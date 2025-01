Pochettino vuole che l’USMNT emuli la mentalità argentina

L’allenatore degli Stati Uniti Mauricio Pochettino ha affermato che i giocatori devono vedere il calcio come qualcosa di più di un semplice gioco mentre competono per avere successo durante la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Ad esempio, ha utilizzato l’approccio mentale di una squadra che conosce bene: l’Argentina, per la quale Pochettino ha giocato in carriera.

“Quando abbiamo visto le diverse nazionali, oggi abbiamo parlato dell’Argentina perché è campione del mondo e ha ottimi giocatori”, ha detto Pochettino a ESPN. “Ma per me la differenza più importante è la mentalità, il modo in cui competono come gruppo e la convinzione che hanno e quando scendono in campo vanno in guerra e difendono il tuo stemma, la tua bandiera ed è quello di cui abbiamo bisogno”. creare.

“Dobbiamo spiegare ai nostri giocatori che non si tratta solo di calcio, ma che dobbiamo fare un passo avanti per competere meglio”.

Da quando è diventato allenatore degli Stati Uniti il ​​10 settembre, Pochettino ha vinto tre partite e ne ha persa una in amichevole contro il Messico. Anche se Pochettino ha ottenuto primi successi con la squadra, continua a puntare a qualcosa di più sulla strada per la Coppa del Mondo.

“(In questo momento) la mentalità è davvero buona, penso che abbiamo un’ottima mentalità, un’ottima cultura”, ha detto. “A volte c’è un momento in cui vai su e giù, la cosa più importante è essere costanti, mantenere le tue capacità e la tua mentalità”.

Gli Stati Uniti affrontano un percorso unico verso il torneo del 2026 come co-organizzatori, guadagnando automaticamente un biglietto ed evitando qualsiasi torneo di qualificazione Concacaf. La quantità limitata di concorrenza è un’arma a doppio taglio, ma il lato positivo è che permette a Pochettino di testare diversi giocatori per la Gold Cup, la Nations League e le prossime amichevoli.

“Per me, il fattore più importante (quando convoca un giocatore) è come sta andando nel suo club. È vero che abbiamo diverse situazioni in cui potrebbe non giocare molto nel suo club”, ha detto Pochettino. “Ma ci teniamo conto prima di convocarli perché sono importanti per il gruppo. Qui si esibiscono anche se giocano poco”.

“Analizziamo sempre le cose in modo diverso, in modi diversi per giocatori diversi. Non usiamo lo stesso standard di regole per valutare i giocatori allo stesso modo”.

L’USMNT aprirà il 2025 con una partita contro il Venezuela al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, il 18 gennaio e poi contro il Costa Rica quattro giorni dopo all’Inter&Co Stadium di Orlando con diversi volti nuovi nel roster come Brian Gutiérrez E Patrick Agyemang.