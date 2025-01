Pontuação de Steelers vs. Atualizações ao vivo dos Ravens: rivais da AFC North se enfrentam pela terceira vez nesta temporada em confronto wild-card

Baltimore e Pittsburgh já se enfrentaram muitas vezes, mas os rivais da AFC North estão prestes a se enfrentar pela terceira vez este ano. Antes de hoje, os dois tiveram dois encontros memoráveis ​​​​até agora nesta temporada.

As equipes se encontraram pela primeira vez em 17 de novembro, onde o Pittsburgh venceu por 18 a 16 marcando apenas gols de campo. Enquanto isso, o chutador do Ravens, Justin Tucker, lutou muito na derrota de dois pontos, perdendo duas tentativas de field goal no primeiro quarto.

O segundo confronto foi em 21 de dezembro, onde o Baltimore compensou a derrota anterior ao derrotar com folga o Steelers por 34 a 17 e conquistar o título da AFC North no processo. Foi uma vitória que os Ravens realmente precisavam e que lhes deu muita confiança para o jogo wild card de hoje.