Playoffs da NFL de 2025: todas as oito equipes da rodada divisional têm isso em comum

Não acredito que estou escrevendo isso, mas o traço comum entre as oito equipes restantes nestes playoffs da NFL Ele se concentra… no jogo de corrida. Sim, os playoffs da rodada divisionária apresentaram um jogo estelar de quarterback. Obviamente. No entanto, indo mais fundo, sua eficiência no jogo corrido também tem sido crítica nesta temporada.

Durante a última década, NFL Por fim, acolheram favoravelmente as análises e recomendaram lançamentos, lançamentos e mais lançamentos. E é inteligente. Em termos simples, você pode pensar desta forma: os quarterbacks têm em média entre 5 e 9 jardas por tentativa, enquanto os running backs têm em média entre 3 e 6 jardas por corrida.

Na temporada regular de 2024, 19 running backs qualificados tiveram média inferior a 4,0 jardas por corrida, enquanto havia apenas quatro quarterbacks qualificados com média de jardas por tentativa inferior a 6,0.

No entanto, nesta época de renascimento para o NFL running back, liderado por Saquon Barkley e Derrick Henry, os times mais bem-sucedidos deram alta prioridade ao movimento da bola pelo campo e se tornaram eficazes nisso.

Confira como esses clubes realizaram coletivamente o futebol durante a temporada regular. É incrível. (O EPA e a taxa de sucesso mostrados são de tempos não-lixo, quando a probabilidade de vitória estava entre 10% e 90%).

Faturas 0,075(1º) 47,3% (2º) 32 (1º) Águias 0,066 (segundo) 42,9% (10º) 29 (T2º) corvos 0,047 (3º) 46,9 (3º) 21 (6º) Comandantes 0,025 (quinto) 46,1% (6º) 25 (4º) leões 0,022 (6º) 46,5% (4º) 29 (T2º) chefes -0,043 (11º) 46,3% (quinto) 15 (T15) carneiros -0,046 (12º) 46,0% (sétimo) 15 (T15) jeans -.105 (19º) 33,1% (32º) 15 (T15)

Incrível, certo? Quase uma vitória limpa no topo da EPA por corrida, com os três primeiros, cinco dos seis primeiros e sete dos 12 melhores clubes representados aqui.

E na taxa de sucesso, que é definida como uma jogada que ganha pelo menos 40% das jardas necessárias na primeira descida, pelo menos 60% das jardas necessárias na segunda descida, ou 100% das jardas necessárias na terceira descida e quarta tentativas. – Sete dos 10 melhores clubes jogarão na rodada divisional.

Agora, sim, os texanos se destacam como um dedo machucado, e sua fraca linha ofensiva é a grande culpada, como seria o caso de qualquer jogo de corrida de nível inferior. No entanto, individualmente, Joe Mixon ultrapassou 1.100 jardas com 12 touchdowns e forçou respeitáveis ​​​​37 tackles perdidos em 245 corridas durante a temporada regular. Não é que falte a Houston uma presença capaz em seu jogo de corrida.

Além disso, não vamos esquecer a pressa: Houston correu para 168 jardas a 4,9 jardas por pop na derrota do Chargers no primeiro round.

E há a ameaça sempre presente dos zagueiros como portadores da bola.

Lamar Jackson e Jayden Daniels foram o primeiro e o segundo em jardas corridas de quarterback (915 e 891) e tackles perdidos forçados (45 e 40) durante a temporada regular. Jalen Hurts (61), Daniels (55), Josh Allen (51) e Jackson (46) foram os quatro melhores zagueiros em primeiras descidas em jogadas corridas.

Patrick Mahomes teve uma média de mais de 5,0 jardas por carregamento pela sexta temporada consecutiva, e sua média de 2,14 jardas após contato por carregamento foi a mais alta de sua carreira. NFL carreira profissional.

Jared Goff, Matthew Stafford e CJ Stroud não são conhecidos por suas lutas, no entanto, Stroud teve uma média respeitável de 4,5 jardas por corrida, quase todas elas lutas. E os Leões e os Rams se estabeleceram como times clássicos e de qualidade.

É engraçado como tudo isso acabou. Em uma rodada divisional com quarterbacks que combinaram por sete Super Bowl aparições, quatro títulos, três Super Bowl MVP, futuros cinco MVPs da temporada regular, o Estreante Ofensivo do Ano do ano passado e o presumível Estreante Ofensivo do Ano desta temporada, é impossível ignorar o jogo em execução. Ele se tornou um elemento vital para todos esses clubes liderados pelos dois melhores running backs da NFL e pelas pernas de Jackson, Daniels, Allen e Hurts.

Justamente quando estávamos prestes a dizer adeus aos running backs da NFL para sempre, Barkley, Henry e o restante desses jogos de corrida de sucesso nos lembraram da importância de ataques de corrida de qualidade.

Todos nós entendemos que o passe é a maneira mais sensata de mover a bola na NFL de hoje, mas esta temporada ajudou o jogo de corrida não apenas a sobreviver à revolução analítica, mas a enfatizar novamente seu valor na era dominada pelos passes. Esses playoffs são uma prova de como os ataques de corrida versáteis e eficazes são complementos valiosos para o jogo de quarterback de alto calibre.