Pontuação de Tennessee x Tennessee Flórida: Gators conquistam a primeira vitória contra o número 1 em casa ao derrotar o último time invicto do país

A Flórida conquistou sua primeira vitória em casa contra um adversário de primeira linha na terça-feira, quando o número 8 Gators derrotou o número 1 do Tennessee por 73 a 43, atrás de um esforço defensivo feroz e uma exibição dominante no vidro ofensivo. Os Gators (14-1, 1-1 SEC) mantiveram os Volunteers (14-1, 1-1) sem gols por quase sete minutos no início do jogo e mantiveram o Tennessee com 14% de arremessos no primeiro tempo.

Foi a primeira vitória da Flórida contra o time número 1 do país desde que derrotou o Ohio State no jogo do campeonato nacional de 2007. O resultado deixou o basquete universitário sem mais times invictos depois que os Voluntários se estabeleceram como o último time em pé no fim de semana.

Os Gators estavam anteriormente 0-5 em casa contra adversários de classificação mais alta, mas agora venceram 16 vitórias consecutivas na Exatech Arena, o que inclui uma seqüência de nove vitórias consecutivas em casa na SEC desde a temporada passada. Nunca houve muitas dúvidas de que a seqüência de vitórias em casa sobreviveria mais um dia, já que o Tennessee se tornou o primeiro time classificado desde 1968 a perder um jogo por 30 ou mais.

Três dias depois de permitir que o Kentucky atingisse 58% na derrota por 106-100 para os Wildcats, os Gators frearam o Tennessee mais cedo. Os Voluntários marcaram apenas 4 de 29 field goals no primeiro tempo e acertaram 0 de 14 além do arco, enquanto a Flórida abria uma vantagem de 34-15 no intervalo.

Uma vantagem de 11-6 nos rebotes ofensivos impulsionou os Gators a uma vantagem de 12-2 em pontos de segunda chance antes do intervalo. O Tennessee nunca ameaçou realmente completar um retorno contra um enxame de Gators que validou seu forte início de temporada 2024-25 com uma vitória convincente sobre um adversário de elite.

A porcentagem de arremessos de campo de 21,4% do Tennessee foi a pior para o Tennessee em um jogo sob o comando do técnico Rick Barnes, do décimo ano, e a pior já registrada por um time classificado como número um.

A margem de vitória de 30 pontos foi a terceira maior sobre um time número 1 na história da Divisão I.

Maiores derrotas do time número 1

Data Jogo Margem 17 de dezembro de 1951 Nº 2 Kentucky 81, Nº 1 St. 41 22 de março de 1968 Nº 2 UCLA 101, Nº 1 Houston 69 32 7 de janeiro de 2025 Nº 8 Flórida 73, Nº 1 Tennessee 43 30

Defesa da Flórida intensifica

Kentucky acertou 14 de 29 na faixa de 3 pontos contra a Flórida no sábado. Apenas uma vez nas três temporadas do técnico Todd Golden um adversário acertou mais chutes de fora do arco contra os Gators. Aparentemente, o fraco desempenho defensivo serviu de alerta. O Tennessee não fez sua primeira cesta de 3 pontos até as 19:10 do segundo tempo. Ele não alcançou outro até a marca de 4:46.

A defesa duvidosa foi um calcanhar de Aquiles para os Gators na temporada passada, já que perderam na primeira rodada do torneio da NCAA, quando o Colorado acertou 63% na vitória por 102-100. A Flórida terminou a temporada em 94º lugar em eficiência defensiva, segundo KenPom. Os Gators pareciam estar progredindo defensivamente nesta temporada até enfrentarem o Sierra de Kentucky no sábado.

Mas se o desempenho do Reino Unido mostrou o terreno defensivo da Flórida, o jogo do Tennessee mostrou um teto tentador que sugere que os Gators deveriam ser considerados legítimos candidatos à SEC e ao título nacional. Os Gators tiveram um jogo ofensivo apenas mediano para seus padrões e conseguiram destruir o time número um do país com sua defesa.

Sinal preocupante para o ataque do Tennessee

O lamentável desempenho ofensivo do Tennessee evocou memórias das lutas de pontuação que limitaram o teto do programa de 2020 a 2023. Os Voluntários avançaram e alcançaram a Elite Oito na temporada passada, atrás do Jogador do Ano da SEC, Dalton Knecht, e renovaram a ofensiva que ele trouxe. Sob Knecht, os Vols mantiveram sua marca registrada de tenacidade defensiva enquanto lançavam seu ataque mais eficiente desde 2019. A combinação levou a uma das melhores temporadas da história do programa.

A temporada 2024-25 começou com uma fórmula semelhante, mesmo depois de Knecht ter perdido a elegibilidade e ter sido selecionado na primeira rodada do Draft da NBA pelo Los Angeles Lakers. Com a transferência do norte da Flórida, Chaz Lanier, o artilheiro da SEC, o Tennessee venceu 13 de seus primeiros 14 jogos por dois dígitos.

Mas o desempenho de terça-feira mostrou que o terreno ofensivo do Tennessee é fatalmente baixo. A recuperação de um problema dessa magnitude será um desafio para os Vols, que viajam para o Texas no sábado. Os oponentes agora têm evidências em vídeo de que sufocar os Vols é uma meta alcançável. O fato de a defesa da Flórida ter sido classificada apenas no meio do grupo entre as equipes da SEC que entraram na terça-feira sugere que pode haver mais noites longas reservadas para os Voluntários durante os jogos da liga.

Contribuições de Aberdeen

Denzel Aberdeen marcou 16 pontos, o melhor da temporada, para os Gators. O guarda júnior de 1,80 metro contribuiu consistentemente saindo do banco e foi particularmente eficaz no primeiro tempo. Ele acertou todos os três lances livres depois de sofrer uma falta em uma tentativa de 3 pontos e, em seguida, somou mais sete pontos no final do primeiro tempo, enquanto os Gators transformavam sua vantagem em uma vantagem intransponível.

O trio de armadores titulares da Flórida está entre os melhores do país. O grupo formado por Walter Clayton Jr., Alijah Martin e Will Richard entrou cada um no jogo de terça-feira com média de mais de 30 minutos por jogo e 13,9 ou mais pontos por jogo. Mas os Gators não são uma equipa particularmente profunda, especialmente na defesa. No entanto, o desempenho do Aberdeen foi um lembrete de que a profundidade que os Gators têm na quadra de defesa pode produzir quando necessário.