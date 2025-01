Playoffs Eagles-Rams: O que esperar no confronto da rodada divisional apareceu originalmente em NBC Sports Filadélfia

Mais uma semana, mais uma revanche.

Sete dias depois de derrotar os Packers pela segunda vez neste ano, os Eagles têm uma revanche com os Rams na rodada semifinal da conferência da NFC.

Os Rams avançaram para a segunda rodada dos playoffs da NFC com uma vitória por 27-9 sobre os Vikings na noite de segunda-feira. O jogo foi disputado no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, em vez do SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, devido a incêndios na área de Los Angeles.

O pontapé inicial entre Eagles e Rams está marcado para as 15h de domingo e o vencedor avançará para o NFC Championship Game.

Os Eagles venceram os Rams por 37-20 no final de novembro no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia. Os Rams terminaram 10-7 e venceram a NFC South, conquistando o quarto lugar da divisão com o quarto melhor recorde.

Saquon Barkley correu para um recorde da franquia de 255 jardas com dois touchdowns no primeiro encontro, AJ Brown teve 109 jardas e um touchdown e os Eagles superaram os Rams por 191 jardas (481-290).

Para os Rams, Matt Stafford lançou 243 jardas com passes para touchdown para Cooper Kupp e Robinson. Puka Nacua fez 9 de 117 e Kyren Williams correu 72 jardas e um touchdown em 16 corridas.

Esta é a sexta viagem dos Rams aos playoffs em oito anos sob o comando do técnico Sean McVay. Os Rams venceram o Super Bowl LVI por 23-20 sobre os Bengals no SoFi Stadium após a temporada de 2021.

Pela segunda semana consecutiva, os Eagles enfrentarão um dos irmãos LaFleur. O irmão mais novo do técnico do Packers, Matt LaFleur, é o coordenador ofensivo do Rams, Mike LaFleur.

Os Eagles e os Rams se enfrentaram três vezes na pós-temporada. Em 1949, os Eagles venceram os Rams por 14 a 0 no LA Coliseum para ganhar seu segundo campeonato consecutivo da NFL. Em 1989, os Rams derrotaram os Eagles por 21-7 em um jogo wild card no Vet. E em 2001, os Rams venceram os Eagles por 29-24 no TWA Stadium em St. Louis no NFC Championship Game.

É uma tarefa difícil para um time da Costa Oeste jogar na noite de segunda-feira, retornar a Los Angeles na manhã de terça e depois viajar para a Filadélfia no sábado para um jogo no domingo. Mas os Rams estão com 17-9 jogando no EST em sete anos sob o comando de McVay.

Os Eagles estão com 24-20-1 em todos os tempos contra os Rams, mas 15-5 desde 1986 e 2-0 sob o comando de Nick Sirianni.

Os Rams estão com 10-17 de todos os tempos em jogos de playoffs fora de casa, incluindo 3-2 sob o comando de McVay. Eles estão 2 a 1 sob o comando de McVay na rodada semifinal da conferência, derrotaram os Cowboys em 2018 em Los Angeles, perderam para os Packers em 2020 em Lambeau e venceram os Bucs em Tampa em 2021.

Os Eagles estão 6-0 na história da franquia em jogos em casa na rodada semifinal da conferência, derrotando os Vikings em 1980, Falcons em 2002, Packers em 2003, Vikings em 2004, Falcons em 2017 e Giants em 2022. Incluindo jogos de rua, eles são 9-7.

Os Rams estão 12-9 na rodada semifinal da conferência, mas 4-7 fora de casa, com essas quatro vitórias ocorrendo em Dallas em 1976 e 1979, contra os Giants em 1989 e em Tampa no ano passado.

O Rams abriu esta temporada com um recorde de 1-4 e 5-6 antes de obter cinco vitórias consecutivas e depois perder o final da temporada em casa contra o Seattle, enquanto descansava a maioria de seus titulares.

Stafford está 4-3 em sua carreira contra os Eagles (4-1 com os Lions, 0-2 com os Rams) com 14 touchdowns e uma interceptação, que foi em 2012 por Nnamdi Asomugha.

Stafford não tem falta de armas. Williams correu para 1.299 jardas e 14 touchdowns com uma média de 4,1, Nakua pegou 79 passes para 990 jardas em 11 jogos e Cupp fez 67 de 710 com seis touchdowns em 12 jogos.

Os Rams terminaram em 15º na NFL com 331 jardas por jogo e 20º com 21,6 pontos por jogo e 26º defensivamente com 353 jardas permitidas e 17º com 22,7 pontos permitidos.

Na noite de segunda-feira em Glendale, os Rams conseguiram apenas 292 jardas de ataque, mas sua defesa registrou nove sacks, empatando o recorde da pós-temporada da NFL, junto com 12 rebatidas de quarterback, 10 tackles para derrota e duas aquisições.