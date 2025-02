"Pode ser o último …": Uma enorme previsão antes dos campeões do troféu 2025 através da ex -estrela da Índia

Talvez eles tenham lutado recentemente, mas a forma do capitão Rohita Sharma e sua amiga de longa data Virata Kohla serão a chave para o sucesso da Índia no próximo troféu dos campeões da ICC, reconheceu o ex -tronco Sureha Rina na terça -feira. O troféu do Masters começa no Paquistão a partir de 19 de fevereiro e termina em 9 de março, mas a Índia jogará todas as suas partidas em Dubai, de acordo com o modelo híbrido assinado pelas partes. Conversando com o remetente da Star Sports, Raina disse: “O indicador de impacto de Rohit Sharma melhorou significativamente após o campeonato mundial em ODI em 2023. Desde então, ele atirou em 119-120 ataques, o que o torna um dos melhores da Índia.

“Para Rohit e Virata, eu diria que, quando você tem uma forte história de performances anteriores, isso dá grande confiança. Eles se complementam bem e ambos têm a capacidade de fazer grandes corridas. Se eles chegarem bem, a Índia, a campanha do Tropheum Masters se beneficiará. A Índia foi registrada na archy-ráltânia do Paquistão, Nova Zelândia e Bangladesh na cena do grupo do torneio.

Falando da combinação do departamento de spin e equipe, Raina disse: “Eu acho que (Ravindra) Jada definitivamente jogará por causa de sua eficácia nos ODIs. Kuldeep (Yadav) não jogou na partida desde a lesão, mas também temos Axar Patel, que está sempre indo bem.

“Os arremessos em Dubai oferecerão um certo movimento da costura, mas a spin também atingirá um papel. É por isso que Kuldeep, Axar e Jadiej devem estar na melhor forma. A escolha de Rohit será crucial. Antes do campeonato, a Trophy India toca uma série de três partidas de ODI em casa contra a Inglaterra, e Raina acreditava que ajudaria Kohli e Rohit a conseguir o valioso tempo de jogo antes de um mega evento.

“Quando se trata de um críquete de uma bola branca, Virat sabe como ligar e desligar. Ele venceu o maior número de corridas contra a Inglaterra, então sua energia será automaticamente em um nível diferente. Três ODI será tocado em Nagpur, Ahmedabad e Cuttack-Z, que são todos os lugares com um grande número de pontos-Raina sobre Kohli, que lutaram por concorrer em uma série de testes na Austrália.

Ao compartilhar seus pensamentos sobre a próxima série, Raina disse que Rohit deve continuar atrás das tigelas desde o início, porque ele também lhe trouxe sucesso na última Copa do ODI do Mundo em 2023.

Falando em suas expectativas de Rohit, Raina disse: “Acho que Rohit deveria jogar agressivamente. Você o viu atingir a Copa do Mundo de ODI – ele até atacou na final. Eu acredito que a abordagem dele permanecerá a mesma.

“A questão -chave é quem abrirá ao lado dele – será Shubman (Gill)? Lembro -me de que toda vez que eles jogam juntos, eles mantêm sua intenção agressiva. Raina também elogiou o capitão Rohit.

“Rohit Sharma é um capitão atacante. A maneira como ele usa sua Telmony é louvável – trazendo as vendas de Mohammada em momentos -chave e confiando estrategicamente aos spinners.

“Quando Rohit executa os resultados, também reflete em seu capitão. Este pode ser seu último troféu da ICC como capitão e, se ele vencer, ele se tornará o primeiro jogador indiano que ganhou quatro troféus da ICC.

“Ele já venceu o campeonato mundial do T20, e garantir o troféu do Masters seria uma conquista extraordinária. Será motivado para que isso aconteça, mas a pontuação será crucial para ele.