Pontuações, vencedores e perdedores de basquete universitário: Houston lidera o Big 12 depois de vencer no Kansas; O estado de Iowa sobrevive

Não é nem fevereiro e o número 12 do Kansas já está em três jogos do primeiro lugar na classificação Big 12 após sua derrota em casa, com o tempo extra de tempo extra para o número 7 de Houston no sábado. A vitória deixou os pumas (16-3, 8-0 Big 12) apenas sobre a classificação no que está emergindo como uma carreira competitiva no título.

Enquanto os Jayhawks (14-5, 5-3) têm terras consideráveis ​​a se compor a compensar, Houston ainda tem muito com duas vitórias em dígitos. Os Cyclones No. 3 obtiveram 33 pontos de Curtis Jones em uma vitória de 76-61 sobre o estado do Arizona. O ISU foi dominante no segundo tempo, superando o Sun Devils 43-21 depois de continuar por 40 a 33 no intervalo.

O Arizona continuou a colocar uma não conferência ruim no espelho retrovisor, enquanto os Wildcats aceleraram para o Colorado 78-63. Coincidentemente, o estado de Iowa recebe o Arizona na segunda -feira em um grande confronto 12 que ajudará a esclarecer a corrida pelo título da liga que entra em um novo mês.

Kentucky Basketball de frente para a primeira adversidade real sob Mark Pope, enquanto Monteses Cats brigam com Andrew Carr Leshury David Cobb

Mas antes de entrar na próxima semana, há muitos outros resultados consequentes no sábado para quebrar. Temos o resumo completo dos vencedores e perdedores de um dia inteiro de ação de basquete universitária abaixo.

Loser: Kansas se afoga várias vezes

O Kansas liderou por seis, com 1:31 restantes no regulamento antes de combater a liderança e permitir que Houston force o tempo extra. Mas isso foi apenas o começo. Os Jayhawks também lideraram seis em tempo extra, com menos de 30 segundos antes de um colapso absolutamente confuso. Um faturamento da KU levou a um triplo de Mylik Wilson por Mylik Wilson com 4,3 segundos restantes para forçar um segundo tempo extra. A partir daí, tudo era Houston quando os pumas deram aos Jayhawks sua segunda derrota na casa da temporada nas circunstâncias mais improváveis. – David Cobb

Vencedor: Vanderbilt obtém validação

Vanderbilt venceu uma equipe do Top 10 no segundo sábado consecutivo, desde que os comoders eliminaram o número 9 nº 9 Kentucky 74-69 Apenas sete dias depois de eliminar o número 6 do Tennessee. É a primeira vez desde a temporada de 2006-07 que Vandy derrotou duas melhores equipes em uma temporada. Os comodistas estão agora firmemente a caminho de sua primeira aparição no torneio da NCAA desde 2017 e retornaram oficialmente a magia ao memorial do ginásio. Kentucky, enquanto isso, é enfrentando adversidades reais Pela primeira vez sob o técnico Mark Pope. – Cobb

Loser: Texas A&M sopra uma grande vantagem para rivalizar com o Texas

O número 13 do Texas A&M soprou uma vantagem de 22 pontos sobre seu rival Texas em uma eventual derrota por 70-69 contra o Longhorns, coroado por um cubo do Tramon Mark Advantage nos segundos finais. É a quarta vez nesta temporada que a A&M perdeu depois de liderar por sete ou mais pontos, e é a nova maior vantagem para os Aggies na temporada, excedendo seu recorde anterior estabelecido na abertura da temporada, quando lideraram 11 vs. UCF antes de perder 64-61.

A perda é particularmente dolorosa para A&M depois que o Texas explodiu no primeiro confronto da temporada 80-60 e foi em um ponto liderando por 51-29 no segundo tempo. O Texas venceu o Texas A&M 45-26 no segundo tempo e fechou em uma corrida de 7-0 nos últimos 85 segundos. – Kyle Boone

Vencedor: Carolina do Norte ajuda uma perda desastrosa

Carolina do Norte Evite uma perda vergonhosa em casa E no processo, ele pode ter salvado sua temporada de naufrágio, que estava prestes a transformar em uma espiral absoluta após duas derrotas consecutivas no quadrante 2, atrasando o Boston College em tempo extra no sábado para uma vitória por 102 a 96. Os Tar Heels eram favoritos de 19 pontos e quase caíram em Dean Dome, o que teria caído para um patins de três jogos com inclinação vs. Pitt e Duke no convés durante a próxima semana.

Isso não era tanto um essencial Não importa como essencial Para UNC. Teria sido descrito como uma perda de quad 3 e o teria transferido para um recorde geral de 8-3 nas oportunidades Quad 2 e Quad 3, com apenas um recorde de 1-6 em oportunidades quad 1 que o mantêm.

Jerry Palm teve UNC entre suas últimas quatro equipes no campo do torneio da NCAA que entrou no fim de semana, e uma vitória contra o Boston College provavelmente não muda muito. No entanto, uma derrota poderia ter cumprido como uma sentença de morte por suas esperanças de esperança. UNC com o Viva Victoria para continuar lutando, e não é impossível ver essa vitória como o ponto de virada de sua temporada. – Boone

Loser: Ed Cooley cai para 0-4 vs. Providência

Ed Cooley agora está 0-4 vs. Providence desde que deixou os Frades, a escola de sua cidade natal, para o rival Big East Georgetown após a temporada de 2022-23. Os Hoyas entraram no concurso de Saturday Road como um favorito leve e aproveitaram 12 pontos. Mas Providence fechou o primeiro tempo em uma corrida de 25 a 10 e defendeu os Hoyas para uma vitória de 78 a 68, apesar de 52 pontos combinados de Thomas Sorber e Micah Peavy de Georgetown. Os fãs dos Frades estão mais próximos de perdoar a traição de Cooley? Os bate -papos profanos que levam à seção de estudantes da Providence sugeriu que a resposta é um “não” enfático. – Cobb

Vencedor: Straagem do estado de Michigan está ficando quente

No. 8 O estado de Michigan estendeu sua sequência de vitórias para 12 jogos e melhorou 8-0 no jogo Big Ten com uma vitória de 81 a 74 sobre Rutgers dentro do Madison Square Garden. É o melhor começo para a MSU no Big Ten Play desde 2018-19, quando começou 9-0, e a segunda maior série de vitórias para a equipe desde a mesma temporada, que terminou em uma corrida para a Final Four como semente de 2 .

Você simplesmente não diz a Tom Izzo que o time dele é gostoso.

“Fiquei muito decepcionado”, disse Izzo. “Parece que estamos lendo nossos próprios recortes de imprensa”.

O estado de Michigan foi adiado cedo, mas se recuperou no meio do caminho e nunca olhou para trás. O aluno do primeiro ano, Jase Richardson, liderou a equipe com 20 pontos em sua carreira, e Coen Caren acrescentou 14 pontos e oito rebotes.

Com uma derrota em Michigan na sexta -feira em Purdue e uma vitória para o estado de Michigan, a vantagem dos espartanos na corrida regular da temporada Big Ten globulou um jogo completo, sem nenhum outro time da liga que tenha menos de duas derrotas no jogo Big Ten . – Boone

Vencedor: Florida Stomps e Chomps visitando Dawgs

O número 5 da Flórida deu à Geórgia uma derrota por 89-59 no O Dome no sábado, para sua segunda vitória de 30 pontos sobre uma Opconent da SEC este mês, depois de entregar o então. 1 Tennessee uma derrota de 30 pontos em 7 de janeiro. Os Gators forçaram 18 derrotas de bola e fizeram nove 3 na explosão com Alijah Martin, Walter Clayton, Will Richard, Alex Connon e Thomas Haugh marcando em dois dígitos. – Boone

Loser: Gamecocks perde outro rosa

A Carolina do Sul foi a história da SEC de Cinderela na última temporada, desde que os Gamecocks terminaram 13-5 no jogo da liga depois de ser escolhido para terminar o último. A Comedada está demonstrando ser brutal. Os Gamecocks caíram para 0-7 no jogo da SEC com uma derrota por prisão extraordinária por 65 a 60 contra o estado 14 do Mississippi no sábado. A derrota completa ocorreu apenas três dias depois que a Carolina do Sul caiu 70-69 para o número 5 da Flórida depois de liderar praticamente o jogo inteiro. Também no maior livro para Gamecocks, há perdas de 3 pontos para Auburn e Vanderbilt. Então, em suma, quatro das sete derrotas da SEC da Carolina do Sul são para 10 pontos combinados. A forma de derrota contra o estado do Mississippi foi particularmente comovente desde que a Carolina do Sul cometeu 19 derrotas de bola e disparou apenas 29% do chão. – Cobb

Vencedor: Curtis Jones ajuda o estado de Iowa a sobreviver à oferta irritante

Depois de liderar até sete pontos no tempo, o estado do Arizona não conseguiu garantir uma vitória irritante sobre o terceiro estado de Iowa em casa. Os ciclones foram vítimas de uma perda irritante no fim de semana passado contra a Virgínia Ocidental, e um grande dia de Jones levou sua equipe a uma vitória de 76-61 sobre o Sun Devils. Jones marcou 18 de seus 33 pontos antes de meio período, e sua equipe terminou o jogo em uma corrida de 19-3 nas últimas 5:14 para se mudar para 17-2. – Cameron Salerno

Perto: Ole Miss nos patins

Com uma perda de 83-75 no número 22 do Missouri, o número 16 Ole Miss agora caiu três jogos consecutivos desde que eliminou o número 4 do Alabama em 14 de janeiro. A vitória monumental da estrada contra a Tide Crimson melhorou os rebeldes em 4 a 0 no jogo da SEC e parecia um ótimo anúncio de que os rebeldes haviam chegado oficialmente como candidatos nacionais sob o treinador do segundo ano, Chris Beard. Mas é claro que ainda há problemas para se exercitar depois que o Tamar Bates Tigres e o Caleb Grill combinaram -se para filmar 10 de 16 de além do arco para incendiar a defesa de Ole Miss. – Cobb

Vencedor: Duke sobrevive à oferta irritante vs. Wake Forest

Depois de seguir até seis pontos e permitir uma corrida de 17-1 no segundo tempo contra Wake Forest, Duke nº 2 sobreviveu a um possível desconforto e saiu com uma vitória por 63 a 56. O aluno do primeiro ano de Duke Star, Cooper Flagg, marcou 15 de seus 24 pontos mais altos no jogo após meio período para ajudar seu time a vencer seu 13º jogo consecutivo. Duke ainda é a equipe solitária do ACC que ainda não perdeu no jogo da conferência. – Salerno