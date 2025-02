A campanha da Liverpool FA Cup alcançou um final surpreendentemente cedo na quarta rodada no domingo, quando registrou uma derrota chocante por 1 x 0 contra o Plymouth Argyle, a equipe do último lugar no campeonato.

O único gol do jogo ocorreu aos 53 minutos, quando Ryan Hardie fez uma penalidade depois que um handebol foi chamado Harvey Elliott, dos Reds.

A pontuação foi apenas um aspecto de uma performance decepcionante do Liverpool, que levou apenas quatro chutes nos primeiros 70 minutos do jogo e não conseguiu fazê -lo com um grande número de chutes. Sua miserável produção de ataques ocorreu, apesar de ter 75% de posse no decorrer do jogo, durante o qual alcançaram apenas três chutes no alvo, com o goleiro Conor Hazard reunindo uma grande salvação em uma tentativa de Darwin Núñez pouco antes do fim do jogo.

O gerente do Liverpool, Arne, que passou fortemente do Tottenham Hotspur na quinta -feira para chegar à final da Copa da EFL no próximo mês. Somente o goleiro Caoimhin Kelleher iniciou os dois jogos da Copa quando Slot fez 10 mudanças, e a equipe centrada na juventude não conseguiu unir um desempenho convincente, apesar de um empate favorável.

Plymouth tem sido o pior time da Segunda Divisão da Inglaterra até agora nesta temporada, conquistando apenas cinco vitórias em 30 jogos na liga e com um diferencial de gols de -34 como são. Muitas de suas lutas ocorreram quando o internacional da Inglaterra Wayne Rooney foi o gerente, embora ele tenha sido demitido em dezembro com a equipe no último lugar. Eles não conseguiram melhorar muito sob o sucessor de Rooney, Miron Music, embora agora estejam invictos em três com esse resultado e tenham apenas duas derrotas nos últimos nove jogos em todas as competições.

Esta série de resultados inclui uma vitória na terceira rodada da FA Cup contra outro time da Premier League em Brentford, que também venceu por 1 a 0 no mês passado por cortesia de um gol de Morgan Whittaker no segundo tempo.