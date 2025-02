Issy Wong jogou 17 vezes para a Inglaterra nos três formatos (Getty Images)

O vencedor da Copa do Mundo, Mark Robinson, acredita que a Inglaterra precisa aprender com o jogador de Bolos, Issy Wong equivocado.

Wong fez sua estréia nos três formatos aos 20 anos em 2022 e, com seu ritmo e agressão, ele foi visto como uma das perspectivas mais emocionantes da Inglaterra.

Desde então, ficou em desuso após uma queda na forma desde 2023 e Robinson diz que todo o hype e comercialização não ajudaram em uma idade tão precoce.

“Nós o empurramos para frente sem as fundações de enfrentar”, disse Robinson, que venceu a Copa do Mundo com a Inglaterra em 2017, com a TNT Sports.

“Ela era a garota pin-up do BCE quando era jovem, quando era bebê e, quando as coisas ficaram um pouco difíceis, ela não tinha as ferramentas para sobreviver”.

Wong recebeu um contrato de desenvolvimento da BCE até 2024-25 e, mais recentemente, foi disputado na série White-Ball contra a Irlanda em setembro passado, quando a maioria dos primeiros XIs estava se preparando para o T20 da Copa do Mundo.

Durante a série de 2023 Ashes, Wong apareceu com destaque nas campanhas publicitárias da Inglaterra, mas finalmente não jogou um único jogo enquanto lutava pela consistência.

Uma difícil competição de cem com Birmingham Phoenix seguiu onde ela foi reservada devido a problemas com sua carreira.

Surpreendentemente, ele apareceu na Inglaterra naquele ano contra o Sri Lanka e concedeu 24 duas corridas com três bolas de pé dianteiro.

Wong jogará pelo Warwickshire em 2025 como parte da nova configuração doméstica profissional, onde Robinson treina ao lado dos homens.

“Issy está indo muito bem e trabalhando duro: ele ainda é jovem aos 22 anos e é rápido, então seu tempo voltará novamente”, acrescentou Robinson.

“Isso é algo para aprender: como gerenciar os jogadores quando os expômos e quando retirá -los, quando protegê -los.

“Não é apenas do jogo, mas também para protegê -los da mídia que às vezes quer um pedaço deles”.