Pontos de pouso de Ashton Jeantty: Classificando cinco melhores configurações para o melhor folheto da NFL Draft, que incluem jeans, Chargers

Os suportes superiores de 2025 NFL Draft Bem, você pode se concentrar nos produtos do Colorado, incluindo Shedeur Sanders, o antigo campo do antigo NFL Great Deion Sanders e Superstar Travis Hunter de dois caminhos. Outros tópicos quentes: Cam Ward em Miami, que poderia ser o primeiro requerente de sinal fora do conselho; e o corredor de Penn State Edge Abdul Carter, cuja habilidade defensiva poderia convencer o Tennessee ao número 1 em geral.

É possível que não estejamos dando tempo e atenção a Ashton Jeanty? O corredor do estado de Boise tinha apenas um dos mais prolíficos Futebol americano universitário Estações de todos os tempos, aproximando -se do recorde de uma temporada de Barry Sanders para jardas de terra com mais de 2.600 em 14 jogos. E apenas de uma temporada de 2024 na NFL em que os corredores de repente roubaram o foco – veja: Saquon Barkley com o Super Bowl Campeão do Eagles Philadelphia: Não é louco pensar que Jeanty pode acabar sendo o novato mais chocante de toda a classe 2025.

Com isso em mente, onde o portador da Star Ball aterrissa em abril, meses depois que ele fez comparações do NFL.com com o membro do Tomlinson Hall? Aqui estão cinco dos pontos de pouso mais lógicos:

Com Tom Brady ajudando a liderar o caminho como proprietário de uma minoria, os Raiders certamente irão para Mariscal de Campo o mais rápido possível. Mas Jeanty é um criador de jogos de batatas fritas que poderia combinar com a asa jovem fechou Brock Bowers para apoiar muito o jovem do sinal finalmente intervém. O novo treinador Pete Carroll também conhece bem o valor de um cavalo de batalha, avançando dois Super Bowls com Marshawn Lynch dirigindo o Seattle Seahawks.

Sua prioridade deve ser bloquear seu núcleo ofensivo atual, mas é por isso que eles poderiam garantir uma atualização no corredor sem cometendo ótimos dólares na posição. Jeanty pode ou não chegar ao Top 15, mas como iniciador total de pacotes, ele ofereceria a Joe Burrow outra ótima válvula de segurança de jogos, permitindo que o chefe de Chase Brown permanecesse em um papel mais secundário.

O posicionamento do rascunho pode não funcionar a seu favor, já que Jeanty é provavelmente bom demais para deixar o top 20. Os Chargers também obtiveram uma sólida produção de JK Dobbins, embora o veterano atinja o mercado aberto em março. No entanto, olhe dessa maneira: Jim Harbaugh priorizou o reforço da linha em 2024, para que um talento como Jeanty possa representar o “toque final” para um ataque da velha escola, para Saquon Barkley com os Águilas.

Bo nx demonstrou em 2024 que ele tem um fator “it” como o jovem marechal de Campo de Los Broncos. Agora é a hora em que eles são Payton Rodee para a chamada de sinal com armamento legítimo. Jeanty poderia oferecer isso e outra coisa. O fato de Payton ser considerado entre Javonte Williams, Jaleel McLaughlin e até as estimativas de Audric durante a última temporada indica que essa equipe está pronta para um novo investimento na posição.

É o jogo feito no céu, para ser honesto. Jeanty foi ao ensino médio em Frisco, Texas, onde os Cowboys são sede. E embora Dallas certamente pudesse usar a ajuda em outros pontos, como ao longo do interior de ambas as frentes, Dak Prescott também poderia usar o suporte ao solo de boa -fé, com a pontuação da posição de 2024 Dowdle Rico para agência gratuita. Os Cowboys não se gabavam de um home run real na posição do melhor momento de Ezekiel Elliott.