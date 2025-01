Pontuação de Broncos vs. Atualizações ao vivo do Bills: Buffalo pretende iniciar a marcha do Super Bowl contra Denver na rodada wild-card

A janela atual do Buffalo Bills para ir fundo nos playoffs abriu em 2020 com uma corrida para o jogo do Campeonato AFC. Eles perderam aquele jogo para o Kansas City Chiefs (e foram eliminados dos playoffs pelo KC em três das últimas quatro temporadas), mas a janela ainda está aberta, em grande parte graças à contínua ascensão de Josh Allen ao topo da classificação. . Montanha do quarterback da NFL. Com uma série de jogadas de destaque, uma temporada de 13 vitórias e entregando aos Chiefs sua única derrota significativa do ano, Allen é um favorito do MVP e quer levar Buffalo de volta a um lugar que não estava desde 1993: o Super Tigela.

Em seu caminho na rodada de wild card está o Denver Broncos, cuja atual janela de playoffs está apenas começando com o quarterback novato Bo Nix liderando o time aos playoffs pela primeira vez desde que Peyton Manning ergueu o Troféu Lombardi após o Super Bowl 50. Denver’s a defesa tem sido excelente nesta temporada, ficando em terceiro lugar no campeonato em pontos permitidos e em sétimo em jardas permitidas.

Por ser um jogo de janeiro em Buffalo, o clima pode ser um fator, com As temperaturas devem ficar na casa dos 20 graus no início, com possibilidade de neve durante a tarde..

Como assistir ao jogo Broncos vs. AFC Wild Card Contas

Tempo: 13h, horário do leste

Localização: Estádio Highmark | Orchard Park, Nova York, EUA

Canal: CBS

Transmissão: Paramount+, Fubo