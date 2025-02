Pohang Steelers vs Previsão Frontal de Kawasaki, Alinhamentos, Apostos e Dicas de Probabilidades

Os anfitriões se prepararam para uma batalha contra a frente de Kawasaki na ACL.

O Pohang Steelers está pronto para receber a frente de Kawasaki dos 7 elite da Liga dos Campeões da AFC 2024-25. Os anfitriões estão em quinto na tabela da ACL do Grupo A, pois foram capazes de vencer três jogos em seis dias. Os visitantes estão em quarto lugar com quatro vitórias na mão no mesmo número de jogos.

Pohang Steelers terá algum tipo de vantagem devido à sua casa. Eles terão o apoio de seus fãs locais e podem gerar alguma pressão sobre o oponente japonês. Os anfitriões dominaram Vissel Kobe em sua última partida da Liga dos Campeões da AFC e obtiveram três pontos. Eles apreciarão outra vitória aqui.

Kawasaki Frontale atingiu Shandong Taishan em seu acessório anterior da ACL. Foi uma vitória fácil para o lado japonês. Eles marcaram alguns gols no primeiro tempo e dois outros gols no segundo tempo. Eles defenderam bem para manter uma folha limpa também. Isso manterá sua alta confiança quando eles enfrentarem seus rivais sul -coreanos.

Começo:

Localização: Pohang, Coréia do Sul

Estádio: Patio de Acero Pohang

Data: terça -feira, 11 de fevereiro

Horário de início: 10:00 GMT/ 05:00 ET/ 02:00 PT/ 15:30

Árbitro:

VAR: em uso

Forma:

Pohang Steelers: lwlww

Frente Kawasaki: wwwd

Jogadores para olhar

Jorge Luiz (Pohang Steelers)

Jorge Luiz será o líder do ataque de Pohang Steelers. Ele tem cinco contribuições de gols em cinco jogos da ACL para sua equipe. O atacante brasileiro de 25 anos será benéfico para o seu time devido às suas habilidades de ataque. Com um impacto adequado com antecedência, devo conseguir marcar um gol ou dois, o que pode colocar sua equipe em uma vantagem.

Marcinho (Frente Kawasaki)

Vindo do Brasil, Marcinho pode jogar como atacante e meio -campista atacante para sua equipe. Ele marcou alguns gols por sua equipe na Liga dos Campeões da AFC nesta temporada. Marcinho procurará adicionar à sua conta no concurso aquecido contra o Pohang Steelers abaixo.

Coincidência

Esta será apenas a terceira vez que o Pohang Steelers e o Frontal de Kawasaki se enfrentarão.

O Pohang Steelers vem depois de garantir uma vitória dominante por 3-1 em seu último jogo da ACL.

Kawasaki Frontale também dominou seu último jogo de elite da Liga dos Campeões da AFC, já que eles venceram o jogo por uma pontuação por 4 a 0.

Pohang Steelers vs Kawasaki Frontal: Dicas de apostas e probabilidades

Jogo para terminar em um empate

Objetivos sob 4.5

Jorge Luiz para escrever

Lesões e notícias do equipamento

O Pohang Steelers tem todos os seus jogadores prontos para dar tudo para sua equipe no próximo jogo da ACL.

Kawasaki Frontale estará sem os serviços de Jesiel, Yu Kobayashi e Geun-Hyeong Lee em seu próximo acessório da Liga dos Campeões da AFC.

Cabeçalho

Total de correspondências: 2

Pohang Steelers venceu: 1

Kawasaki Frontale ganhou: 0

Desenhos: 1

Alinhamentos previstos

Pohang Steelers prevê o alinhamento (4-4-2)

Como (gk); Eu sou Jeong-won, Jeon, Gya-The Tae-seok; Kim, Chan, de Lima, Hong; Baker, Luiz

Kawasaki Frontale Predition Alignment (4-4-2)

Jung (GK); Van Woreskerken, Jesiel, Maruyama, Miura; Segawa, Kawahara, Yamamoto, Marcinho; Tom, Erison

Previsão de coincidências

É provável que o concurso Pohang Steelers vs Kawasaki Frontale AFC Champions League termine com um empate.

Previsão: Pohang Steelers 2-2 Kawasaki Frontale

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – TBD

EUA – Paramount+

Nigéria – Bein Sports Connect

