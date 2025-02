Pontos de conversação na Liga dos Campeões quando Kylian Mbappe deixa o Manchester City em Pep Guardiola

Erling Haaland bancou, Ruben Dias deixou no chão, e Josko Gvardiol terminou de deslizar – na terça -feira, Kylian Mbappe Co -prescreveu uma noite mágica com o Real Madrid em Santiago Bernabeu. Mercurial Mbappe disparou um impressionante hat-trick para jogar o Manchester City Pep Guardiola da Liga dos Campeões da UEFA quando os vencedores do recorde zombam do golpe de um empate em casa. 3: 1 O triunfo de Madri sobre os proprietários da Premier League inglês sancionou a primeira saída de Guardiola da competição de elite antes da rodada tradicional da 16ª fase.

O ex -gerente do FC, Barcelona e Bayern de Munique, sofreram sua rota virgem antes do nocaute na 16ª temporada. A reunião recorde de Guardiola e Carlo Ancelotti foi divulgada por Mbappe no início, que se tornou o primeiro jogador que teve um hat-tricki em Bernabeu (contra Man City) e Camp Nou (contra o Barcelona) na história da Liga dos Campeões. No. 9, Sinônimo Lowey Messi na Liga dos Campeões, o número 9 de Madri é o maior gol (7) contra Guardiola. Com 358 gols e 142 assistir 500 aos 26 anos, o francês esteve diretamente envolvido em 500 gols (clube e país) em todas as competições.

Por que Haaland não se apresentou?

Para os partidários, a escrita estava na parede quando o nome de Haaland foi perdido nos primeiros visitantes do XI. Recosado após uma fivela impressionante contra Los Blancos em Etihad, Haaland permaneceu um banco em 3-6 agregados em Madri. Então, por que Haaland começou no banco? O treinador principal da cidade de Guardiola revelou que o ex -atacante Borussia Dortmund teve “desconforto” ao caminhar no dia da partida. “Erling treinou ontem, mas ele tem desconforto e, por exemplo, nas escadas”, disse o treinador da Man City. “Conversamos ontem e hoje de manhã, e ele disse que não se sentia bem, não se sentiu pronto”.

Empréstimo onde é devido, Jude

O meio -campista de Madri, em Madri, assistente Jude Bellingham, elevou o chapéu de Rodrygo. Para a lenda francesa desconhecida, Thierry Henry chamou Bellingham para compartilhar suas idéias sobre o papel principal de Rodryo. “Por favor, você pode falar sobre esse cara, Rodrygo? Porque ninguém fala sobre ele, mas seu trabalho e habilidades, o que ele faz pela equipe “, mencionou Henry durante a Paramount+ do Campeions League Classic. “Rodrygo está tão subestimado. Eu acho que para mim ele é provavelmente o jogador mais talentoso e talentoso do time. O que ele pode fazer com o futebol … vamos nos divertir e ele largará a bola de alguma forma e você fará, como você fez isso?! Bellingham respondeu.

PSG Junt -se a Dortmund; Juventus e Milão estão curvados

Enquanto o meio -campista Federico Valverde acabou sendo perfeito, e Raul Asentcio lembrou aos fiéis espanhóis do lendário Sergio Ramos em Bernabeu, a fase dos playoffs da Liga dos Campeões também criou histórias inacreditáveis ​​na Itália. O PSV Eindhoven escolheu uma vitória incomum de por 3-1 em casa para eliminar os ex-campeões de Juentus da Liga dos Campeões. A velha senhora é a terceira equipe da Série A depois do AC Milan e Atalanta, que se retiraram da competição na rodada de nocaute nesta temporada. A ex-equipe do MBAPPE, Paris Saint-Germain, registrou um triunfo total de 10-0 sobre Brest para selar seu lugar nos últimos 16 campeões na Liga dos Campeões. O segundo lugar na última temporada Borussia Dortmund chegou aos 16 últimos, depois de não congelar com o esporte durante a última reunião nos playoffs.