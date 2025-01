Playoffs de futebol universitário: Ohio State supera Oregon para vencer o Rose Bowl e garantir o confronto contra o Texas

Will Howard e Ohio State dominaram no Rose Bowl contra o Oregon. (Foto de Ric Tapia/Getty Images)

Ninguém pode atrapalhar o estado de Ohio se os Buckeyes continuarem jogando assim.

O número 8 Buckeyes estrangulou completamente o número 1 do Oregon no primeiro tempo, rumo à vitória por 41-21 no Rose Bowl na quarta-feira, ao enfrentar o número 5 do Texas nas semifinais do College Football Playoff.

Ohio State liderou por 31-0 no meio do segundo quarto, enquanto Oregon foi simplesmente derrotado. Foi uma visão extraordinária; Oregon foi o único time de futebol americano universitário a terminar a temporada regular invicto e vencer três times dos playoffs, incluindo o Ohio State em outubro, a caminho do título do Big Ten.

Mas o ataque dos Buckeyes continuou a forma magistral que encontrou há mais de uma semana contra o Tennessee no primeiro turno. E o wide receiver calouro Jeremiah Smith foi um grande motivo. Smith fez um passe curto na terceira jogada do jogo para um touchdown de 45 jardas e uma vantagem de 7 a 0 apenas um minuto depois.

A vantagem foi rapidamente de dois touchdowns, quando Emeka Egbuka fez uma recepção fantástica entre dois defensores no meio do primeiro quarto.

E Smith deu ao Ohio State uma vantagem de 24-0 menos de cinco minutos do segundo quarto, quando ele estava de alguma forma aberto perto da end zone para um touchdown de 43 jardas. A defesa do Oregon ficou confusa assim que o Ohio State subiu no meio do campo, o que fez com que Smith fosse passado para um safety que estava sozinho no meio do campo. Isso não funcionou muito bem. Basta ver a que distância os defensores do Oregon estavam dele.

Smith alertou durante a semana que o estado de Ohio iria atirar na defesa do Oregon se visse cobertura masculina. Esse touchdown veio contra um visual de zona, mas Smith também venceu a cobertura do homem muitas vezes. Ele era quase imparável e afirma ser o melhor wide receiver do país, apesar de ter jogado futebol americano no ensino médio há apenas 12 meses.

E se o Oregon não teve problemas suficientes para tentar defender o jogo de passes do estado de Ohio, os Buckeyes também atropelaram os Ducks no chão. TreVeyon Henderson obteve uma vantagem de 31-0 quando correu 66 jardas para marcar. O touchdown de Henderson veio faltando 8:47 para o fim do segundo quarto.

Enquanto o estado de Ohio acumulava jardas e pontos, Oregon estava preso na lama ofensivamente. Os Ducks tiveram 139 jardas de ataque no primeiro tempo e 75 delas vieram no lance final do segundo quarto, quando Oregon marcou um touchdown pouco antes do intervalo.

Os Ducks também pareciam desfalcados no primeiro tempo. O atacante Jordan James caminhou até o vestiário e não conseguiu retornar, enquanto WR Evan Stewart não pôde jogar depois de sofrer uma aparente lesão no aquecimento antes do jogo. O principal recebedor Tez Johnson, que perdeu tempo no final da temporada devido a uma lesão no ombro, também foi visto na linha lateral recebendo tratamento no segundo quarto.

Ohio State tinha 390 jardas totais no intervalo. O quarterback Will Howard arremessou 269 jardas nos primeiros 30 minutos e acertou 11 de 18 com três touchdowns. Foi a melhor metade do futebol que Howard já jogou com o uniforme do estado de Ohio e mais do que compensou sua queda tardia quando o tempo expirou durante a derrota dos Buckeyes por 32-31 em Eugene.

Oregon flertou em fazer um jogo com um TD no início do terceiro quarto, reduzindo a vantagem para 34-15, seguido por uma parada dos Buckeyes em sua primeira posse de bola. Mas a defesa do Ohio State intensificou-se e o segundo TD do dia de Henderson, faltando 2:19 para o fim do terceiro, tornou o resto do jogo uma formalidade.

A defesa do estado de Ohio terminou com sete sacks do quarterback do Oregon, Dillon Gabriel, e os Ducks terminaram com menos 7 jardas corridas.

Uma segunda viagem consecutiva de pós-temporada ao Texas

Ohio State está no Cotton Bowl pela segunda temporada consecutiva. E desta vez, os riscos são muito diferentes. Um ano atrás, as esperanças do estado de Ohio nos playoffs foram frustradas com uma derrota para Michigan no final da temporada regular. Quando Michigan venceu o Big Ten e conquistou o título nacional, o estado de Ohio perdeu totalmente o playoff de futebol universitário de quatro times e foi para o Cotton Bowl, onde perdeu por 14-3 para o Missouri.

A aparição naquele jogo após a derrota para Michigan foi o ímpeto para o impulso para 2024. Antes do bowl game, o titular de 2023, Kyle McCord, entrou no portal de transferências e o desempenho ofensivo inepto de Dallas deixou claro que Ohio State precisava de um novo quarterback. o modelo para 2024.

Howard se tornou esse cara depois de se transferir do Kansas State. Os Buckeyes adicionaram Ole Miss RB Quinshon Judkins e Alabama DB Caleb Downs enquanto recuperavam a maior parte de uma defesa que era uma das melhores do futebol universitário. Adicione Smith como um recruta cinco estrelas e você entenderá por que os Buckeyes eram os favoritos para vencer o campeonato nacional antes do início da temporada.

Mas o estado de Ohio nunca foi tão gigante até agora. A temporada regular foi repleta de inconsistências demais (e aquelas derrotas perturbadoras para Oregon e Michigan) para ver os Buckeyes como muitos faziam antes da temporada. Mas agora temos dois jogos de playoff que mostram porque o Ohio State pode ser o melhor time do país. E os Buckeyes precisam de mais duas vitórias para garantir essa reivindicação.