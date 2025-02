Playoffs de nocaute da Liga dos Campeões História, Cenários, Horas: Onde Ver UCL em Paramount+

Um lugar na rodada 16 está em jogo na Liga dos Campeões da UEFA nesta semana, quando os playoffs de nocaute chegam ao fim com vários laços que ainda ficam em equilíbrio.

Houve um vencedor em cada um dos oito jogos na semana passada, mas seis equipes têm apenas uma vantagem de um gol na segunda mão. A lista inclui o Real Madrid, que conquistou uma dramática vitória por 3-2 no Manchester City na semana passada, e Bayern de Munique, que se dedicou a uma vantagem por 2 x 1 para a vida da vida nos minutos de Morbundo de seu jogo em Celtic. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund têm um pé na próxima rodada, depois que obtiveram as vitórias por 3 a 0 contra o Brest e o Sporting Lisboa.

Antes de outra grande semana na Liga dos Campeões, é isso que você precisa saber antes de sintonizar.

Os playoffs da fase de eliminação serão decididos na pontuação agregada no final de duas pernas, com tempo extra e sanções uma possibilidade de laços que são mesmo após 90 minutos nesta semana. Aqui estão as pontuações das primeiras pernas na semana passada.

Para os vencedores nos playoffs da fase nocaute, os confrontos com as oito melhores times da fase da liga esperam. A rodada de 16 anos será trancada durante o empate de sexta -feira, que também revelará o resto do grupo como o caminho para a final de 31 de maio na Arena Allianz, em Munique. Aqui estão as partidas predeterminadas antes do sorteio de sexta -feira.

Liverpool Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest

Barcelona Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest

Arsenal Possíveis oponentes nos 16: Milão, Feyenoord, Juventus2

Enterrar Os possíveis oponentes nos 16: Milão, PSV, Feyenoord, Juventus

Atlético de Madrid Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City

Bayer Leverkusen Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City

Lille Os possíveis oponentes nos 16: Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting, Club Brugge

Aston VillaOs possíveis oponentes nos 16: Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting, Club Brugge

O jogo mais esperado na semana passada dependia do hype, com o Real Madrid vindo de trás duas vezes para superar o Manchester City e aproveitar a primeira mão em uma batalha entre os dois últimos vencedores da Liga dos Campeões. Esse empate foi ligeiramente inclinado a favor de Madri, que força a questão: a equipe Pep Guardiola pode subir ao desafio de salvar sua campanha de campeonato?

Se o resultado do sábado é algo para acontecer, eles podem tê -lo neles. O City conquistou uma vitória por 4 a 0 sobre o voo do Newcastle United High durante o fim de semana, em que o novo jogador de Omar Marmoush marcou seu primeiro hattrick no clube apenas algumas semanas após sua transferência de Eintacht Frankfurt. Os campeões ingleses pareciam se beneficiar de ter outro goleador chocante no campo, especialmente porque Phil Foden não replicou a forma da temporada passada e a cidade não substituiu Julian Álvarez no verão.

No entanto, os problemas da cidade são maiores que os objetivos. Eles pareciam incapazes de lidar com a imprensa de Madrid para ver as seções significativas do jogo na semana passada, e agora estarão sem o centro de Manuel Akanji depois de sofrer uma lesão adutora que exigirá a cirurgia para reparar. Enquanto isso, espera -se que os brancos tenham os defensores Antonio Rudiger, David Alaba e Lucas Vázquez a tempo do grande confronto de quarta -feira. Essa combinação de ingressos e saídas para ambas as equipes pode fazer com que a segunda mão seja uma subida para a cidade, o que faz sua viagem à Espanha um momento de promoção para sua temporada.

2. O Bayern de Munique pode suportar?

O Bayern de Munique pode ter saído com uma vitória na semana passada, mas estava longe de convencer. Combinado com seu desempenho medíocre em um empate em 0-0 com o Bayer Leverkusen durante o fim de semana, os seis vezes vencedores da Liga dos Campeões entram na segunda seção na terça-feira em casa, em uma posição surpreendentemente vulnerável.

Os dois últimos jogos demonstraram certas fraquezas no ataque do Bayern, e o Bayern colocou apenas 0,7 gols esperados contra o Celtic na semana passada. As coisas estavam ainda piores contra o Leverkusen no sábado, quando o Bayern registrou apenas dois chutes e não conseguiu colocar um no gol, reunindo apenas 0,05 objetivos esperados no processo. Demonstra a incapacidade de colocar jogos na cama, o que nem sempre foi um problema na Bundesliga, mas pode causar problemas reais quando eles recebem o Celtic na terça -feira, especialmente porque o Bayern poderia usar os objetivos. Harry Kane, que tem 29 gols em todas as competições nesta temporada, pode ser essencialmente um código de truques, mas ter um atacante de elite não cria uma estratégia de ataque abrangente e eficaz.

Isso é ainda mais problemático, considerando que a forma defensiva do Bayern pode ser bastante instável em jogos em que os oponentes representam qualquer ameaça significativa. A equipe de Vincent Kompany concedeu 15 arremessos e 2,18 gols esperados contra o Leverkusen no sábado e talvez parecia não conceder e perder um jogo sem gols. Quanto ao Celtic, eles se respiram ao fato de exceder o Bayern nos objetivos esperados na semana passada, com 1,39 de nove chutes, bem como o desempenho geral na semana passada. Houve muitos momentos nervosos para a linha de fundo do Bayern, especialmente após o gol de 79 minutos de Daizen Maeda, que foi a base da desesperada busca pelo Celtic de um empate que o Bayern teve a sorte de deixar ileso. Se houver uma repetição dessas cenas, é a grande questão na terça -feira, especialmente porque muitos permanecem sem convencer que o Bayern possa ir à distância na Liga dos Campeões.