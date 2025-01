Por que Andreas Halvorsen está otimista em relação à Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) agora?

Recentemente compilamos uma lista dos As 15 melhores escolhas de ações de longo prazo do bilionário Andreas Halvorsen. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ:ACHC) em relação às outras opções de ações de longo prazo de Andreas Halvorsen.

Andreas Halvorsen é um proeminente gestor de fundos de hedge norueguês e cofundador da viking globalum dos fundos de hedge com foco em ações de maior sucesso no mundo. Conhecido pela sua abordagem disciplinada de investimento e pela capacidade de identificar oportunidades de longo prazo, Halvorsen conquistou a reputação de líder no setor financeiro. Halvorsen nasceu em 1961 na Noruega. Frequentou a Academia Naval Norueguesa, onde desenvolveu uma forte ética de trabalho, capacidades de liderança e uma mentalidade disciplinada. Depois de completar o serviço militar, Halvorsen decidiu seguir carreira em finanças. Ele se matriculou no Williams College, uma prestigiada instituição de artes liberais nos Estados Unidos, e se formou em economia. Mais tarde, Halvorsen frequentou a Stanford Graduate School of Business e obteve seu MBA em 1990.

Depois de se formar em Stanford, Halvorsen iniciou sua carreira no Morgan Stanley, onde trabalhou na divisão de banco de investimento. Mais tarde, ele ingressou na Tiger Management, o lendário fundo de hedge fundado por Julian Robertson. Halvorsen se tornou um dos principais protegidos de Robertson e ganhou o título de Tiger Cub. Na Tiger Management, Halvorsen ganhou experiência valiosa na análise de mercados globais, identificando ações subvalorizadas e gerenciando riscos. Essa experiência lançou as bases para seu sucesso futuro. Em 1999, Halvorsen cofundou a Viking Global Investors com dois outros ex-alunos da Tiger, David Ott e Brian Olson.

A empresa, com sede em Greenwich, Connecticut, concentra-se em estratégias de ações de longo e curto prazo, com o objetivo de gerar retornos através de uma combinação de investimentos de longo prazo em empresas subvalorizadas e posições curtas em empresas sobrevalorizadas. A Viking Global rapidamente ganhou reputação por sua pesquisa rigorosa, processo de investimento disciplinado e foco em empresas de alta qualidade. A liderança de Halvorsen foi fundamental para o sucesso da empresa. A Viking Global administra aproximadamente US$ 27 bilhões em títulos 13F no final do terceiro trimestre de 2023. Ela gerou retornos anualizados de mais de 10% desde o início, superando consistentemente os benchmarks.

Para este artigo, selecionamos ações analisando a carteira 13F da Viking Global no final do terceiro trimestre de 2024. Apenas foram selecionadas empresas que estiveram na carteira 13F do fundo de forma consistente nos últimos três anos. Essas ações também são populares entre outros fundos de hedge. Por que estamos interessados ​​nas ações que os fundos de hedge estão acumulando? A razão é simples: a nossa investigação demonstrou que podemos superar o mercado imitando as melhores escolhas de ações dos melhores fundos de cobertura. Nossa estratégia de boletim informativo trimestral seleciona 14 ações de grande e pequena capitalização a cada trimestre e obteve um retorno de 275% desde maio de 2014, superando seu benchmark em 150 pontos percentuais (veja mais detalhes aqui).

Um profissional de saúde discutindo um plano de tratamento com um paciente em um ambulatório.

Número de titulares de fundos de hedge: 43

Participação Viking Global: US$ 234,7 milhões

As instalações de tratamento de saúde comportamental da Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ:ACHC) são especializadas em ajudar crianças, adolescentes e adultos que sofrem de transtornos de saúde mental. Os seguintes aspectos tornam a empresa uma perspectiva atraente para investidores. O primeiro fator convincente é o forte desempenho da empresa no relatório do terceiro trimestre de 2024. De acordo com o relatório, a empresa gerou US$ 250,4 milhões em receita total, colocando-a no caminho certo para atingir um marco impressionante de mais de um bilhão de dólares em vendas anualizadas em 2025. refletindo o sucesso das duas franquias comerciais em crescimento da empresa. Em segundo lugar, a empresa está a expandir a sua capacidade de camas, acrescentando aproximadamente 1.200 novas camas em 2024 e fazendo novos investimentos em mais de 2.000 camas adicionais.

ACHC geral ocupa o nono lugar em nossa lista das principais escolhas de ações de longo prazo do bilionário Andreas Halvorsen.

Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente em Macacão interno.