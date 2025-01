Pontuação de Rams vs. Atualizações ao vivo dos Eagles: Filadélfia e Los Angeles batalham na rodada divisional após vitória do wild card

O Los Angeles Rams foi uma das surpresas do fim de semana de wild card ao derrotar confortavelmente o Minnesota Vikings, que conquistou 14 vitórias no Arizona, após O jogo teve que ser transferido devido aos incêndios florestais em curso em Los Angeles.. A vitória rendeu aos Rams uma viagem cross-country para enfrentar o Philadelphia Eagles, recém-saído da vitória como wild card sobre os Packers.

Os Rams e os Eagles se enfrentaram no início deste ano, em um jogo que a defesa do Los Angeles certamente gostaria de esquecer. No Sunday Night Football na Semana 12, Saquon Barkley teve uma das maiores performances individuais de corrida da história da NFL, incendiando os Rams para um recorde dos Eagles de 255 jardas e dois touchdowns na vitória de 37 jogos do Philadelphia -20. Esse foi o nono melhor total em um jogo na história da liga, e não foi um pontinho no radar do ataque dos Eagles, que terminou em segundo lugar na NFL em jardas corridas.

Temperaturas em torno de 30 graus com chuva e neve são esperadas na previsão para a tarde de domingo na Filadélfia.

Como assistir Rams vs. Eagles: playoffs divisionais da NFC

Tempo: 15h, horário do leste

Localização: Campo financeiro de Lincoln | Filadélfia

Canal de televisão: NBC

Transmissão: pavão, fubo