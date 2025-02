Por que a Índia, os jogadores da Inglaterra usavam bandas verdes em Ahmedabad Odi

As equipes Kryquet Índia e Inglaterra entraram em campo no terceiro e no último ODI em Ahmedabad na quarta -feira em bandas verdes para apoiar a iniciativa da BCCI sobre a campanha “Orgãs de doações, Save Lives”. A BCCI informou isso em comunicado logo após o início da partida aqui no Narendra Modi Stadium. “Ambas as equipes usam molduras verdes para apoiar a iniciativa BCCI” doe órgãos, salve vidas “. A iniciativa é gerenciada pelo Presidente da ICC, Sr. Jay Shah “, disse BCCI. .

A iniciativa foi anunciada pelo presidente da ICC e pelo ex -secretário BCCI Shah na segunda -feira.

Shah escreveu em X: “Por ocasião do 3º ODI entre a Índia e a Inglaterra em Ahmedabad, em 12 de fevereiro, orgulhosamente lançamos uma iniciativa de conscientização – transmitimos órgãos, salvamos vidas”. “O esporte tem o poder de inspirar, se unir e fazer uma influência duradoura além do campo. Graças a esta iniciativa, incentivamos todos a dar um passo para dar o maior presente de todos – o presente da vida.

“Um compromisso, uma decisão, pode salvar muitas vidas. Vamos nos encontrar e fazer! ” Ele acrescentou.

A iniciativa apoiou vários jogadores indianos, incluindo Virat Kohli e Wiczekapitan Shubman Gill.

“Tenha a idade final. Seus órgãos podem ajudar os outros a viver fora de sua vida. Registre -se como doador e faça com que toda vida conte “, disse Kohli no filme compartilhado pela BCCI.

Gill acrescentou: “Seja um capitão da vida. Como o capitão, ele lidera uma equipe para a vitória, você pode levar alguém à vida, comprometendo -se a entregar os órgãos. Batters Shreyas Iyer e Kl Rahul foram outros grilos indianos apoiando essa iniciativa.

“Um doador pode economizar até oito vidas. Juro hoje e cheguei ao sexto pela humanidade “, disse Iyer.

Rahul acrescentou: “Jogue o tiro final vitorioso. Sua decisão de transferir órgãos pode ser o momento de ganhar na vida de alguém. Seja também um herói fora do campo.

