Plymouth Argyle demite Wayne Rooney, ex-astro do Manchester United

O Plymouth está na última posição da tabela do campeonato.

Depois de apenas sete meses no cargo, Plymouth demitiu Wayne Rooney. O lendário jogador do Manchester United foi nomeado novo técnico de Argyle em maio, mas sua gestão foi um fracasso total. Nesta temporada, Rooney levou o time a apenas quatro vitórias no campeonato.

O resultado negativo mais recente foi a derrota do Plymouth para o Oxford United, outro time em dificuldades, por 2 a 0. Isso deixa o Plymouth na parte inferior da tabela, atualmente a quatro pontos da sobrevivência e os donos do clube optaram por fazer uma mudança.

Uma declaração dizia: “O Plymouth Argyle pode confirmar que o clube e o técnico Wayne Rooney concordaram mutuamente em se separar com efeito imediato. Deixando o clube com Rooney estarão o assistente técnico Mike Phelan e o técnico do time principal, Simon Ireland.

“O técnico do time principal, Kevin Nancekivell, e o capitão do clube, Joe Edwards, liderarão o time em nossa partida do Sky Bet Championship contra o Bristol City no dia de Ano Novo. Daryl Flahavan continuará como treinador de goleiros. “Gostaríamos de agradecer a Wayne e sua equipe por todos os seus esforços e desejar-lhes o melhor para o futuro.”

Plymouth começará agora a procurar um substituto de longo prazo para Rooney. A próxima partida será no dia de Ano Novo, quando enfrentará o Bristol City em casa, antes de enfrentar o Stoke.

Quando foi que as coisas correram mal para Wayne Rooney no Plymouth Argyle?

O período de Rooney no comando foi marcado por uma sucessão de derrotas humilhantes em meio a crescentes apelos para sua demissão. O time do Plymouth perdeu para o Sheffield Wednesday por 4 a 0 na partida de estreia como técnico.

Além das derrotas consecutivas por 6-1 e 4-0 para Norwich e Bristol City, respectivamente, houve também um revés de 5-0 contra o Cardiff em outubro.

A derrota do fim de semana no Kassam Stadium veio depois de uma derrota por 4 a 0 para o Coventry, comandado pelo ex-companheiro de seleção de Rooney na Inglaterra, Frank Lampard. Acabou sendo o último jogo de Rooney no comando.

Rooney disse: “Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à diretoria do Plymouth Argyle Football Club, em particular a Simon Hallett e Neil Dewsnip, com quem compartilhei excelentes relacionamentos. Obrigado também a todos os funcionários que me fizeram sentir bem-vindo e que fazem do clube um lugar tão especial, aos jogadores e adeptos pelo esforço e apoio durante o meu tempo como treinador e desejo-lhes tudo de melhor para o futuro.

