Por que a proibição de três meses de Jannik Sinner enfrenta críticas dos fãs de tênis?

O caso doping de Jannik Sinner foi inicialmente demitido, mas depois restaurado devido ao apelo de Wada.

O número 1 do mundo n. ° 1 Jannik Sinner recebeu uma suspensão de três meses depois de serem positivos para Closalebole, uma substância proibida sob os regulamentos da AMA. A proibição, que se estende de 9 de fevereiro a 4 de maio, significa que os principais torneios serão perdidos na primeira metade da temporada, o que causará um debate entre fãs e analistas.

Os fãs e analistas de tênis estão debatendo a suspensão de três meses do pecador. Embora as regras anti -desdobramento visam garantir uma peça limpa, muitos acreditam que o caso do italiano foi um acidente infeliz, em vez de um estupro deliberado.

O teste de pecador positivo remonta a março de 2024, quando pequenas quantidades de clostebol foram encontradas em seu sistema. O ano de 23 anos insiste que ele nunca pegou a substância sabendo e acredita que entrou em seu corpo através de um tratamento prescrito por seu fisioterapeuta.

Inicialmente, um painel independente esclareceu as irregularidades em agosto de 2024, decidindo que não era o culpado. No entanto, Wada desafiou a decisão, o que levou a um acordo que resultou em sua suspensão.

Até agora, o pecador não fez uma declaração pública sobre a proibição. A própria Wada admitiu que não pretendia trapacear e que a droga não melhorou seu desempenho, mas ainda enfrenta a penalidade, alimentando discussões sobre se as regras anti -desdobramentos devem ser mais flexíveis em casos como o seu.

1. Intenção de questionar

Ao contrário de outros casos de doping em que a intenção geralmente é clara, o pecador sustentou que a substância proibida entrou em seu sistema através de um tratamento de seu fisioterapeuta. Um painel independente decidiu inicialmente que não teve uma falha significativa e a limpou com suspensão. No entanto, o apelo da WADA levou a uma proibição de três meses, o que levanta preocupações sobre se a punição é justificada.

Leia também: Jannik Sinner proibiu por três meses devido a um teste de drogas fracassadas

2. Impacto no Tour ATP

A ausência de pecador será sentida nos principais torneios ATP, incluindo o Indian Wells Masters, o Miami Open e o Monte Carlo Masters, que desempenham um papel crucial na configuração de classificação. Sem violações anteriores de doping, muitos argumentam que a suspensão interrompe injustamente sua ascensão ao topo.

Novak Djokovic sobre a suspensão de 3 meses de Jannik Sinner: “Parece que você pode influenciar o resultado se você é um jogador superior e tem acesso aos melhores advogados. Sinner e Swiatek são inocentes, foi testado”. “Jannik terá uma suspensão de três meses devido a alguns … pic.twitter.com/xi12nglpqe – A carta de tênis (@thetenisletter) 17 de fevereiro de 2025

3. Debate sobre políticas anti -devaduras

Seu caso reviveu discussões sobre a rigidez dos regulamentos anti -desdobramentos. Os críticos argumentam que a postura estrita da AMA não leva em consideração a ingestão acidental, especialmente quando não há intenção de melhorar o desempenho. Outros apóiam a decisão, enfatizando que o aplicativo estrito é necessário para manter a integridade do esporte.

4. A proibição era muito indulgente?

Alguns tenistas profissionais também compartilharam seus pensamentos sobre a situação. Aqui estão algumas reações notáveis:

Então, você era inocente e nos alimentou de que era inocente, mas agora está suspenso de praticar o esporte? Fazer faz sentido. Eu tenho vários jogadores no meu DM sobre o quanto isso é isso, mesmo os campeões do Grand Slam. Cozido 🧢 – Nicholas Kyrgios (@nickkyrgios) 15 de fevereiro de 2025

Nick Kyrgios (@nickkyrgios): Ele criticou a clemência percebida da suspensão, o que sugere que a equipe do Sinner trabalhou para minimizar a penalidade.

Stan Wawrinka (@stanwawrinka): Ele expressou decepção com a integridade do esporte após a decisão.

Tim HenmanO primeiro número 4 do mundo britânico comentou sobre o momento da proibição, afirmando: “Parece um pouco conveniente”.

Ben Rothenberg (@benrothenberg): Ele apontou a importância do acordo, destacando seu impacto no tênis masculino e sugerindo que poderia ter sido um tratamento favorável para o pecador.

Embora haja reações mistas, uma coisa é segura: essa decisão causou debates entre os entusiastas do tênis. A partir de agora, Jannik Sinner retornará à ação no France Open 2025. Pode perder seu mundo número 1 para Alexander Zverev, que atualmente ocupa a posição número 2, mas pelo menos uma decisão sobre essa controvérsia foi tomada, que foi circulando na comunidade por algum tempo.

O que ainda há para o pecador?

Apesar do inverso, o Sinner retornará a tempo do Itália Open e da França Open, onde você terá a oportunidade de reafirmar seu domínio. No entanto, sua suspensão levanta uma questão mais ampla: as proibições de doping devem considerar casos intencionais e acidentais mais cuidadosos?

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama