Plymouth entregou o empate no Manchester City na quinta rodada da Copa da Inglaterra

Plymouth irá para o Manchester City na quinta rodada da Copa da Inglaterra, quando o campeonato lutou com o sonho de seguir sua impressionante vitória com o Liverpool. Os peregrinos chocaram os líderes da Premier League Liverpool quando Ryan Hardie selou a inesquecível vitória por 1 a 0 em Home Park no domingo. A equipe Miron Muslica é a parte inferior do segundo nível, com apenas uma vitória na liga dentro de três meses. Mas eles eliminaram o Liverpool e Brentford para levar uma chance no giro do Premier League Pep Guardioli Masters.

Os detentores da FA Manchester United Cup enfrentarão o Fulham em Old Trafford depois de derrotar o Leicester por 2 a 1 na sexta-feira, graças ao controverso vencedor de Harry Maguire.

Os finalistas da liga Newcastle Cup se encontram Brighton, que nocauteou o Chelsea no sábado, enquanto Bournemouth mediu o Wolves em outro empate da liga de todos os clientes.

Aston Villa, vencedores de 2: 1 contra o Tottenham no domingo, sediará a equipe do campeonato de Cardiff.

Exeter ou Nottingham jogam em Ipswich e Crystal Palace, vencedores por 2 a 0 no quarto nível de Doncaster na segunda-feira, eles estarão na casa de seus rivais no sul de Londres Millwall.

Também haverá um empate com o All-Campionship com Preston, que receberá os rivais de Lancashire Burnley.

O VAR não funcionou durante a quarta rodada, mas a tecnologia entrará no jogo a partir da próxima rodada.

Desenhe na quinta rodada da Copa da Inglaterra na segunda -feira:

Preston contra Burnley

Aston Villa contra Cardiff

Crystal Palace v Millwall

Manchester United contra o Fulham

Newcastle v Brighton

Bournemouth contra lobos

Manchester City contra Plymouth

Exeter ou Nottingham Forest contra Ipswich

Títulos que podem ser jogados no fim de semana de 1 e 2 de março.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).