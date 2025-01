Playoffs da NFL: classificando os 14 times que chegarão à pós-temporada, dos gigantes Leões aos deprimidos Steelers

É oficialmente hora dos playoffs. 2024 NFL A temporada regular está completa e o cenário da pós-temporada está finalizado, com seis confrontos da primeira rodada agendados para o fim de semana do wild card.

Como exatamente as 14 equipes dos playoffs se comparam? É assim que os classificaríamos ao entrar na dança:

Registro: 10-7 | Distribuição de pontos: +33 (12º)

Sob o comando de Mike Tomlin, eles estão sempre propensos a arruinar um jogo, e TJ Watt fora dos limites continua a ser um problema. No entanto, o ressurgimento de Russell Wilson no meio da temporada agora parece uma coisa do passado, e você não pode esperar vencer em janeiro quando não consegue mover a bola. Esta tem sido a história de Pittsburgh há anos.

Registro: 10-7 | Distribuição de pontos: 0 (15)

Houve um tempo em que CJ Stroud era um pistoleiro temido. Isso foi há um ano. Com uma linha quebrada e corpo receptor, ele teve que confiar muito mais em um jogo de corrida e defesa difícil. O momento não deve ser muito grande para eles, mas têm sido mais desleixados do que espetaculares durante toda a temporada.

Registro: 10-7 | Distribuição de pontos: +114 (6º)

Bo Nix ainda não está recebendo crédito nacional suficiente pela presença legal de dupla ameaça que ele trouxe para Mile High, e sua defesa com três melhores pontuações pode compensar a maioria dos erros do ataque de Sean Payton. O problema deles é que eles podem chegar um ano antes, lutando para sobreviver como verdadeiros pesos pesados ​​com escalações mais dinâmicas.

Registro: 11-6 | Distribuição de pontos: +101 (7º)

Justin Herbert finalmente se sente em casa na configuração disciplinada de Jim Harbaugh, que prioriza o controle de bola e uma defesa sólida. Os Bolts permitiram apenas 17,7 pontos por jogo, o melhor da NFL. No entanto, se não for Ladd McConkey no ar, será que Herbert tem as armas para fazer uma corrida profunda?

Registro: 10-7 | Distribuição de pontos: -19 (16)

Não importa onde você os classifique, você certamente estará errado. Matthew Stafford e Sean McVay alcançaram o topo da montanha recentemente, e a conexão do primeiro com Puka Nacua é quase imparável. Eles também foram incrivelmente rápidos com a bola nas mãos.

Registro: 10-7 | Distribuição de pontos: +117 (5º)

A era Todd Bowles geralmente foi definida por equipes fragmentadas, se não tão especiais, com defesa tenaz. Sob o comando do novo coordenador ofensivo Liam Coen, eles superaram um abismal “D” com fogos de artifício, contando com uma combinação tentadora da eletricidade de Bucky Irving e da força de vontade de Baker Mayfield.

Registro: 11-6 | Distribuição de pontos: +122 (4º)

Quando está no jogo, Jordan Love pode competir com os melhores, e um contundente Josh Jacobs ajuda a equilibrar o ataque comprovado de Matt LaFleur. No entanto, a falta de Jaire Alexander na secundária deixou o outro lado bastante vulnerável, e Love agora lida com sua terceira lesão notável na temporada.

Registro: 12-5 | Distribuição de pontos: +94 (9º)

Até onde pode ir um quarterback novato? Jayden Daniels é ainda mais elétrico do que Stroud em 2023, com arremessos rápidos e velocidade deslumbrante, mas Washington está apostando quase exclusivamente em sua capacidade atlética, considerando seu backfield lento e defesa moderada liderada por Dan Quinn.

Registro: 14-3 | Distribuição de pontos: +100 (8º)

Quanto você avalia sua seqüência de nove vitórias consecutivas versus sua luta nada séria na semana 18 pelo primeiro lugar na NFC? Se Sam Darnold obtiver proteção decente, ele terá provado ser capaz de lançar dardos de nível MVP para Kevin O’Connell. No entanto, se ele e o duro “D” de Brian Flores forem colocados em um buraco, eles não serão tão assustadores.

Registro: 13-4 | Distribuição de pontos: +157 (T-3º)

Eles não conseguiram superar forças repetidas como os Chiefs na AFC e às vezes dependem fortemente de Josh Allen no papel de Superman ao lado de um elenco rotativo de personagens. No entanto, Allen é uma equipe de demolição de um homem só, e a velocidade escorregadia de James Cook também é subestimada fora do campo de defesa.

Registro: 14-3 | Distribuição de pontos: +160 (2º)

Eles têm sido seus piores inimigos às vezes, com o temperamento e o treinamento situacional de Nick Sirianni ousando ofuscar uma escalação estelar. No entanto, se Jalen Hurts estiver saudável, ele terá armas A-plus em Saquon Barkley, AJ Brown, etc. E o “D” de Vic Fangio joga com vantagem física.

3. Chefes de Kansas City

Registro: 15-2 | Distribuição de pontos: +59 (10º)

Em busca de uma tripla histórica, os campeões em título não parecem uma operação sustentável há basicamente dois anos consecutivos. Mas isso ocorre porque Patrick Mahomes é um fenômeno inevitável quando a situação é difícil, e tanto Andy Reid quanto Steve Spagnuolo são especialistas em tomar decisões no calor do momento.

Registro: 12-5 | Distribuição de pontos: +157 (T-3º)

Eles têm a ameaça de home run mais perigosa da NFL no centro, Lamar Jackson, além de um portador de bola gigante, Derrick Henry. Acrescente a isso uma defesa melhorada, um treinador que esteve lá, fez isso, e a motivação para superar o obstáculo durante a era Jackson e eles se registram como um verdadeiro candidato ao título.

Registro: 15-2 | Distribuição de pontos: +222 (1º)

Em 2023, o grupo de Dan Campbell era um favorito da NFL que se tornou candidato. Em 2024, eles são simplesmente uma potência, fazendo com que as conversões de quarta descida pareçam rotineiras com a defesa afiada de Jared Goff, os home runs de Jahmyr Gibbs e a fisicalidade oportuna de uma defesa improvisada sob o comando de Aaron Glenn. Eles têm linha e armamento de classe mundial, mas o melhor de tudo é que nunca se deixam intimidar.