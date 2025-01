Playoffs da NFL de 2025: classificações de todos os possíveis confrontos do Super Bowl LIX, probabilidades; Lista dos melhores Bills vs. Leões

Ele playoffs da NFL Eles finalmente estão aqui, o que significa Super Bowl LIX está a apenas algumas semanas de distância. Quatorze equipes ainda estão vivas depois de lutar durante meses para chegar aos playoffs e estão prontas para embarcar em uma corrida de um mês para tentar ganhar uma vaga em Nova Orleans e conquistar o Troféu Lombardi.

Sete times em cada lado da chave significam que temos 49 combinações possíveis diferentes do Super Bowl disponíveis para nós, junto com probabilidades para cada confronto, bem como probabilidades exatas para quem vence quem.

Por que não classificar todos eles!?!? As probabilidades que você vê abaixo, cortesia da FanDuel, são apenas para essas duas equipes se encontrarem no Super Bowl, e não para quem vence. O que é um pouco rebuscado, considerando que um confronto multi-equipe provavelmente não era tão alto antes da temporada.

A vida é assim quando há vários times de ponta na AFC e muitos candidatos sólidos no lado da NFC também.

O que se segue é uma classificação não tão científica dos 49 confrontos possíveis, além de alguns comentários concisos. No entanto, vamos ser claros sobre algumas coisas.

Primeiro, todos os confrontos do Super Bowl são em sua maioria bons e/ou ótimos. Eu realmente não vejo muitos desses confrontos que eu não gosto, para ser honesto. Mas (dois), definitivamente existem alguns jogos menos atraentes quando se trata de pontuação e isso se reflete abaixo até certo ponto. Terceiro, adoro combinações uniformes! Se você não quiser que isso seja incluído, faça sua própria lista. Quarto, o treinamento é importante e quero ver alguns jogos de treinamento divertidos (se ao menos conseguíssemos um HarBowl). Quinto, vou tentar evitar grandes surpresas no Super Bowl porque um jogo disputado é melhor do que qualquer outra coisa.

Sem mais delongas, todos os confrontos possíveis do Super Bowl, classificados:

49. Steelers vs. Comandantes (600-1): Olha, Jayden Daniels no Super Bowl, seu primeiro ano seria uma loucura e os fãs dos Steelers viajariam como loucos, mas esteticamente não tenho certeza se é isso que estamos procurando. Desculpe.

48. Broncos contra Leões (70-1): Simplesmente não há muita chance de que o sétimo colocado com um quarterback novato seja competitivo com os Leões nesta posição.

47. Texanos contra comandantes (550-1): Isso certamente seria uma bênção para o futuro da posição de quarterback no NFLMas não vamos fingir que este é um confronto emocionante para o público em geral.

46. ​​​​Broncos vs. Buccaneers (320-1): Somente se ambas as equipes prometerem usar seus uniformes antigos. Mile High Laranja vs. Creme. Espere, talvez não devêssemos fazer isso, afinal.

45. Steelers contra Águilas (150-1): Eu vi isso na temporada regular e não preciso ver de novo.

44. Texanos contra Buccaneers (320-1): Posso não querer um confronto do Super Bowl estritamente porque a combinação de uniformes não será atraente? Claro que estou.

43. Broncos vs. Comandantes (550-1): Nunca vimos um quarterback novato no Super Bowl antes, então por que não fazer dois?

42. Broncos contra Packers (320-1): Duas franquias de primeira linha que se enfrentam provavelmente deveriam obter uma classificação mais alta, mas há algo nesse confronto que carece do apelo sexual necessário.

41. Chefes contra Buccaneers (25-1): Este não foi um Super Bowl particularmente bom quando Tom Brady estava jogando pelos Bucs e não tenho certeza se será um grande jogo desta vez, apenas por razões opostas. Mayfield vs. Mahomes é picante por motivos universitários, mas é isso.

40. Carregadores vs. Comandantes (230-1): As notas não serão boas.

39. Steelers contra Vikings (250-1): Um Russell Wilson envelhecido contra um Sam Darnold revitalizado em um Super Bowl seria um sonho febril.

38. Broncos vs. Rams (430-1): Uma espécie de confronto sorrateiro de cara ou coroa, mas também mais ou menos assim.

37. Steelers contra Buccaneers (370-1): Russell vs. Baker para iniciar o Short King Spring.

36. Texanos contra Vikings (210-1): Imagino todos esses jogos em minha mente e quando imagino isso faço uma careta como se meu cachorro George estivesse dormindo ao meu lado e acabei de cortar o queijo.

35. Carregadores contra Buccaneers (130-1): Um ótimo jogo, pode ser um pouco difícil de assistir.

34. Steelers contra Rams (500-1): Para ser honesto, eu provavelmente deveria diminuir ainda mais.

33. Broncos contra Vikings (210-1): Denver é brincalhão o suficiente, principalmente na defesa, para mantê-lo por perto se puderem pressionar Sam Darnold.

32. Texanos contra Rams (430-1): É a minha lista e até acho que a classifiquei muito bem.

31. Chefes contra Vikings (16-1): Um pouco preocupado que isso fique fora de controle.

30. Carregadores contra Águias (50-1): Não acho que os Chargers possam realmente ser derrotados, mas este não seria um confronto de alto nível.

29. Steelers contra Leões (80-1): Os uniformes são uma combinação de elite e os fãs iriam ao NOLA para este confronto, mesmo que os Leões fossem os grandes favoritos.

28. Texanos contra Packers (320-1): Dois jovens quarterbacks que foram mencionados na corrida de MVP antes da temporada, mas que decepcionaram um pouco, seria divertido ver as sequências aqui.

27. Broncos contra Águilas (120-1): O bom aqui seria uma encenação incrível entre Sean Payton e Nick Sirianni antes do jogo e possivelmente durante o jogo.

26. Carregadores contra Rams (180-1): Eu amo LAAAAAAA (E, cara, esse seria um confronto interessante, dado o que está acontecendo em Los Angeles agora? Pensamentos e orações a todos os afetados pelos incêndios florestais.)

25. Ravens contra Buccaneers (38-1): Jogo de Vingança de Todd Monken!!

24. Carregadores contra Vikings (90-1): O confronto uniforme é estranhamente atraente para mim.

23. Chefes contra comandantes (44-1): O presente versus o futuro.

22. Texanos contra Águias (120-1): Se os texanos chegassem aqui, isso significaria que CJ Stroud estava ferrado.

21. Projetos de lei contra Buccaneers (35-1): Confronto de macho alfa entre Josh Allen e Baker Mayfield.

20. Ravens contra Vikings (25-1): Profundamente preocupado com uma possível explosão aqui.

19. Texanos contra Leões (70-1): Sempre fico intrigado com duas equipes tentando vencer seu primeiro Super Bowl e o que está em jogo.

18. Ravens contra Rams (50-1): É aqui que começamos a nos preocupar com a ruptura, mesmo que os confrontos entre treinadores e zagueiros sejam de alto nível.

17. Steelers vs. Packers (370-1): Uma aposta arriscada de baixa classificação aqui, mas os fãs enlouqueceriam e isso remonta a 2011, embora com uma produção ofensiva talvez menos impressionante.

16. Carregadores vs. Empacotadores (130-1): Talvez eu esteja em posição superior nos Chargers do que todos os outros, mas acho que eles estão em condições de avançar nesta pós-temporada. O mesmo acontece com os Packers. Justin Herbert x Jordan Love é bastante picante para fins de legado.

15. Projetos de lei contra os vikings (23-1): Um pouco preocupado com o sucesso do Bills, mas o mesmo vale para o primeiro Super Bowl da história.

14. Chefes contra Rams (34-1): Matthew Stafford com a oportunidade de selar seu legado no Hall da Fama enfrentando Mahomes que tenta conquistar seu terceiro título.

13. Projetos de lei contra comandantes (60-1): Um confronto realmente improvável, mas a combinação de dois zagueiros de elite claramente faz meu motor funcionar.

12. Ravens contra Packers (38-1): Este é apenas um confronto divertido e sorrateiro, eu nem estava planejando ter isso tão alto.

11. Carregadores contra Leões (28-1): Dan Campbell x Jim Harbaugh significa que o mundo não terá mais paredes de tijolos porque elas terão sido quebradas antes deste jogo.

10. Projetos de lei contra Packers (35-1): Você gosta de ARMAS? Porque este é um campo de tiro, com ecos de Jim Kelly e Brett Favre.

9. Corvos contra comandantes (65-1): Grande chance de explosão, mas Lamar Jackson vs. Jayden Daniels 2.0 para todas as bolinhas de gude seria ALGO.

8. Contas contra Eagles (13-1): Outro confronto de dois dos melhores zagueiros de corrida que já se enfrentaram no auge.

7. Chefes contra Packers (25-1): Uma revanche do Super Bowl original. Linda combinação uni também.

6. Projetos de lei contra Rams (48-1): Sou tendencioso porque adoro Matthew Stafford e aprendi isso antes da temporada, mas seria um jogo incrível entre dois zagueiros excelentes.

5. Chefes vs. Águias (+950): Uma revanche de dois anos atrás que rendeu um Super Bowl incrível mais o bônus adicional de Andy Reid mais uma vez enfrentando seu antigo time do mais alto nível em busca do terceiro título.

4. Ravens contra Eagles (14-1): O primeiro Super Bowl do ALL BIRD; A pressão e os riscos para Lamar Jackson e Jalen Hurts seriam incríveis aqui.

3. Chefes vs. Leões (+480): Já vimos esses dois se enfrentando antes, com Detroit vencendo a estreia em KC. O “chefe final” definitivo dos Leões enquanto eles tentam vencer seu primeiro Super Bowl de verdade.

2. Corvos contra Leões (+750): Há muito potencial de tiroteio aqui com todas as armas explosivas de ambos os lados. A defesa dos Ravens melhorou significativamente ao longo da reta, mas não tenho certeza se alguém está retardando o ataque ofensivo letal dos Leões. Por outro lado, as lesões defensivas de Detroit provavelmente permitiriam que Lamar cozinhasse.

1. Projetos de lei contra Leões (7-1): Dois torcedores de todos os tempos, acostumados a anos de derrotas, e nenhum deles com uma vitória real no Super Bowl. Nova Orleans cheia de fãs fanáticos do Bills e do Lions seria incrível e o confronto seria igualmente bom.