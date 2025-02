Pontuações de basquete da universidade, Tomas: Nate Oats esmaga a prancha enquanto Mizzou você diz Bama, uma forma vintage encontra

Quando Nate Oats Karate interrompeu sua prancha na primeira metade da derrota por 110 a 98 do Alabama no número 15 do Missouri na noite de quarta-feira e recebeu uma falta técnica, parecia mais do que uma reação frustrada a uma única chamada de falta no guarda da maré Crimson Mark Sears . Parecia um lançamento desgosto no meio do que agora é a primeira perda de dois jogos Bama da temporada.

Quatro dias depois de entregar 94 pontos em uma derrota em casa contra o número 1 de Auburn, o Alabama (21-5, 10-3 segundos) deu 110 ou mais em um jogo pela segunda vez desde 1973. Mais e mais, parece defesa, Ou a falta disso pode ser um fator limitante nas aspirações da maré carmesim.

Depois que Mizzou é coberto (mais na libra esterlina dos tigres abaixo), o Alabama é devido ao número 46 na eficiência defensiva em Kenpom. Os Tigres marcaram 59 apenas no primeiro tempo, construindo sua vantagem em 20 pontos. O Alabama conseguiu ficar perto no segundo tempo, atrás de uma temporada de 35 pontos da Sears. Mas a maré vermelha poderia simplesmente parar de parar de sujo.

As 47 tentativas de lances livres do Missouri foram as segundas na história do programa e as mais tentadas em um jogo sem tempo extra. Não olhe agora, mas as duas derrotas do Alabama durante a semana passada marcaram apenas o início de um trecho de fechamento brutal. A Maré Crimson, que é um número 1 plantado no torneio da NCAA por enquanto, joga mais cinco jogos contra a oposição classificada para fechar a temporada regular.

Aqui estão as maiores conclusões da lista de basquete universitária de quarta -feira, incluindo mais sobre o notável ressurgimento do Missouri.

Missouri Um candidato ao título do nível 1?

Há uma breve lista de equipes que podem realmente vencer o campeonato nacional este ano. Os Great Four no topo do esporte, como Duke, Auburn, Houston e Florida, publicaram números de eficiência que não foram superados por nenhum outro quatro na era da Internet.

Mas o Missouri entrou nessa curta equipe de equipes que também podem vencer seis seguidas. A vitória de quarta-feira por 110 a 98 sobre o número 4 do Alabam leva um elevador ao topo do esporte.

Missouri, o mesmo time que perdeu para os 19 oponentes da SEC que ele enfrentou no ano passado, mostrou até onde ele chegou. Essa iteração do basquete de Mizzou teve mais respostas ao teste do que uma ofensiva do Alabama que tem sido a inveja de todos no basquete universitário. Mesmo em uma noite em que a ofensiva do Alabama era uma melodia de 1.289 pontos por posse, a avalanche do Missouri parecia imparável. Foi a primeira vez desde fevereiro de 2022 contra o Kentucky que era uma ofensiva de Nate Oatmeal esse eficiente e perdido.

Mark Mitchell, que foi escoltado do lado de fora de Duke para marcar o início da era de Cooper Flagg, continuou a tendência discordante dos grandes atacantes corpulentos que acabaram de pilotar esta primeira linha do Alabama. Mitchell destruiu a maré por 31 pontos em apenas 15 chutes. Depois que ele abandonou o grampo do pescoço, Caleb Grill se tornou um lança -chamas elétricas. Ele atacou ‘Bama por 25 pontos e iniciou nove enormes rebotes defensivos quando o Alabama estava enviando quase todos para tentar fabricar oportunidades de segunda chance.

Quarta -feira foi o Missouri no seu melhor, mas nada disso parece falso. Talvez essa seja a melhor parte. A equipe de Dennis Gates está construindo até agora há semanas. Gates pregou confiança nas equipes de Jacob, que estava basicamente fora de rotação no início do jogo da SEC. A transferência da UT Martin teve o senso comum de se levantar para dois cubos enormes no segundo tempo, quando parecia que o Alabama não podia se perder. É o pivô sábio para combinar os minutos de Trent Pierce com Mitchell para melhorar o espaço para o chão e torná -los ainda mais difíceis de defender. Pierce continuou a arrastar os defensores da pintura que permitiram que Mitchell continuasse comendo.

E garoto, ele se deleitou se fazia parte do grande alinhamento do Missouri ou de sua pequena aparição na bola? Essa flexibilidade de alinhamento é o molho secreto por trás de tudo isso.

Desde 1 de janeiro, qual convenientemente incluir Uma perda de estrada de 16 pontos contra Auburn, Missouri, é a quarta melhor equipe do país com a segunda melhor ofensiva do mundo.

Quando uma equipe mostra quem eles são, acredite neles. E essa equipe é um candidato ao campeonato nacional de nível 1. – Isaac Trotter

Kentucky recebe outra jóia de Amari Williams

Quando Amari Williams se tornou o primeiro compromisso de transferência do Kentucky da era Mark Pope em abril passado, era óbvio que os Wildcats haviam conseguido seu limite interno para a temporada 2024-25. Williams era um jogador defensivo de dois horários do ano da CAA em Drexel e um dos principais defensores, independentemente de sua posição, no portal.

O que era menos óbvio, pelo menos para o olho incapaz, foi a coisa importante que Williams seria ofensivamente para os Wildcats. Mas mesmo um observador casual não pode negar como Williams foi bom recentemente para o Reino Unido. O imponente inglês demonstrou suas costeletas de mão dupla mais uma vez na quarta-feira, quando contou 17 pontos em 6 de 6 chutes no número 17 do Reino Unido 82-61 sobre Vanderbilt.

Nos últimos dois minutos do primeiro tempo e nos dois primeiros do segundo, Williams marcou sete pontos, enquanto as multidões com tamanho menor lutavam para encontrar uma resposta. Williams também contou seis rebotes e quatro bloqueios enquanto atingia seus cinco lances livres. Com os Wildcats atravessando uma série de saúde ruim nos últimos sete jogos, Williams tem uma média de 13,6 pontos e está fazendo Zumbas coisas pelo Reino Unido.

Muitas vezes, Williams tem a bola nas mãos no topo da chave como facilitador no ataque de Pope, o que levou a uma média de três assistências por jogo. Williams já publicou o quarto triplo-duplo na história do Reino Unido nesta temporada e continua a demonstrar que é muito mais do que justo Um limite defensivo. – David Cobb

Auburn (de perto) evita uma decepção

No. 1 Auburn fez 12 de 30 dicas sozinhas em uma vitória memorável no sábado no 2º Alabama. Em uma exaustiva vitória por 67 a 60 sobre o Arkansas na noite de quarta-feira, os Tigres e Razorbacks combinaram-se para fazer apenas 7 de 43 desde o Deep. O festival de tijolos exigia que Auburn suasse até o último minuto, pois ele evitou a armadilha de um lugar de decepção clássica após a memorável vitória na estrada sobre a maré carmesim.

O candidato do Jogador Nacional do Ano, Johni Broome, entregou seu 16º duplo duplo da temporada para Auburn com 16 pontos e 13 rebotes quando os Tigres negaram ao Arkansas uma vitória muito necessária. Não foi bonito, mas a vitória, combinada com a perda do Alabama no Missouri, dá aos Tigres uma vantagem de dois jogos na classificação da SEC que entra no fim de semana.

Os Razorbs entraram como a última equipe no campo projetado do torneio da NCAA do especialista em suporte esportivo da CBS Jerry Palm e apagou um déficit de 9 pontos com menos de sete minutos para jogar. Mas depois de ter uma breve vantagem de 58-57, com 3:06 restantes, os porcos colocaram a barriga e foram superados por 10-2 na seção. – Cobb

Tar Heels reforçado ao vivo para lutar outro dia

Pelo menos uma noite, a Carolina do Norte sentiu como … Carolina do Norte novamente. O Tar Heels travou o estado rival da NC, 97-73, alimentado por outro jogador de Hubert Davis e a equipe técnica da UNC.

Os Tar Heels se tornaram ótimos, jogando um alinhamento inicial que incluía Drake Powell nos 3, Jae’lyn murchou no 4 e a Lubin Ven-Allen em 5. Esse trio não jogou juntos por mais de quatro minutos desde janeiro. 7 contra a SMU.

Ele ajudou a UNC dominou a pintura de uma maneira que não havia feito muito nesta temporada, especialmente contra a competição de Alto Major. A Carolina do Norte disparou 19 de 27 no limite, o dobro do estado da NC 52-26 em pontos de pintura, enquanto obteve seis principais rebotes ofensivos de Powell e Lubin combinados.

Também teve um efeito dominó defensivo. A UNC manteve o Wolfpack em 0,76 pontos por posse no primeiro tempo, e Seth Trimble deixou o banco pronto para lutar. Trimble totalizou 15 pontos, sete rebotes, um assalto e uma tampa média em 26 minutos.

Uma vitória quad 3, embora contra um inimigo no estado, há pouco tempo para mover a agulha para o caso geral da UNC, mas uma perda teria sido a unha no proverbial caixão. A UNC vive para lutar outro dia, armado com um novo alinhamento que poderia convencer algumas brasas de esperança. – Trotter

‘Modo de desespero’ a Virgínia Ocidental se afasta tarde

A Virgínia Ocidental usou uma corrida de 23-6 no final do segundo tempo para converter um déficit de 6 pontos em uma vantagem tardia de 9 pontos antes de manter o Cincinnati 62-59 em uma batalha de “bolha dupla”. Os alpinistas entraram como um dos “últimos quatro no torneio projetado da NCAA. Mas, como apontou o especialista em apoio esportivo da CBS Jerry Palm, os alpinistas estavam impressionantes no modo “desespero”, tendo caído seis dos oito anteriores.

Bata nos Bearcats borbulhantes em casa não resolverá todos os problemas dos alpinistas. Mas ele mantém suas esperanças de dançar vivo e bem, no primeiro ano, o treinador Darian Devries. Amani Hansberry liderou o caminho com 17 pontos e 13 rebotes, enquanto Javon Small acrescentou 16 pontos para a WVU. Isso acontecerá como outra derrota louca para os Bearcats (15-11, 5-10), que liderou 47-41 com menos de 10 minutos para jogar. Um trecho de 1 por 9 condenou Cincinnati, que tem muito trabalho a fazer para reviver suas crescentes esperanças. – Cobb

