Pontuação de Ravens x Bills, atualizações ao vivo: Josh Allen e Lamar Jackson se enfrentam enquanto Baltimore visita Buffalo na rodada divisional

Os programadores da NFL realmente se superaram desta vez, estabelecendo o que poderia ser um confronto lendário entre dois dos melhores zagueiros da liga. Quem vencer o jogo de domingo à noite (Buffalo Bills de Josh Allen ou Baltimore Ravens de Lamar Jackson) avançará para o jogo do Campeonato AFC do próximo fim de semana e terá a oportunidade de jogar o primeiro Super Bowl para qualquer uma das duas estrelas.

A história da fita desses dois nesta temporada é sensacional:

Allen’s Bills terminou a temporada regular com um recorde de 13-4, enquanto Jackson’s Ravens terminou com um recorde de 12-5, com Baltimore postando uma vitória de 35-10 sobre Buffalo na semana 4. Derrick Henry foi a estrela do show naquela noite em Baltimore, correndo para 199 jardas e dois touchdowns.

Possíveis pancadas de neve com temperaturas acima de 10 graus são na previsão para o jogo de domingo à noite. O vencedor deste segue para Kansas City para tentar destronar os Chiefs no jogo do campeonato AFC no próximo domingo.

Como assistir Ravens vs. Contas: playoffs divisionais da AFC

Tempo: 18h30, horário do leste

Localização: Estádio Highmark | Orchard Park, Nova York, EUA

Canal de televisão: CBS

Transmissão: Paramount+, Fubo