioca dalla settimana 15 con uno stiramento muscolare al polpaccio. Anche il linebacker Isiah Pacheco e l’attaccante Jawaan Taylor hanno perso tempo recentemente a causa di infortuni, ma dovrebbero essere pronti a partire. Anche il cornerback titolare Jaylen Watson, che è stato in riserva per infortuni da quando si è rotto la caviglia nella settimana 7 contro i 49ers, si è allenato e potrebbe essere attivato. –Adam Teicher

Cosa abbiamo imparato sui texani nel round delle wild card: Dopo una stagione regolare altalenante, i texani hanno ottenuto contributi stellari da tutte e tre le fasi per conquistare i Chargers. Il quarterback CJ Stroud ha tirato per 282 yard e il running back Joe Mixon ha avuto 106 yard e un touchdown. La difesa ha colpito Justin Herbert quattro volte, portando al terzo peggior QBR complessivo della sua carriera da titolare (13,0). Anche il cornerback D’Angelo Ross ha bloccato un punt prima di restituire un punto extra bloccato per un punteggio. — DJ Bien-Aime

Perché i Chiefs vinceranno: Bene, il motivo principale per cui i Chiefs vinceranno è perché giocheranno contro i texani. Houston, nonostante sia avanzato al turno di divisione, non è stata una squadra offensiva costantemente efficace da quando ha perso Stefon Diggs (ginocchio) nella settimana 8. Alla settimana 9, i texani si classificano al 27° posto in EPA per partita in attacco, compreso un EPA negativo. a partita sia su dropback che su punti segnati contro i Chargers.

Naturalmente, i Chiefs apportano più della loro giusta dose di forza, a cominciare dal quarterback Patrick Mahomes, ma non finisce qui. All’inizio di questa stagione, si potrebbe guardare i Chiefs e vedere che mancano di ricevitori regia. Ma oggi è una storia diversa: Kansas City è stata scambiata per DeAndre Hopkins, Marquis Brown è tornato dall’infortunio e Xavier Worthy ha mostrato una crescita di fine stagione. Inoltre, è almeno possibile che Travis Kelce abbia risparmiato per la postseason. Aggiungi quell’attacco a una difesa che vanta ancora alcuni talenti d’élite come Jones e Trent McDuffie, e Kansas City è un avversario formidabile per lui. NO squadra dei playoff, per non parlare dei texani. — Walder

Perché i texani vinceranno: La loro corsa al passaggio. Per quanto brutto sia stato l’attacco dei texani per gran parte della stagione – e francamente, non è stato grandioso nella loro vittoria sui Chargers – la loro corsa al passaggio dà loro sempre una possibilità. Danielle Hunter guidò la NFL con una percentuale di vittorie del 26% nella stagione regolare, e sia lui che Will Anderson Jr. sabato erano nella categoria superiore al 25%. (Denico Autry era al 21% e ha anche consegnato un licenziamento.) Quelle giocate contro i contrasti dei Chiefs rappresentano un luogo in cui i texani – che sono meritatamente perdenti – avranno un chiaro vantaggio su Kansas City.

Importante è anche la parte posteriore della difesa. Il cornerback Derek Stingley Jr. ha avuto un’ottima stagione regolare e ha preso due scelte contro Los Angeles. Ma non dormire su CB Kamari Lassiter, che non ha consentito una sola ricezione come difensore più vicino secondo NFL Next Gen Stats e ha anche avuto una scelta. — Walder

Riga di apertura: BUF -1 (51,5)

Contesto della partita: I Ravens e i Bills si sono incontrati nella quarta settimana, con Baltimora che ha concesso a Buffalo una sconfitta per 35-10: il terzo peggior differenziale di punti nella carriera del quarterback Josh Allen. Lamar Jackson e Allen hanno giocato insieme nei playoff solo una volta e Allen è in vantaggio. Buffalo ha battuto Baltimora 17–3 nel turno di divisione 2020. –ESPN

Cosa abbiamo imparato sui Bills nel round delle wild card: Questa squadra di Bills potrebbe non aver ancora raggiunto il picco. Il cornerback Rasul Douglas ha detto, entrando in partita contro i Broncos, che i Bills non stavano ancora giocando al meglio, e la prestazione di apertura dei playoff ha dimostrato che forse aveva ragione. Allen ha portato Buffalo a 31 punti senza risposta e la difesa ha limitato i Broncos a 2 su 9 al terzo down nonostante non abbiano forzato un punt, uno dei punti di forza dell’unità. –Alaina Getzenberg

Cosa abbiamo imparato sui Ravens nel round delle wild card: Jackson ha dimostrato di poter avere un successo iniziale dopo la stagione. Vincendo le sue ultime tre partite di apertura dei playoff, ha registrato un QBR totale superiore a 80, ha completato il 70% dei suoi tentativi di passaggio e ha effettuato quattro passaggi di touchdown in un intercetto. La sfida per Jackson era un bis. In ciascuno degli ultimi due playoff, ha fatto seguito a una vittoria walk-off, producendo 44 QBR, un tasso di completamento del 56% e un lancio di touchdown a due intercettazioni. — Jamison Hensley

Perché i Bills vinceranno: JoshAllen. Scusate l’ovvio, ma è semplicemente la realtà. È quarto e breve? Allen può dare il massimo con i piedi e soprattutto con la difesa per la trasformazione. Terzo e lungo? Può scatenare un’assurda corsa al passaggio, come il suo scandaloso lancio da touchdown a Ty Johnson nel round delle wild card (che in realtà è arrivato al quarto e 1, ma hai capito il punto). E fa tutto questo essendo il migliore della NFL nel limitare gli errori. Ha avuto il tasso di licenziamento più basso (2,6%) e si è classificato secondo nel tasso di turnover (1,2%) durante la stagione regolare.

E il fatto che stia giocando dietro una linea offensiva che era terza nella percentuale di vittorie di blocchi di passaggio nella stagione regolare – e ha concesso solo due licenziamenti contro la difesa stellare di Denver – aiuta sicuramente. Così come il supporto che Allen riceve dai suoi running back. Nessuna squadra ha generato più EPA sugli obiettivi in ​​esecuzione rispetto a Buffalo.

Corvi potrebbe essere di nuovo senza il ricevitore superiore Zay Flowers (ginocchio), e questo è certamente un punto a favore di Buffalo se lo è. Sebbene Baltimora abbia dimostrato di poter vincere sul campo, la difesa dei Bills è stata migliore contro la corsa nella stagione regolare (ottava nell’EPA per la partita contro le corse progettate) rispetto al passaggio (20esima contro i dropback). Hanno lottato contro la corsa, che sarà un problema che Jackson dovrà affrontare. Quindi i Bills probabilmente avranno bisogno di molti punti per battere Baltimora – con o senza Flowers. — Walder

Perché i Ravens vinceranno: Il loro attacco in corsa è quasi inarrestabile. Baltimora ha dimostrato che non resisterà all’uso delle gambe di Jackson nella postseason – ha corso 14 volte (escluso in ginocchio) nella vittoria dei Ravens sugli Steelers – e la combinazione di lui e del running back Derrick Henry rende la vita brutale per le difese. . Le letture del gioco nel round delle wild card sono state incredibilmente efficaci poiché i difensori degli Steelers sono stati costretti a tenere conto sia di Jackson che di Henry, risultando in un minor numero di giocatori sul percorso dell’effettivo portatore di palla.

Tuttavia, ci vorrà uno sforzo notevole da entrambi i lati della palla per battere i Bills. Fortunatamente, questo non è più un problema per i Ravens. Da quando Kyle Hamilton è tornato alla sicurezza primaria nella settimana 11, Baltimora è al primo posto nell’EPA consentito per partita in difesa, inclusa la postseason. È meglio dei Broncos, che i Bills hanno appena battuto. — Walder