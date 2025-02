Plymouth Argyle Star Hails Ranger dopo il Liverpool Heroics

Giocatore Plymouth Argyle Match Nikola Katic ha apprezzato il suo portiere Il pericolo di ConorL’eroismo, quando hanno sparato a Liverpool dalla Coppa d’Inghilterra e hanno rivelato che “odiava” il suo compagno di squadra a causa della vecchia rivalità aziendale prima di vincere lo shock 1-0.

Katic e il pericolo erano artisti straordinari perché la parte inferiore del campionato è stata eliminata dal leader della Premier League nel quarto round nel quarto round, che è stato finalmente deciso da Ryan Hardie.

Molti dei fan di Plymouth in Home Park sarebbero stati preoccupati per il peggio quando alla fine di 90 minuti hanno mostrato altri nove minuti, ma il pericolo ha causato la catena Diogo Jota E Darwin Núñez – Vedendo la sua festa continuare la loro corsa epica nonostante il loro rivestimento al secondo livello di calcio inglese.

“Ecco perché sono venuto qui. È bene avere fiducia in questa vittoria. Abbiamo fatto bene con la struttura difensiva e tutti hanno dato il 100%”, ha affermato Katic ITV. “Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto l’allenatore. Ecco.”

Conor Hazard ha fatto un risparmio acrobatico da Darwin Núñez nella seconda metà, il che ha aiutato a Plymouth Argyle la famosa vittoria. Liverpool FC/Liverpool FC tramite Getty Images

“Odiavo il pericolo quando sono arrivato qui perché è un ragazzo celtico e sono un ragazzo di enorme Ranger, ma oggi ci ha dato questa vittoria.”

Katic ha suonato per i Rangers in Scozia dal 2018 al 2021 prima di trasferirsi a Zurigo nel 2022. Si è unito a Plymouth per un prestito dall’outfit svizzero nel trasferimento di gennaio quando hanno cercato di evitare la discesa alla League One.

Mronic Muslic, manager di Plymouth, ha elogiato gli sforzi di Katic, il gioco d’azzardo e il resto dei suoi giocatori dopo il risultato.

“Beiled – e di solito mi dicono che sono eloquente”, ha scherzato. “Un altro capitolo nella storia di Argyle. Il desiderio di difendere, è Liverpool: dipenderanno da te. Ma i ragazzi sono fantastici.

“È un grande momento. Penso di rendermi conto che solo stasera lascio lo stadio quando torno al mio appartamento per un momento di tranquillità.

“Avevamo anche bisogno di un po ‘di fortuna e lo eravamo, ma mi sento come se lo meritassimo oggi. È una giornata magica per noi. Ma dobbiamo tornare di nuovo mercoledì (contro Millwall al campionato). Oggi abbiamo mostrato coesione. Penso che siamo pronti. “