Pontuação de Vikings vs. Atualizações ao vivo do Rams: o fim de semana do Wild Card termina com Minnesota e Los Angeles jogando no Arizona

O confronto wild card de segunda-feira à noite entre o Minnesota Vikings e o Los Angeles Rams será um pouco diferente do esperado, depois que a NFL transferiu o jogo do SoFi Stadium para o State Farm Stadium devido aos incêndios florestais de Los Angeles. Os Rams provavelmente ainda têm uma base de fãs por trás deles, mas será uma batalha difícil contra esses Vikings, que podem se orgulhar de ser o melhor time wild card da história da NFL – eles são o primeiro time wild card na história da NFL com 14 vitórias, e apenas o segundo a ter vencido 13 jogos.

Apesar de não terem vencido a NFC North, a história pode estar do lado dos Vikings: em 1999, os Tennessee Titans (13-3) eram um time wild card, e após a Milagre da Cidade da Música (certamente a favorita de Kevin Dyson das duas jogadas lendárias dos playoffs pelos quais ele é lembrado), eles seguiram para o Super Bowl XXXIV.

Mas na semana 8, o Los Angeles Rams superou os Vikings por 30-20, no momento em que eles estavam virando a temporada após um início de 1-4, atormentados por lesões no ataque. Essa derrota foi a segunda do ano para os Vikings e eles somaram nove vitórias consecutivas. Os Rams também esquentaram depois disso, terminando o ano com um recorde de 10-7 e no topo da NFC West, com todo o seu conjunto de jogadores seniores saudáveis ​​para a tacada final e a pós-temporada.

Como assistir ao jogo NFC wild card entre Vikings e Rams

Tempo: 20h, horário do leste

Localização: Estádio Fazenda Estadual | Glendale, Arizona.

Canal: ESPN, ABC, ESPN2 (ManningCast)

Transmissão: ESPN+, Fubo