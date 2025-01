Playoff NFL 2025: scopri le migliori squadre e vendi tutto ciò di cui i fan più sfegatati hanno bisogno

Fox News può guadagnare una commissione se acquisti tramite il nostro link di riferimento. Questo contenuto è stato creato da un team indipendente dalla redazione Fox.

Mentre i playoff NFL del 2025 continuano, i fan di tutto il paese si stanno preparando per la parte più emozionante della stagione calcistica. Che tu sia un accanito sostenitore di una squadra con la testa di serie o un giocatore perenne che arriva al Super Bowl di New Orleans, ora è il momento di mostrare i tuoi veri colori.

Al termine dei playoff, scopriremo quali squadre hanno raggiunto gli ultimi quattro posti e metteremo in evidenza i prodotti indispensabili di cui hai bisogno per mostrare il tuo sostegno. Dalle maglie e cappelli ufficiali della NFL alle comode felpe, l’equipaggiamento della squadra e le uniformi dei giocatori presenti in questo elenco possono aiutarti a prepararti per una stagione di playoff piena di momenti indimenticabili e scontri epici! Ecco le squadre attualmente impegnate nei gironi di divisione:

I Washington Commanders affronteranno i Philadelphia Eagles alle 15:00 ET di domenica 26 gennaio. I Kansas City Chiefs affronteranno i Buffalo Bills alle 18:30 ET di domenica 26 gennaio.

Quando i playoff NFL inizieranno l’11 gennaio 2025, potrai seguire tutta l’azione su diversi servizi di streaming, tra cui Pavone, Fondamentale+, E Televisore a tracolla . Puoi anche guardare VOLPE e con Abbonamento NFL+ .

I Kansas City Chiefs hanno dominato anche questa stagione la AFC, conquistando la testa di serie nei playoff. Guidata da Patrick Mahomes e Travis Kelce, la squadra ha vinto ben 15 partite e ne ha perse solo due.

Una maglia classica che ogni fan dei Chiefs adorerà.

Mostra il tuo amore per il quarterback All-Star che ha portato i Chiefs alla vittoria del Super Bowl lo scorso anno. Questa maglia dei Chiefs presenta il numero di Mahomes nel classico rosso e giallo di Kansas City.

Una fantastica felpa per tutti i giorni per mostrare il supporto della tua squadra.

Personalizza la tua maglia dei Chiefs con il tuo nome e numero. Questo Felpa dei Kansas City Chiefs è disponibile in un elegante nero con il logo Chiefs sul davanti.

Questo cappello luminoso è facilmente regolabile per tutti i tipi di fan.

Mostra il tuo amore per la tua squadra di calcio preferita, non importa dove ti trovi questo cappello dei Chiefs . Il cappello è perfetto per l’uso quotidiano grazie alla cinghia facilmente regolabile e alla vestibilità comoda.

Mostra il tuo amore per Patrick Mahomes con questo maglione.

Stai al caldo e rappresenta il fuoriclasse dei Kansas City Chiefs a Felpa con cappuccio di Patrick Mahomes . La felpa con cappuccio è il classico rosso dei Chiefs con il nome e il numero di Mahomes sul retro.

Un paio di pantaloni della tuta comodi e vivaci, perfetti per la giornata di gioco.

Guarda i playoff Pantaloni della tuta con marchio Kansas City Chief . I pantaloni grigio chiaro sono morbidi, comodi ed elasticizzati sul fondo. Sono leggeri ma molto caldi, il che li rende ideali per ogni stagione.

I Buffalo Bills hanno avuto una stagione forte, vincendo 13 partite durante la stagione con Josh Allen come quarterback. I newyorkesi possono essere orgogliosi di sostenere la propria squadra, che è arrivata seconda nella AFC.

Personalizza la tua maglia dei Bills.

Scegli il tuo giocatore preferito o aggiungi il tuo nome Maglia personalizzabile dei Buffalo Bills . Puoi ottenere la maglietta in blu reale o optare per un semplice bianco. I pannelli laterali in web aumentano inoltre la traspirabilità della maglia.

Resta al caldo con la felpa con cappuccio Bills foderata in pile.

Questo Felpa con cappuccio Royal Buffalo Bills è un maglione classico ed è foderato con un accogliente materiale in pile per maggiore calore e comfort.

Mostra un po’ d’amore alla tua squadra con questo berretto blu brillante dei Bills.

I newyorkesi affrontano il freddo ogni giorno, quindi preparati e mostra il tuo spirito di squadra con questo Berretto dei Buffalo Bills . È nel classico blu di Bill con il logo della squadra ricamato sul davanti.

Un maglione che non vorrai mai toglierti.

Mostra il tuo sostegno alla tua squadra preferita con questo felpa oversize dei Buffalo Bills . È elegante, confortevole e mostra al mondo che hai spirito di squadra.

Prezzo originale: $ 74,99

I pantaloni perfetti da indossare quando tifi per la tua squadra.

Coppia pantaloni della tuta Buffalo Bills foderati in pile assicurandoti di stare al caldo, ma di dare comunque un cenno al tuo amore per le bollette. Il grigio scuro è il colore neutro perfetto, con un piccolo logo Buffalo Bills su una gamba.

I Philadelphia Eagles risposero con una stagione impressionante per i Bills, vincendo un totale di 14 partite e perdendone solo tre in tutta la stagione.

Questa maglia Barkley è disponibile in tutti i diversi colori degli Eagles.

Il debutto di Saquon Barkley con gli Eagles è stato a dir poco impressionante. Se è il tuo giocatore preferito, questa maglia degli Eagles è l’opzione perfetta per mostrare il tuo spirito di squadra nei playoff. Puoi scegliere tra maglia verde, nera o bianca.

Fai una dichiarazione con la felpa con cappuccio da performance degli Eagles.

Sembra che tu faccia parte della squadra questa felpa con cappuccio Nike degli Eagles . Il suo design unico lo rende particolarmente confortevole.

Vai alla vecchia scuola con una giacca verde vintage degli Eagles.

Torna indietro nel tempo con questo giacca universitaria vintage degli Eagles . È verde brillante con il logo degli Eagles vecchia scuola sulla manica e stampato sul retro.

Un cappello con un logo della squadra brillante e audace.

Vai al classico semplice Cappello aderente dei Philadelphia Eagles . È un cappello nero con il moderno logo degli Eagles. È un cappello aderente, quindi non devi preoccuparti di continue regolazioni, basta scegliere tra diverse taglie e ottenere la vestibilità perfetta.

Una semplice maglietta degli Eagles di cui ogni fan ha bisogno.

Cerchi una bella maglietta con il logo della tua squadra preferita? Questo T-shirt in cotone dei Philadelphia Eagles ha la colorazione blu-blu brillante degli Eagles e un logo moderno stampato sul davanti.

I Washington Commanders finirono secondi nella NFC East con un record stagionale di 12-5. I Commanders e il debuttante QB Jayden Daniels si sono assicurati il ​​posto della wild card.

Aggiungi la maglia di Jayden Daniels alla tua collezione di abbigliamento Commanders.

Aggiorna la tua attrezzatura dei Washington Commanders con una nuova maglietta. UN Maglia di Jayden Daniels è il posto perfetto per iniziare. La maglia nera e gialla è bella e mostra l’orgoglio della tua squadra.

Prezzo originale: $ 109,99

Questa nuova felpa con cappuccio dei Commanders ti aiuterà a distinguerti durante la giornata della partita.

Stai al caldo con questa felpa con cappuccio con zip a un quarto dei Washington Commanders . Ha un cappuccio da sub con coulisse per proteggerti dal freddo.

Un cappello da comandante fantastico e unico che vorrai indossare ovunque.

UN eclissare il cappello del comandante di Washington fare una dichiarazione. L’elegante cappello ha il nome della squadra ricamato in nero su un cappello completamente nero.

Una comoda felpa con cappuccio, perfetta per la giornata di gioco.

Questo elegante Felpa con cappuccio Premier dei Washington Commanders ’47 è realizzato in morbido cotone che ti mantiene caldo e confortevole. Una grafica serigrafata invecchiata conferisce a questo maglione un look unico abbinato ai classici colori Commander.

T-shirt Commanders in morbido cotone.

Questo Maglietta Nike Washington Commanders è la maglietta ideale per tutti i giorni con il logo Commanders orgogliosamente blasonato sul davanti. Scegli un colore bordeaux, antracite o oro e mostra la tua fedeltà.

