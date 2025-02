Por que Andy Murray é o treinador perfeito para Novak Djokovic nesta fase de sua carreira?

Andy Murray pode deixar Novak Djokovic para Emma Raducanu no futuro.

Novak Djokovic foi forçado a se retirar das semifinais do Aberto da Austrália 2025 devido a uma lesão no tendão esquerdo. A estrela do tênis sérvio estava em forma de estrela em Melbourne, antes de sua lesão, já que ela surpreendeu o quatro vezes campeão do Grand Slam Carlos Alcaraz nas quartas de final. No entanto, sua carreira em Rod Laver parou devido a uma lesão infeliz.

No entanto, Djokovic, que foi semeado em sétimo no Australia Open, trabalhou excepcionalmente no primeiro Grand Slam do ano. Ele lançou apenas dois sets a caminho das semifinais e gravou Victorias sobre Tomas Machac, Jiri Leheckka e Carlos Alcaraz, que são elogiados por sua alta taxa de trabalho.

No ano passado, não foi o melhor para a estrela do tênis sérvio, pois sofreu uma eliminação chocante da terceira rodada na terceira rodada no Aberto dos EUA. Mais tarde, ele ficou aquém da final dos professores de Xangai contra Jannik Sinner. O ano de 37 anos fez uma pausa devido a preocupações médicas e anunciou que se juntaria a Andy Murray no Australia Open 2025.

Leia também: Estatísticas de domínio de Novak Djokovic: tênis sérvios como a superioridade do rosto -a face contra os 25 melhores jogadores de ATP

Com o início da associação, parece que os fãs podem ver Djokovic levantar mais alguns títulos este ano. Djokovic-Murray se enfrentou no nível júnior e sênior e depois bloqueou horas 36 vezes na turnê ATP, com Djokovic liderando a contagem com 25 vitórias.

Eles compartilharam a quadra de tênis como rivais por quase duas décadas. O tempo foi suficiente para a dupla entender as variáveis ​​do outro. Aos 37 anos, Djokovic requer apenas conselhos sobre o nível de elite, e alguém que esteve em primeiro lugar no ranking e o encarou em seus primos seria perfeito.

Djokovic sobre a contratação de Murray como treinador: ‘Percebi que o treinador perfeito para mim nesse momento seria alguém que passou por experiências que estou passando, possivelmente um vencedor do Grand Slam, ex. 1 (…) e Andy Murray apareceu na mesa ‘ @Skysportstenis pic.twitter.com/bbuwsstnc9 – Bastien Dhan (@bastiennnnfac) 29 de novembro de 2024

Djokovic disse que, enquanto anunciou Murray como seu novo treinador: “Eu estava passando por nomes diferentes e percebi que o treinador perfeito para mim seria alguém que passou pelas experiências que estou acontecendo. Possivelmente um vencedor de múltiplos Grand Slam e um ex. #1 “.

Além disso, não foi uma decisão apressada da estrela do tênis sérvio. Ele se separou de Goran Ivanisevic em março de 2024 e teve um tempo para escolher seu novo treinador. Em novembro, ele decidiu que queria que Andy Murray se tornasse seu novo treinador. O britânico ganhou três títulos de Grand Slam e também é o ex -número 1 do ATP World.

No entanto, o futuro da dupla ainda é incerto, já que Murray se junta a Emma Raducanu, pois seu novo treinador está presente. Andy Murray declarou que manterá conversas com Djokovic sobre estender sua associação além do Aberto da Austrália.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama