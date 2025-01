Playoffs da NFL de 2025: classificando os cinco times com maior probabilidade de vencer seu primeiro Super Bowl nesta pós-temporada

58 Super Bowls foram disputados em NFL história e, de alguma forma, ainda existem 12 equipes que ainda não conquistaram o Troféu Lombardi. No entanto, esse número pode cair para um este ano e isso porque há cinco times nos playoffs que terão a chance de encerrar sua Super Bowl seca.

Com isso em mente, classificaremos essas equipes com base em quem tem as melhores chances de vencer seu primeiro Super Bowl.

Mas antes de fazermos isso, vamos dar uma olhada nos sete times que nunca ganharam um Super Bowl e não vão ganhar este ano porque não chegaram à pós-temporada. Essas equipes são: Bengals, Browns, Cardinals, Falcons, Jaguars, Panthers e Titans.

Quanto às nossas outras cinco equipes, vamos à classificação:

Aparições no Super Bowl: Zero

Os Texans são o time mais novo da NFL, então é compreensível que eles nunca tenham ido ao Super Bowl. Desde o seu ano de expansão em 2002, os texanos não só não conseguiram chegar ao Super Bowl, como nunca estiveram num Campeonato AFC e é difícil ver isso mudar este ano. Mesmo que os Texans vencessem os Chargers na rodada wild card, eles provavelmente estariam olhando para um jogo da rodada divisional contra os Chiefs, presumindo que não houvesse surpresas na classificação da AFC. Considerando que os texanos tiveram um recorde de 1-5 este ano contra times que terminaram com um recorde de vitórias, é difícil vê-los correndo para o Super Bowl.

4. Carregadores

Aparições no Super Bowl: Um

Os Chargers chegaram ao Super Bowl uma vez em 1994, mas foram derrotados por 49-26 na derrota para os 49ers. Desde então, os Chargers chegaram aos playoffs mais nove vezes, mas sempre parecem encontrar uma maneira de perder. Por exemplo, em sua última aparição nos playoffs em 2022, eles perderam uma vantagem de 27-0 na derrota por 31-30 para os Jaguars. Com Jim Harbaugh agora comandando o show, os Chargers devem ser vistos como o azarão para chegar ao Super Bowl, mas eles foram 0-3 contra os três primeiros colocados dos playoffs da AFC, então é difícil imaginá-los fazendo uma corrida em Nova Orleans. .

Aparições no Super Bowl: quatro

Os Vikings podem ter a pior sorte pós-temporada de qualquer time na história da NFL (esse é um título que você provavelmente poderia dar aos Vikings, Bills ou Bengals). Eles não apenas tiveram quatro derrotas no Super Bowl, mas também várias derrotas dolorosas na história da franquia, desde o jogo do título da NFC de 1998 (o infame erro de 38 jardas de Gary Anderson) até o jogo pelo título da NFC de 2009, quando Brett Favre inexplicavelmente jogou uma interceptação com os Vikings na entrada do campo faltando 20 segundos para o final de um jogo empatado que o Saints acabaria vencendo na prorrogação. Embora os Vikings tenham terminado com um recorde de 14-3 este ano, eles ainda têm um caminho brutal para o Super Bowl. Eles perderam apenas para dois times (Rams e Lions) e podem ser forçados a enfrentar AMBOS os times nas duas primeiras rodadas dos playoffs. Esta é uma boa equipe dos Vikings, mas é difícil vê-los superar esse desafio.

2. Faturas

Aparições no Super Bowl: quatro

Parece que finalmente pode ser o ano dos Bills, mas apenas se eles conseguirem vencer os Chiefs na pós-temporada. Desde o início da temporada de 2020, os Bills estão com 5-4 nos playoffs, que se dividem assim: 0-3 contra os Chiefs e 5-1 contra todos os outros. Sim, os Bills venceram os Chiefs na temporada regular, mas também os venceram em 2021 e 2023, apenas para perder para eles nos playoffs. Os Bills foram apenas 1-2 contra os quatro primeiros colocados da AFC, então eles não têm uma vaga garantida no Super Bowl, mas com Josh Allen como zagueiro, você definitivamente se sente bem com suas chances. Se os Bills ganharem tudo, eles poderão exorcizar muitos demônios do Super Bowl e talvez até convidar Scott Norwood para o desfile.

1. leões

Aparições no Super Bowl: Zero

A NFL joga Super Bowls desde 1966 e os Leões nunca estiveram em um, mas se a seca acabar, este parece ser o ano em que isso poderá acontecer. Por um lado, eles já fizeram história este ano ao conquistar o primeiro lugar na NFC pela primeira vez na história da franquia. Com o adeus à rodada divisional, isso significa que os Leões precisam vencer apenas dois jogos para chegar ao Super Bowl. Os Leões têm sido o melhor time da NFC durante todo o ano e se continuarem jogando em alto nível, não há razão para não levarem para casa seu primeiro Troféu Lombardi. Se os Leões chegarem a Nova Orleans, é melhor que o French Quarter esteja preparado, porque os fãs dos Leões vão liberar 58 anos de frustração reprimida, e isso pode significar muita bebida.

Tomada final: Esta é uma das pós-temporadas mais exclusivas da história da NFL: será apenas a segunda vez que três times sem títulos do Super Bowl vencerão pelo menos 13 jogos durante a temporada regular para chegar aos playoffs. A única outra vez que isso aconteceu foi em 1999, quando dois times sem Troféus Lombardi acabaram se encontrando no Super Bowl (Rams vs. Titans) e parece que há pelo menos uma pequena chance de vermos outro encontro de dois times novamente. que nunca ganharam o grande jogo.