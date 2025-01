Playoffs da NFL de 2025: Jim Nantz alcançará um marco incrível na carreira durante o jogo Broncos vs.

Jim Nantz ligou para seu primeiro NFL jogo com a CBS em 16 de outubro de 1988. No domingo, quando o Buffalo Bills receber o Denver Broncos na rodada AFC Wild Card, Nantz comemorará sua 500ª viagem com a CBS, um marco incrível que é uma prova de excelência contínua e dedicação incansável a seu ofício.

A vitória dos Colts por 35-31 sobre os Buccaneers na semana 7 da temporada de 1988 foi o início de uma carreira lendária para Nantz, que se acredita ser a primeira pessoa na CBS a chegar a 500 jogos como locutor jogada a jogada. mover. Nantz, principal locutor da rede nos últimos 21 anos, convocou 431 jogos da temporada regular, 69 jogos de playoffs e sete Super Bowls. Ele trabalhará em seu 21º jogo pelo campeonato AFC no final deste mês.

“Eu não sabia naquela época que um dia chegaria a meio milhar de jogos e teria todas essas oportunidades de convocar Super Bowls e jogos de playoffs”, disse Nantz na sede da CBS Sports. “Tem sido emocionante.”

Nantz convocou jogos para a CBS de 1988 a 1993 antes de servir como apresentador de “The NFL Hoje”, quando a CBS recuperou seu NFL direitos em 1998. Nantz, que apresentou a cobertura da rede dos Super Bowls XXXV e XXXVIII, serviu nessa função até 2003 antes de retomar as funções jogada a jogada na temporada seguinte.

Seu primeiro Super Bowl como locutor jogada a jogada foi a vitória dos Colts sobre os Bears em Super Bowl XLI. Duas semanas antes desse jogo, os Colts liderados por Peyton Manning derrotaram os Patriots liderados por Tom Brady em um jogo que Nantz incluiu entre seus favoritos durante seu tempo na cabine de transmissão.

Nantz também incluiu os três jogos que ele convocou e que terminaram com arremessos de Hail Mary, incluindo o Hail Mary, vencedor do jogo do quarterback do Commanders, Jayden Daniels, contra os Bears no início desta temporada, entre os destaques de sua carreira. Nantz também fez referência à sua transmissão mais recente do Super Bowl, que foi a vitória dos Chiefs na prorrogação sobre os 49ers no Super Bowl do ano passado.

Esse jogo, além de ser a transmissão televisiva mais assistida da história, foi histórico porque foi apenas o segundo Super Bowl decidido na prorrogação. Foi também o culminar da primeira defesa bem-sucedida de um título do Super Bowl desde que os Patriots venceram Super Bowls consecutivos em 2004, o primeiro ano de Nantz na cabine de transmissão. Naquele ano, Nantz estava na ligação quando o então novato Ben Roethlisberger e os Steelers derrotaram os Patriots NFL recorde de 21 vitórias consecutivas na semana 7.

“Mas cada jogo tem seu destaque em sua própria história”, disse Nantz, “e me sinto abençoado por ter participado de tantos deles”.

Nantz compartilhou a cabine de transmissão com oito analistas de cores diferentes. Essa lista inclui vários ex-zagueiros da NFL, incluindo Pat Haden, Ken Stabler, Dan Fouts, Phil Simms (seu companheiro de equipe há 13 anos) e Tony Romo, com quem Nantz atualmente divide cabine. Nantz também compartilhou a cabine de transmissão com o técnico do Hall da Fama, Hank Stram, o atacante ofensivo três vezes campeão do Super Bowl, Randy Cross, e o veterano de transmissão, Tim Brandt.

Esta temporada é a 11ª que Nantz trabalhou com a repórter sênior da CBS Sports, Tracy Wolfson. Nantz e Wolfson trabalharam juntos em cinco Super Bowls, começando com a vitória dos Ravens sobre os 49ers no primeiro Super Bowl a apresentar irmãos em duelo como treinadores principais (John e Jim Harbaugh).

É justo que o 500º jogo de Nantz aconteça entre o Broncos e o Bills, dois times que tentam fazer história nesta pós-temporada. Os Broncos estão tentando obter sua primeira vitória nos playoffs desde que derrotaram os Panteras no Super Bowl 50, que Nantz convocou para a CBS. Esse foi o último jogo de uma carreira lendária de Manning, e Nantz conduziu a última entrevista de campo de Manning como jogador após a vitória do Denver por 24-10.

Os Bills estão em busca de seu primeiro título do Super Bowl depois de terem ficado aquém nos últimos anos. Uma das derrotas mais dolorosas de Buffalo nesse período, um clássico instantâneo contra os Chiefs na rodada divisionária de 2021, também foi convocada por Nantz, que certamente espera estar na convocação para um jogo igualmente divertido neste fim de semana em Buffalo.