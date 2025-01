Pontuação de Cavaliers x Cavaliers Conclusões do Thunder: como o Cleveland explorou a defesa do OKC na maior vitória da temporada

Respirem fundo, amigos. O jogo de quarta-feira entre Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder foi o jogo do ano até agora. E se é isso que acontece em junho NBA As finais vão parecer que um verdadeiro deleite nos espera.

O Thunder e os Cavaliers foram para frente e para trás durante 48 dos minutos mais intensos de basquete da temporada regular que você já viu. Nenhum dos dois liderou por dois dígitos em nenhum momento, e os Cavaliers finalmente não se afastaram até vencerem um desafio crítico a 1:19 do fim para manter a posse de bola com uma vantagem de três pontos. Eles fecharam o jogo a partir daí, vencendo por 129-122 e alcançando o melhor recorde da NBA de 32-4 na temporada, enquanto o Thunder, agora com 30-6, viu sua sequência de 15 vitórias consecutivas ser interrompida.

Então, como eles chegaram lá? Como o Cleveland conseguiu marcar 129 pontos com a melhor defesa do mundo? NBA? Como o Thunder perdeu o controle de um jogo que liderou durante a maior parte do primeiro tempo?

Vamos analisar o que aprendemos O Confronto de Titãs de quarta-feira e propor as três conclusões mais importantes da vitória de Cleveland sobre Oklahoma City.

O Thunder perde pelo mesmo motivo que perdeu nos playoffs

O Thunder pode perder jogos, mas quase sempre o faz em seus próprios termos. Sua abordagem básica para a defesa é jogar tão agressivamente quanto for humanamente possível. Quer criar reviravoltas e aproveitá-las para chegar ao intervalo. Eles querem tirar a bola das mãos das estrelas adversárias. O Thunder tem a melhor defesa da NBA, mas pode ser derrotado se você conseguir vencê-lo com uma mão amarrada nas costas.

Oklahoma City novamente ditou os termos do compromisso na quarta-feira. Donovan Mitchell passou o jogo inteiro na Câmara de Dortura, marcando apenas 11 pontos em 3 de 16 arremessos. Cleveland virou a bola 15 vezes, não muito para os padrões de Oklahoma City, mas acima da média de 13 viradas por jogo. O jogo correu basicamente como o Thunder queria. O problema é que seu estilo permite aos adversários um chute muito específico e de alto valor: escanteios de três pontos. Especificamente, cantos de três pontos lançados por jogadores adversários.

Nenhum time permite mais tentativas de 3 pontos por jogo do que o Thunder com 11,3. Cleveland venceu 14 deles na quarta-feira e acertou oito. Este jogo dependeu, em grande parte, do fato de Max Strus, Dean Wade e Caris LeVert terem feito seus três (10 de 15 combinados), enquanto os jogadores de Oklahoma City não.

Se isso lhe parece familiar, você provavelmente deveria. Lembra-se da derrota do Oklahoma City na segunda rodada para o Dallas na temporada passada? O Thunder construiu seu plano de jogo em torno de prender Luka Doncic e Kyrie Irving, permitindo ao Mavericks acertar impressionantes 16,2 escanteios de 3 pontos por jogo. PJ Washington e Derrick Jones Jr. os acertaram em um ritmo que normalmente não atingiam, e o Thunder foi eliminado em seis jogos.

Este é o perigo fundamental na forma como o Thunder joga na defesa. Se um adversário tiver manejo de bola e arremessos suficientes, ele pode minimizar as viradas e compensar a perda de produção de suas estrelas. Mitchell foi retardado, mas mais ninguém. Darius Garland (18 pontos, sete assistências), Evan Mobley (21 pontos, 10 rebotes, sete assistências) e Jarrett Allen (25 pontos, 11 rebotes, seis assistências) foram fantásticos, e quando a defesa do Thunder os atingiu, eles sabiam quem tinham aqueles três cantos disponíveis para eles. Os jogadores do Cleveland os criaram e o resto é história.

Isso significa que o Thunder precisa mudar sua abordagem defensiva para vencer o campeonato? Claro que não. Eles são a defesa número um por uma razão e, na maioria das vezes, os oponentes não atiram em 8 de 14 de qualquer lugar que não seja da pintura. Significa apenas que eles dependem mais da variação de chutes do que a maioria das defesas se sente confortável. Imagine ser um jogador de blackjack que sempre acerta 20. Você vai ganhar a maioria das mãos, mas não há nada que possa fazer se o dealer acertar 21. Foi o que aconteceu contra Dallas na primavera passada. Até certo ponto, foi isso que aconteceu contra o Cleveland esta noite. Mas esse não foi o único fator importante que funcionou a favor de Cleveland.

Poderia Chet Holmgren ter impedido o domínio da pintura dos Cavs?

Os números brutos não fazem justiça a Cleveland. Os Cavaliers superaram o Thunder por seis naquela área e os superaram por dois. Não é exatamente dominação. Mas veja como se desenrolaram os últimos minutos. Todos os pontos do Cleveland nos quatro minutos finais vieram na área de pintura ou na linha de falta por causa do que aconteceu abaixo. Cleveland pegou quatro rebotes ofensivos críticos em um intervalo de 18 segundos entre as marcas de 1:37 e 1:19. Ao longo de todo o jogo, Allen teve quase tantos rebotes ofensivos sozinho (sete) quanto o Thunder como equipe (nove).

Dê muito crédito a Mobley e Allen. A força que Mobley adicionou na última offseason esteve em exibição durante toda a temporada, mas sua finalização neste jogo, em que acertou 8 de 13 arremessos do chão, foi talvez o melhor exemplo que vimos de seu crescimento até agora. Há dois anos, Isaiah Hartenstein fazia parte do grupo de ataque dos Knicks que envergonhou tanto Allen nos playoffs que então diga que “as luzes eram mais brilhantes do que o esperado”.

As luzes certamente não estavam muito fortes na quarta-feira. Allen ultrapassou Hartenstein. E ele pode ter sido o melhor jogador em quadra de Cleveland.

Mas naqueles minutos finais cruciais, ficou claro que o Thunder estava perdendo um grande homem. Eles enviaram spam para o mesmo trabalho várias vezes. Garland pediu ao homem de Hartenstein para bloqueá-lo bem além da linha de 3 pontos. Isso forçou Hartenstein a se aventurar além do arco, caso contrário Garland teria entrado em três pull-up abertos. Hartenstein mudaria para Garland a partir daí, e Garland passaria a bola por cima dele para qualquer grande homem que aparecesse na tela: Mobley ou Allen. Ambos são tão bons passadores que poderiam facilmente passar a bola para o outro astro, que teria uma oportunidade de gol com o único zagueiro viável do Oklahoma City longe do jogo. Mobley e Allen tiveram 13 assistências combinadas neste jogo, muitas vezes passando um para o outro. Hartenstein foi o único jogador do Thunder capaz de incomodá-los de forma consistente.

Você sabe quem poderia ter ajudado? Chet Holmgren, o favorito para Jogador Defensivo do Ano anterior sua lesão no quadril. Se Holmgren estivesse na quadra, ele poderia ter sido o homem baixo naqueles altos pick-and-roll e receber olhares fáceis perto da cesta, longe dos grandes homens de Cleveland. Isso não significa necessariamente que o Thunder teria vencido com Holmgren. Muitas outras coisas mudarão se Oklahoma City tiver que alterar sua rotação para acomodá-lo. Mas isso significa que as coisas fáceis que Cleveland experimentou na reta final não estariam tão disponíveis.

O Thunder e os Cavaliers jogam novamente em uma semana. Holmgren não estará pronto para retornar até lá, então não veremos como ele se sairá nesta partida com antecedência se realmente chegarmos às finais. Mas sua ausência foi notada na quarta-feira. Isso muda tudo para o Thunder.

Thunder deve adicionar criador no prazo de negociação

A ofensa do Thunder não é de forma alguma ruim. Ele ocupa o oitavo lugar na NBA. Ele simplesmente não é tão versátil quanto Oklahoma City provavelmente preferiria. A premissa básica, além de transformar todas essas reviravoltas em pontos de contra-ataque rápidos, é usar a gravidade do aro de Shai Gilgeous-Alexander para atrair as defesas para a área e depois passar a bola para arremessos abertos de 3 pontos. Apenas três times acertam mais arremessos de 3 pontos por jogo do que o Thunder, e o Oklahoma City ocupa o nono lugar em termos de tentativas gerais de 3 pontos.

Os Cavaliers mostraram um pouco do perigo dessa abordagem para o Thunder. Gilgeous-Alexander foi ótimo, marcando 31 pontos em 13 de 27 arremessos. Jalen Williams foi igualmente produtivo, marcando 25 pontos. Mas Mobley e Allen bloquearam a pintura como costumam fazer, e Cleveland estava determinado a limitar o volume de arremessos de três pontos de Oklahoma City. O Thunder acertou apenas 31 cestas de três pontos neste jogo, abaixo da média da temporada de 38,6. Com aqueles três pontos de alto valor fora do tabuleiro, o Thunder dependia muito de Gilgeous-Alexander e Williams para acertar chutes intermediários e fortes. Eles o fizeram, acertando 10 de seus 14 arremessos de médio alcance e 12 de seus 21 arremessos de distância flutuante, mas sua qualidade geral de arremessos não estava nem perto do que Cleveland estava conseguindo nos cantos e na cesta.

Este não é o primeiro grande jogo em que o Thunder tem lutado para gerar chutes mais fáceis contra adversários de elite. Seus dois últimos jogos da Copa da NBA, contra Bucks e Rockets, também vêm à mente. É um sintoma de colocar grande parte do fardo da criação sobre dois jogadores. Cleveland depende muito de três criadores de jogo: Mitchell, Garland e Mobley, mas praticamente todos que eles usam são capazes de encontrar suas próprias oportunidades, pelo menos em alguma capacidade. O Thunder tem muitos jogadores que vivem do que Gilgeous-Alexander e Williams podem contribuir para eles.

Este é um problema que tem solução, especialmente quando Holmgren retornar. Mas faltando cerca de um mês para o prazo de negociação, é algo que o Thunder deveria tentar resolver. Eles têm todo o capital de recrutamento e teto salarial de médio porte de que precisam para melhorar. Quer seja um golpe em outro arremessador de ponta como Cam Johnson ou potencialmente em outro manipulador de bola como Collin Sexton, o ataque do Thunder só precisa de um último empurrão para acompanhar sua defesa dominante.