O Arsenal foi clínico desde que eles partiram para uma vitória por 5-1 sobre o Manchester City no domingo, que marcou a última derrota esmagadora para a equipe Pep Guardiola em uma temporada cheia deles.

Os Gunners assumiram a liderança apenas dois minutos quando Martin Odegaard marcou, capitalizando um momento de instabilidade para a defesa da cidade. Erling Haaland marcou um empate aos 55 minutos, mas essa uniformidade foi curta, com a festa de Thomas marcando apenas dois minutos depois. O jovem do Arsenal, Myles Lewis-Skelley, alcançou três aos 62 minutos, enquanto o próximo golpe ocorreu aos 76 minutos, cortesia de Kai Havertz. Ethan Nwaneri acrescentou um quinto no 93º minuto para fechar as coisas.

Aqui está uma olhada nos principais momentos do jogo de domingo.

Momento do jogo

O Arsenal e o City jogaram um jogo bastante uniforme quando Lewis-Skelley marcou, o que significa que o jogo poderia seguir muitas direções diferentes, mesmo quando o Gunners liderou por 2-1. Cada equipe teve sete chutes e quatro no alvo, enquanto o City mal venceu a batalha esperada de 0,94 a 0,86. No entanto, quando Lewis-Skelley, 18 anos, marcou, conseguiu sugar a energia da cidade e inclinou o jogo de uma vitória estreita a uma cortina. O ano de 18 anos também marcou seu primeiro gol para o Arsenal no processo, fazendo isso em grande estilo.

Homem do partido

Havertz ficou chocante do começo ao fim, observando a assistência no gol de Odegaard e depois pegando um gol no meio do segundo tempo.

O que significa o resultado do Arsenal?

O Arsenal ainda pode ser de seis pontos do Liverpool, que tem um jogo na mão, na corrida pelo título, mas eles ainda são uma das equipes mais consistentes da Europa, à medida que estendem sua sequência invicta a seis.

O que significa o resultado do Manchester City

O Manchester City ainda está nos quatro primeiros da Premier League, mas o Chelsea pode superá -los na segunda -feira com uma vitória sobre o West Ham. No entanto, a derrota de domingo contra o Arsenal apenas piora uma temporada ruim para os campeões reinantes da Premier League. Eles entraram em colapso em uma longa lista de jogos de alto nível nesta temporada e, embora coletaram uma vitória notável sobre o Chelsea há apenas uma semana, ainda é tão claro quanto Guardiola não conseguiu resolver os problemas de sua equipe.

O que se segue?

O jogo de domingo contra o City não foi o único ótimo jogo para o Arsenal nesta semana. Eles vão para o Newcastle United na quarta -feira para a segunda seção das semifinais da Copa da EFL (ao vivo Parâmetro+), E os Gunners têm um déficit de 2 a 0 após a vitória surpresa dos Magpies no norte de Londres no mês passado. O Arsenal então tem o fim de semana livre depois de ser eliminado da FA Cup e retomar sua campanha da Premier League em 15 de fevereiro contra os favoritos do Leixester City Descent.

Quanto ao Manchester City, eles têm um sorteio favorável da FA Cup contra o Leyton Orient no sábado, antes de retomar sua campanha da UEFA Champions League em 11 de fevereiro ao vivo Paramount+. Os campeões europeus de 2023 jogam no Real Madrid nos playoffs da fase de eliminação, marcando outro teste importante para a equipe de Guardiola em uma temporada cheia deles. Eles retornam ao jogo da Premier League em 15 de fevereiro contra o Newcastle.