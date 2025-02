Plymouth 1-0 Liverpool (9 febbraio 2025) Analisi del gioco

Plymouth Argyle Hanno fatto uno shock enorme domenica Liverpool Dalla FA Cup nel quarto round con una vittoria di 1-0.

Ryan HardieDopo c’è 53. Un minuto Harvey ElliottLa pallamano si è rivelata cruciale, perché la squadra di slot Arne ha perso solo la quarta volta in tutte le competizioni in questa stagione.

Lo slot sta molte delle sue superstar per la competizione – con Muhammad ha torto E Cody Agat Non è incluso nella squadra della giornata – e ha pagato il prezzo perché Plymouth ha ottenuto una delle vittorie più famose della loro storia a Končice LiverpoolPersecuzione quadruplo quadruplo senza precedenti.

Custode Il pericolo di Conor e il difensore medio Nikola Katic Erano parte integrante degli sforzi della guardia posteriore visti da Plymouth sopra la linea, con il rischio che nella seconda metà di una sosta che avrebbe senza dubbio viveva nei fan fatti in casa nel parco domestico.

L’obiettivo di Ryan Hardie ha mandato i fan di Plymouth nel parco di casa a Rapture quando la sua squadra è stata eliminata dal leader della Premier League della FA Cup. Henry Nicholls/AFP tramite Getty Images

Premier League Head Liverpool erano senza idee e avevano solo un colpo nella metà di apertura e furono costretti a apportare cambiamenti tempestivi quando il difensore Joe Gomez è andato giù per i feriti.

Dopo essere rimasto in ritardo, il ritmo è rimasto in ritardo, ma il pericolo si è rivelato un eroe per Plymouth perché l’irlandese del Nord ha brillantemente mantenuto fuori Diogo Jotatiro al volo e intestazione di Darwin Núñez.

“Alla fine è il mio lavoro. Quindi ne sono contento “, ha detto Hazard quando ha chiesto a Jota Save.

Dopo aver apportato 10 modifiche sul lato del Tottenham Hotspur 4-0 nella seconda fase della Coppa di Lega di giovedì, lo slot non ha avuto alcun rimpianto per la selezione della squadra contro Plymouth.

Núñez è stato l’unico giocatore affermato della prima squadra che l’olandese ha portato una panchina quando Liverpool è stato inseguito da un pareggio a Plymouth, con un attaccante uruguaiano al 58 ° minuto.

“(Nessun rimpianto) perché abbiamo visto più volte, è uno stile di gioco che è difficile. Penso che abbia mostrato oggi perché abbiamo giocato con chi abbiamo usato, ha bisogno di dinamiche per essere pronti per i prossimi mesi. L’abbiamo visto oggi “, ha detto lo slot ai giornalisti.

“Il risultato è ovvio, grande delusione. Il modo in cui abbiamo suonato, non molto per essere felici. I ragazzi hanno ancora combattuto per 100 minuti. Hanno ancora combattuto, ma il riconoscimento a Plymouth, un buon piano di gioco, ha lavorato duramente ed è stato ed è stata una chiara punizione, la decisione giusta. “

Le informazioni di Reuters hanno contribuito a questo rapporto.