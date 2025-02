Pontuações de basquete da universidade, carregando comida: Kansas chega ao fundo do poço, as esperanças do torneio NCAA de Oklahoma

A temporada do Kansas chegou ao fundo do rock na terça-feira, com uma derrota por 91 a 57 contra a BYU na estrada. A perda de 34 pontos empatou a maior margem de derrota da era do Bill Self, que remonta à temporada 2003-04, e foi a segunda maior perda na história do programa Kansas. O recorde anterior foi uma derrota de 37 pontos contra o Kentucky em 1974.

Os Jayhawks, a equipe nº 1 da pré-temporada, caíram para 17-9 em geral (8-7 no jogo Big 12) e estão agora no pior início de 26 jogos desde a temporada 1988-89, que foi o ex-treinador Roy O primeiro ano de Williams com o programa. O Kansas agora tem 15 perdas totais (e contando) no jogo Big 12 que remonta à última temporada, a maioria das derrotas em conferências em temporadas consecutivas que o programa sofreu desde 1983-84.

E as coisas pioraram para Jayhawks desde que o calendário se tornou 2025. Kansas tem 3-5 em seus últimos oito jogos, todos na jogada do Big 12. Quatro das perdas alcançaram sem classificar os oponentes. Na última temporada, o Kansas terminou 10-8 na jogada do Big 12, que marcou a maior parte das derrotas da liga que um time autodominado sofreu durante seu mandato. Este ano, o Kansas tem sete grandes derrotas com cinco jogos sazonais regulares restantes.

A perda que o slide do Kansas começou Ele chegou contra Houston em casa no mês passado. Houston seguiu seis pontos com o restante 1:09 antes de forçar milagrosamente horas abertas, graças a vários erros do Kansas. Então, Houston deixou menos seis pontos, com oito oito segundos restantes e respondeu com dois triplos tardios para forçar um segundo tempo extra, incluindo um de um faturamento inexplicável em um jogo de entrada. Houston venceu o jogo de 92 a 86 para iniciar uma seção miserável por 3-5 para o Jayhawks.

Para onde vai o Kansas daqui? Primeiro, a equipe só precisa “fugir um do outro”, segundo eu.

Kansas estava na linha de sementes nº 4 (15 ° em geral) na revelação inicial da NCAA no último fim de semana. Os Jayhawks não têm sido piores do que um número 4 no torneio da NCAA desde 2000. Essa sequência está rastreando para terminar no próximo mês.

Com mais sobre os Jayhawks oprimidos que lideram o caminho, aqui há cinco das maiores conclusões da lista de basquete da universidade na terça -feira.

É hora de soar alarmes no Kansas

A equipe que iniciou a temporada ocupou o número 1 na pesquisa da AP não parecia a equipe que perdeu por 34 pontos contra a BYU. Os Jayhawks nº 23 estão em uma queda livre e pode ser hora de pressionar o botão de pânico. Eric Bossi, da CBS Sports, respondeu a três perguntas ardentes no Kansas no início desta semana, citando que a ofensiva não é tão dinâmica quanto parte do problema.

Essa avaliação foi concretizada contra os cuticars. No primeiro tempo, o Kansas teve quase tantas perdas de bola (oito) quanto os gols de campo (11) e foi adiado por 20 contra uma equipe desesperada da BYU para uma vitória para ficar fora da bolha. Kansas terminou com apenas 23 gols de campo e 15 perdas de bola.

Da pré-temporada nº 1 ao quinto em uma conferência tão grande 12: o que acontece com o Kansas Jayhawks? Eric Bossi

O Kansas teve um enorme portal de transferência nesta baixa temporada, que incluiu o ex -atacante de Wisconsin AJ Storr e a guarda de Alabama Rylan Griffen. Na maioria das vezes, nenhum deles conseguiu fornecer o pop ofensivo que essa equipe precisa. O Kansas não tem um poder de fogo ofensivo para retornar de grandes déficits.

Aconteça o que acontecer pelo resto da temporada, seja a primeira rodada ou uma corrida para os quatro finais, há esperança no horizonte para os fãs do Kansas. Guarda de cinco estrelas Darryn Peterson Eu poderia ajudar a resolver alguns dos problemas do Kansas na ofensiva. Peterson é uma seleção projetada entre os três primeiros em 2026 NBA Draft E tem sido um dos artilheiros mais dinâmicos do basquete do ensino médio.

O começo forte de Oklahoma é direcionado para um fim medíocre

Por volta dessa época, há sete semanas, Oklahoma, Flórida e Tennessee foram as três últimas equipes invictas no basquete do avanço da Divisão L. Fast até terça -feira, e a diferença entre as equipes de elite na SEC e Oklahoma continuou a se expandir. A Flórida deu a Oklahoma sua quinta derrota consecutiva com uma explosão 85-63 em Gainesville. Os Sooners caíram seis dos últimos sete jogos e depois de começar 13-0. Com um trecho brutal no horizonte (nº 21 State of Mississippi, nº 17 Kentucky, nº 24 Ole Miss, nº 15 Missouri e Texas) para fechar a temporada regular, eles estão em sério perigo de perder o torneio da NCAA completamente .

A virada de 180 graus de Oklahoma na direção oposta é semelhante ao que aconteceu com Ole Miss no ano passado. A SEC é significativamente melhor nesta temporada que há um ano, e Oklahoma teve vitórias sem conferências muito melhores que a equipe de Chris Beard, mas a história do filme é algo semelhante.

2024.22LOHAWAII MAKAI 2023-24 OLE Miss Registro de não conferências 13-0 13-0 Registro da SEC através de 13 jogos 3-10 6-7 Margem média de derrota durante os primeiros 10 segundos de perdas 14.6 13 Torneio da NCAA perdeu? ??? Sim

No último suporte esportivo da CBS de Jerry Palm, Oklahoma estava na linha 10. Sendo realista, Oklahoma terá que vencer talvez mais um ou dois jogos em sua programação para se sentir confortável na seleção de domingo. De acordo com o Kenpom.com, apenas Oklahoma deve ser favorecido em um (contra o estado do Mississippi) dos últimos cinco jogos.

Se Oklahoma perder o torneio pela quarta temporada consecutiva sob o treinador de Porter Moser, seu assento esquentará muito.

A corrida pelo título Big Ten é devido a três equipes

No. 14 O estado de Michigan derrotou o número 13 de Purdue 75-66 em casa para ficar em disputa para ganhar o grande título da temporada regular. Os espartanos entraram na semana seguinte a Michigan para um jogo na classificação da conferência e o confronto de sexta -feira entre os rivais do estado determinará quem está no banco do motorista para vencer a liga em andamento.

Depois de passar por uma viagem dura na costa oeste com perdas por USC e UCLA sem classificar no início deste mês, o Michigan State venceu seus dois últimos jogos contra os adversários classificados. O estado de Michigan ainda não enfrentou o número 12 de Michigan nesta temporada e os jogará duas vezes durante uma seção de dois e -a -Half -Wek. O jogo desta semana está em Ann Arbor, enquanto o jogo final da temporada regular para ambas as equipes verá os espartanos e os Wolverines em East Lansing em 9 de março.

O confronto de sexta -feira deve ter um suco extra. Não é que ele precisará disso, porque é um jogo de rivalidade, mas o time que sai com uma vitória deve se sentir confortável ao vencer o número 1 do Big Ten no próximo mês.

A outra equipe com uma possibilidade externa de inventar a terra é o número 11 de Wisconsin. Os texugos têm apenas quatro derrotas contra a competição Big Ten, mas perderam a primeira e única reunião contra o Michigan no início desta temporada. Wisconsin conquistou uma vitória de 95-74 sobre Illinois na terça-feira para permanecer vivo na corrida pelo título da conferência. Os texugos têm um jogo importante contra o estado do Michigan no próximo mês, o que eles poderiam fazer ou quebrar suas esperanças no título Big Ten.

O assento de Adrian Autrry pode estar aquecendo em Siracusa



Com 10:54 restantes na primeira metade do confronto da estrada de Syracuse com Pitt, o Orange construiu uma vantagem de 22-6. Após esse momento, Pitt superou Syracuse 74-47 e sofreu uma vitória de 80-69. O ano 2 da era Autray tem sido um saco misto. Não se esperava que Syracuse fosse uma equipe do Torneio da NCAA, mas espero que o programa pudesse avançar. Isso não aconteceu.

Syracuse poderia ir em uma direção diferente menos de dois anos depois que Jim Boeheim se aposentou? Isso ainda está para ser visto. Mas as perdas contra Pitt, Miami, Stanford e Florida State não ajudarão a causa de Autry. Syracuse foi de 20 a 12 (11-9 do ACC) em sua primeira temporada com Autry, um assistente de Boeheim por um longo tempo, liderando o programa. Este ano, Orange fica em 11-16 (5-11), com quatro jogos restantes na temporada regular.

Se Syracuse o devolver com Autery e lhe dar pelo menos mais uma temporada com o programa, uma melhoria considerável será essencial durante a campanha de 2025-26. Syracuse tem dois jogadores de 35 primeiros prontos para entrar no programa na próxima temporada no atacante de quatro estrelas Sadiq White Jr. e quarto de estrela Kiyan AnthonyFilho de um dos melhores jogadores da história de Syracuse, Carmelo Anthony.

Se o jovem Anthony puder replicar o que seu pai fez durante seu primeiro ano de temporada há mais de duas décadas, Syracuse retornará ao negócio. Sem pressão, criança.

O retorno do estudante do primeiro ano da estrela da UConn, Liam McNeeley, tem sido uma boa visão para o treinador Dan Hurley. Depois que a UConn perdeu até 14 pontos no segundo tempo contra Villanova, os Huskies se recuperaram e fecharam o jogo em uma corrida de 14-1 para garantir uma vitória por 66-59.

A UConn pode agradecer a McNeeley por ajudar a liderar a posição no segundo tempo. O ex -recrutamento de cinco estrelas marcou 16 de seus 20 pontos após o meio período e fez as nove tentativas de arremesso livre para ajudar sua equipe a evitar o que teria sido outra perda devastadora para as esperanças do torneio da NCAA do programa. Os campeões nacionais duas vezes reinou viram uma derrota contra Seton Hall no fim de semana passado e entraram no dia na linha de sementes nº 9 nas últimas projeções da Bracketology’s Bracketology.

Uconn montando o comício no segundo tempo para evitar o desconforto de Villanova, já que Dan Hurley diz que a temporada estava pendurada na balança ‘ Kyle Boone

Hurley ajudou a produzir duas seleções de loteria no verão passado: Stephon Castle e Donovan Clingan. Se McNeeley continuar jogando assim, será mais alto do que as pessoas pensam no draft da NBA de 2025. McNeeley foi perdido mais de um mês com uma lesão no tornozelo e parecia um jogador diferente e mais polido desde que voltou. Ele tem uma média de 21,8 pontos e 9,3 rebotes desde que voltou contra St. John no início deste mês.

Essa equipe da UConn pode estar com defeito, mas se os Huskies ficarem quentes e McNeeley dar outro salto, outra corrida profunda no torneio da NCAA deve estar sobre a mesa.