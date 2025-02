Pontuações, vencedores e perdedores de basquete universitário: a SEC rouba o show, Villanova engasga, Purdue perde terreno

A SEC estava no centro do universo de basquete da universidade no sábado, que começou quando a NCAA revelou suas 16 principais sementes. Auburn, Alabama e Flórida estavam na linha de sementes número 1, e seis das 10 melhores equipes da lista de sementes vieram da SEC.

Enquanto o domingo de seleção tem pouco mais de quatro semanas, Auburn fez seu caso como a semente geral número 1, com uma vitória de 94 a 85 sobre o número 2 no sábado, no Coleman Coliseum. O confronto entre Auburn e Alabama marcou a primeira vez que as duas melhores equipes classificadas da SEC jogaram entre si.

Bracketology: Auburn é a melhor semente com Alabama, Duke e Florida também nº 1, já que a NCAA revela o apoio inicial Palm Jerry

Enquanto o jogo de perfil mais alto estava sendo realizado no estado do Alabama, outros jogos foram realizados em todo o país que certamente moldariam as outras corridas de título da Conferência de Power. O número 6 de Houston derrotou o número 13 do Arizona 62-58 para fortalecer sua liderança no topo dos 12 grandes.

Enquanto isso, no Big Ten, nº 7 Purdue perdeu em casa antes do nº 16 Wisconsin 94-84. Os Boilermakers entraram na semana no topo da classificação da conferência, mas as perdas contra Michigan e Wisconsin poderiam alterar a corrida pelo título Big Ten na seção local da temporada regular.

Vencedor: a SEC obtém cinco das seis principais sementes no início da revelação

Missouri e Ole Miss estavam fora do top 16, apesar do fato de ambos terem currículos fortes. Mas não sinta pena da SEC. A liga conquistou cinco dos seis melhores lugares da pré -visualização do grupo, com o Tennessee e o Texas A&M aterrissando na linha de sementes nº 2 atrás das sementes nº 1 projetadas Auburn, Alabama e Florida. Nenhuma outra conferência teve mais de um representante entre os oito primeiros. Com o lugar de Kentucky como uma semente número 3 projetada, a SEC terminou com seis dos 16. O Big 12 também está em boa forma, com cinco dos 16 melhores. Enquanto isso, os Big Ten conseguiram três equipes, enquanto o ACC e o Big East só tinham um. – David Cobb

Loser: Villanova continua a triunfar com vergonha

Villanova seguiu uma vitória da Transcendental na quarta-feira, sobre o número 9 do St. John’s com um fracasso, já que os Wildcats caíram 75-62 contra uma equipe de Providence de mão curta. Os Frades entraram em uma série perdida de quatro jogos, mas não tiveram nenhum problema com uma equipe de Villanova que parecia estar à beira de reviver suas esperanças do torneio da NCAA anteriormente Morbundas (os Wildcats não foram considerados entre os últimos quatro grupos dos quatro equipes de manhã. Villanova (15-11, 8-7) nunca liderou e nunca esteve em um único dígito no segundo tempo. No final do jogo, eles haviam devolvido o impulso que obtiveram contra a tempestade vermelha. – Cobb

Vencedor: Auburn continuará sendo o número 1 na segunda -feira

O jogo do ano no basquete universitário estava no auge do exagero. Auburn saiu com uma dramática vitória por 94 a 85 sobre seu rival no estado de assumir o controle da corrida pelo título da SEC. Houve um debate na semana passada (dos eleitores) sobre quem a equipe número 1 estava no país. Depois que Auburn eliminou o segundo número do Alabama, os Tigres provavelmente serão a equipe unânime nas pesquisas de segunda -feira. Esta é uma das maiores vitórias da história do basquete de Auburn. – Cameron Salerno

Loser: Oklahoma Bubbjeanty se afogando no ponto de não perder

No entanto, eles não eram todos rosas para a SEC no sábado. Após três derrotas nos inimigos da SEC classificados, Oklahoma deveria finalmente fazer uma pausa no sábado. O Sooners organizou a LSU, que entrou apenas por 1 a 10 no jogo da liga, por isso é um jogo de quatro raros para a OU. Era o lugar perfeito para os Sooners se encontrarem antes de uma corrida difícil na pós -temporada. Mas o que eles encontraram foi um desastre, soprando uma vantagem de cinco pontos nos últimos 20 segundos. Cam Carter marcou sete pontos, um jogo de 4 pontos incluiu, durante os últimos 20 segundos para levar os Tigres a uma impressionante vitória de 82-79.

Oklahoma (16-9, 3-9 segundos) entrou como uma semente de nº 10 projetada na Bracketology’s Bracketology. Mas depois de dar um jogo em casa contra uma comida mais baixa da conferência, os Sooners não correm rapidamente. Seus próximos cinco jogos são contra inimigos classificados, o que significa que o quarto ano do treinador Porter Moser precisará revitalizar sua equipe com pressa se os Sooners farão a grande dança pela primeira vez em sua direção. – Cobb

Perto: Purdue perde terreno na corrida pelo título de Big Ten

As possibilidades de Purdue de conquistar o título da temporada regular Big Ten na terceira temporada consecutiva foram um golpe drástico no sábado, depois de uma derrota por 94 a 84 contra o Wisconsin em Mackey Arena. Os Texugos entraram em Mackey Arena e incomodam os Boilermakers por trás de uma excelente performance de John Tonje. Purdue teve a oportunidade de se separar do resto da mochila nesta semana, mas as perdas contra Michigan e Wisconsin poderiam prejudicar suas chances de conquistar o título da temporada regular. – Salerno

Vencedor: Tre Johnson estava no lugar principal

O especialista em apoio à CBS Sports, Jerry Palm, escreveu a partida de sábado entre o Texas e o número 15 do Kentucky que “as esperanças do torneio Larchorns estão desaparecendo rapidamente”. Nesse contexto, o Texas conquistou uma vitória fundamental de 82-78 por visitar gatos nas montanhas. Com o Reino Unido no curto prazo e os Longhorns do lado errado da bolha, era praticamente uma obrigação. O guarda do primeiro ano, Tre Johnson, garantiu que o Texas lidasse com o momento, já que acumulou 32 pontos em sua carreira. Com uma série incrivelmente gerenciável de cinco jogos contra equipes de desinfeganização para fechar a temporada regular, os Longhorns ainda podem precisar de seus sapatos de dança, afinal. – Cobb

Vencedor: Kansas se beneficia da dúvida

O currículo do Kansas foi certamente difícil para o comitê avaliar, já que os Jayhawks entraram no número 11 na rede, mas com um punhado de perdas não competitivas com as derrotas quad 1 e uma perda na Casa do Quad 2 contra a Virgínia Ocidental. Mas a inclusão de KU na visão anterior do grupo como uma semente projetada nº 4 mostra que o que acontece em novembro pode ter um grande impacto no plantio de uma equipe. Os Jayhawks obtiveram vitórias no local neutro sobre o estado de Duke e Michigan no jogo que não é de conferência, e essas primeiras vitórias de marquise claramente ajudaram a isolar o Kansas de suas inconsistências no jogo Big 12. – Cobb

Loser: UConn sopra tardio chumbo vs. Seton Hall

Com 59 segundos em tempo extra, o UConn liderou o Seton Hall 68-63. Os Piratas fecharam o último minuto de tempo extra em uma corrida de 6 a 0, que incluiu uma bandeja vencedora do jogo de Scotty Middleton, com três segundos restantes para garantir um desconforto de 69-68 vitórias sobre os defensores duas vezes reinou. Depois de perder dois jogos da conferência na última temporada, a UConn já perdeu cinco. Com apenas seis jogos sazonais regulares restantes, os Huskies são três jogos de primeiro lugar na classificação da conferência e um título da temporada regular parece cada vez mais provável. – Salerno

Vencedor: Houston assume o controle da corrida pelo título Big 12

O número 6 de Houston aumentou sua vantagem no topo da classificação Big 12, com uma vitória por 62 a 58 sobre o Arizona No. 13 no sábado, no McKale Center. Os Coupers entraram no fim de semana com uma vantagem do jogo de 1,0 sobre o Arizona para o primeiro lugar no Big 12 e deixou Tucson, Arizona, com uma vantagem de dois jogos e o tiebreaker de face -para -face nos Wildcats. Houston está no banco do motorista para ganhar o título da temporada regular, Big 12 pela segunda temporada consecutiva. – Salerno

Houston dirige o Arizona com uma onda tardia no caminho que coloca o número 6 de cuticulares no controle da corrida Big 12 Cameron Salerno

Loser: Georgia Slides no jogo da SEC

As esperanças do torneio da NCAA de Georgia receberam um golpe no sábado, após uma derrota por 87-74 contra o Missouri em casa. Os Bulldogs foram superados por 49-33 no segundo tempo e parecem estar em direção ao NIT. A Geórgia teve um começo da temporada de 12 a 1, mas desde então ele perdeu nove de seus últimos 13 jogos. Além disso, as vitórias da Geórgia no jogo da SEC chegaram contra Kentucky, Oklahoma, Carolina do Sul e LSU. Com os jogos contra Auburn e Florida nos próximos dias, as coisas podem piorar antes de melhorar. – Salerno

Vencedor: Texas A&M, Tennessee evita a armadilha

O Texas A&M foi deixado para trás por 8 a 0 para o Arkansas, e o Tennessee seguiu Vanderbilt por 16 no final do primeiro tempo. Uma perda de moradia contra um inimigo sem classificar para nenhum deles teria sido vergonhoso após a pré -visualização do apoio. No entanto, ambos projetados sementes nº 2 o reuniram para escapar com vitórias contra seus oponentes borbulhos. O proprietário sênior do Tennessee, Zakai Zeigler, marcou os 22 pontos no segundo tempo, quando os voluntários se recuperaram para evitar uma varredura sazonal contra os comodistas. Wade Taylor IV liderou a A&M com 18 pontos e nove assistências quando os Aggis conquistaram seu quinto consecutivo. – Cobb

Vencedor: Colorado vence o primeiro jogo Big 12

O ano 1 como membro do Big 12 foi Rocky para o Colorado. Um ano eliminado de vencer seu primeiro jogo de torneio da NCAA desde 2021, os Buffalos começaram a jogar Big 12 0-13. Sua fortuna finalmente se voltou no sábado. O Colorado superou a UCF 38-27 no segundo tempo para uma vitória de 76-63. A transferência do estado de Washington Andrej Jakimovski marcou 15 pontos na equipe em La Victoria. – Salerno

Loser: Memphis não é mencionado

Quando o presidente do comitê de seleção, Bubba Cunningham, mencionou algumas equipes difíceis de excluir do top 16, chamado Michigan State e Marquette. Mas ele não mencionou Memphis, que é o número 14 da pesquisa da AP. Isso deixa os tigres, proprietários de um currículo não ortodoxo, deixados para refletir onde estão de pé. Os tigres têm 10-2 nos quads 1 e 2 e 5-2 no quad 1, mas estão claramente falhando por um par de perdas quad 3. Dado o baixo calibre da oposição da AAC, haverá pouco que Memphis possa Faça para apresentar o caso de uma primeira semente, à medida que a equipe de domingo está se aproximando. – Cobb

Vencedor: crise evitada para George Mason

George Mason quase perdeu a terceira série de vitórias mais longas do país no sábado, antes de reunir um déficit de 9 pontos nos últimos nove minutos para a beira do Saint Joseph’s 58-57. A vitória manteve a fina esperança da NCAA em geral dos Patriots viva e manteve um jogo à frente da VCU na perda da classificação do Atlântico 10. – Cobb

Vencedor: Tom Izzo vai para Bob Knight em Big Ten Wins

O técnico do estado de Michigan, Tom Izzo, aprovou a lenda do indiano em Illinois. O resultado promoveu Izzo ao platô de 354 vitoriosos nos Big Ten Games, uma marca que foi ilusória durante uma seção desafiadora de duas semanas para os espartanos. – Cobb