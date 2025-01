Por dentro da transferência de Carson Beck: a tensão silenciosa por trás de sua saída da Geórgia e o que pode vir a seguir

O quarterback Carson Beck entrou no portal de transferência depois de declarar previamente para o Draft da NFLfontes confirmadas à CBS Sports e 247Sports.

Embora a decisão de Beck não tenha sido totalmente uma surpresa, já que ele ainda não havia assinado um acordo padrão de representação com um NFL agente, deixando a porta aberta para retornar à faculdade, o momento e a forma como tudo aconteceu pegou Georgia desprevenida.

Um membro da equipe de Beck avisou o técnico dos Bulldogs, Kirby Smart, pouco antes da notícia vazar na tarde de quinta-feira, dizem as fontes, embora isso não queira dizer que a Geórgia esperasse que Beck retornasse a Atenas.

A natureza da saída de Beck contribui para ainda mais amargura na separação. Fontes dizem que a Geórgia, em geral, já estava chateada com o fato de Beck ficar longe do time a maior parte do tempo. futebol universitário Preparação para os playoffs para o Sugar Bowl enquanto Beck buscava opiniões de médicos na Califórnia e no Texas.

Beck ficou à margem do Sugar Bowl, onde a temporada dos Bulldogs terminou com uma derrota por 23 a 10 para o Notre Dame. Beck chegou a Nova Orleans um dia depois de seus companheiros e faltou ao dia de mídia do time. Alguns participantes do programa daquela semana pareciam prontos para deixar Beck, cuja personalidade que ganhou as manchetes e seu relacionamento com a estrela do basquete de Miami e sensação do TikTok, Hanna Cavinder, se tornou uma distração e fonte de frustração para alguns companheiros de equipe, disseram fontes, embora muitos de seus companheiros de equipe. continuou a apoiá-lo enquanto ele lidava com a cirurgia de final de temporada.

Na manhã do primeiro dia completo do time em Nova Orleans, Beck ligou para o titular estreante Gunner Stockton, seu substituto, para expressar seu apoio e fornecer orientação antes do jogo dos playoffs dos Bulldogs. Beck chegou a Nova Orleans naquele mesmo dia.

A mudança de Beck para o portal permite que ele explore suas opções, incluindo um possível retorno ao futebol universitário em 2025. Embora o Draft da NFL continue sendo um caminho viável, entrar no portal e retornar à faculdade dá a Beck tempo para se recuperar da cirurgia UCL e avaliar oportunidades. tanto em campo quanto por meio de negócios lucrativos da NIL, enquanto melhora seu estoque de draft para o Draft de 2026 da NFL.

“Ótima decisão”, disse um diretor de escotismo universitário da NFL. “Ele deveria ajudar a si mesmo.”

Mesmo antes da lesão de Beck na UCL, não se esperava que ele fosse um fator na consideração da primeira rodada do Draft da NFL de 2025. Um olheiro da NFL cobrindo o sudeste acreditava que Beck teria sido uma escolha no dia 3. A temporada de Beck foi essencialmente uma história de três. atos diferentes, atolado por uma onda de 12 interceptações entre seu quarto e décimo jogos. Nos primeiros três jogos da Geórgia, Beck lançou sete touchdowns sem interceptações e nos últimos quatro jogos, Beck adicionou mais 11 touchdowns, também sem interceptações.

Fontes indicam que Beck poderia conseguir até US$ 3 milhões em acordos de divisão de receitas, um valor que rivaliza com o salário de novato no segundo turno da NFL. Espera-se também que Beck ganhe mais com financiamento coletivo e acordos de marketing.

Beck perdeu apenas três jogos em duas temporadas como titular da Geórgia. getty



Notavelmente, Beck entrou no portal de transferências com uma etiqueta “não contactar”, uma designação que por vezes indica que um jogador já tem um destino em mente ao entrar no mercado de transferências.

Miami começa como líder pelos serviços de Beck e está de olho em Beck, entre outros quarterbacks, nas últimas semanas como um potencial alvo de transferência. Os Hurricanes precisam de um quarterback experiente com potencial para oferecer um pacote NIL competitivo. Os Hurricanes buscaram ativamente as transferências de quarterback ao longo do ciclo, um processo que ganhou impulso nas últimas semanas desde o desempenho decepcionante de Emory Williams no Pop-Tart Bowl (5 de 14, 26 jardas, uma interceptação em alívio de Cam Ward). o segundo tempo. Ward se matriculou em Miami no ano passado depois de receber feedback da NFL de que era improvável que ele fosse escolhido na primeira rodada do draft de 2024; deixa Coral Gables como a provável primeira escolha geral no próximo draft de 2025.

Há um histórico de Miami pagar tudo o que for preciso para conseguir um quarterback transferido, e há uma clara urgência por parte dos Hurricanes em conseguir isso com poucas outras opções disponíveis. Cavinder reside em Miami como Membro do time de basquete feminino de Miami.

Enquanto Beck explora suas opções, mais duas escolas apareceram na tarde de quinta-feira.

Funcionários da Texas Tech e o grupo de Beck entraram em contato, mas fontes em Lubbock rejeitaram amplamente essa ideia neste momento.

Outra escola que pode estar na mistura é a Ohio State. Embora os Buckeyes tenham sido inflexíveis nos bastidores de que calouros como Julian Sayin provavelmente assumirão as rédeas, um veterano estabelecido faz algum sentido enquanto os Buckeyes se preparam para passar por uma grande mudança no elenco após sua carreira nos playoffs.

Quanto à recuperação de Beck, sua família consultou vários médicos antes de escolher o cirurgião ortopédico Dr. Neal ElAttrache, que realizou a cirurgia para reparar o tendão de Aquiles do quarterback Aaron Rodgers do New York Jets, em setembro de 2023. Rodgers voltou a praticar atividades limitadas depois. apenas 11 semanas, um retorno antecipado que surpreendeu os especialistas.

As cirurgias do LCA normalmente requerem quatro meses de recuperação antes que o atleta possa retornar às atividades de arremesso. Muitos atletas precisam de nove meses a um ano de reabilitação antes de retornarem às competições. Tal cronograma de recuperação atrasaria o retorno de Beck ao início da temporada de 2025 e obviamente o restringiria de participar dos treinos de primavera.

Sempre há uma chance de Beck decidir permanecer no Draft da NFL com prazo de 15 de janeiro para decidir, mas um retorno à faculdade permite que Beck repare seu estoque de draft, e não faz mal que Beck provavelmente ganhe mais dinheiro no próximo ano. permanecendo na faculdade do que na NFL, onde as escolhas finais do segundo turno e as primeiras escolhas do terceiro turno ganham apenas cerca de US $ 1 milhão por ano.

Georgia, por sua vez, já estava planejando sua vida sem Beck.

A Geórgia explorou algumas opções de veteranos no portal de transferências, mas os Bulldogs agora parecem estar confiantes em Gunner Stockton como seu futuro QB1 após seu forte desempenho contra Notre Dame no Sugar Bowl. Stockton terminou a tarde com 20 de 32, com 234 jardas e um touchdown contra, sem dúvida, o melhor secundário do país, mostrando bom domínio do ataque UGA.

A Geórgia pode explorar a adição de um veterano à sala, especialmente com a transferência do quarterback Jaden Rashada para o portal de transferências. A ausência de Rashada deixa os Bulldogs com Stockton (um início de carreira), junto com os ex-candidatos de quatro estrelas Ryan Puglisi (turma de 2024) e Ryan Montgomery (turma de 2025).

beck gravado 27 inícios de carreira nas últimas duas temporadas. Suas 7.912 jardas de passe e 58 touchdowns de passe são o sexto maior número na história da Geórgia.

Richard Johnson contribuiu para este relatório.