Por que é impossível Neymar se juntar a Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami?

O brasileiro estava vinculado à transferência para o Inter Miami.

É improvável que Neymar se junte a Lionel Messi e Luis Suarez no Inter Miami, com o técnico Javier Mascherano afirmando que contratar o brasileiro seria “impossível” para a equipe da MLS.

Mascherano, que jogou com o trio no Barcelona no final da carreira e assumiu o cargo de técnico do Inter Miami no final de 2024, ressaltou que problemas financeiros simplesmente impedirão que tal transferência ocorra.

Isso é verdade, apesar de Neymar sugerir um reencontro com Messi e Suarez, enfatizando que, embora esteja “feliz” com o Al Hilal na Arábia Saudita no momento, uma mudança definitivamente não está fora de questão.

“Obviamente, jogar com (Lionel) Messi e (Luis) Suárez novamente seria incrível.” Neymar disse à CNN. “Eles são meus amigos. Ainda conversamos um com o outro. “Seria interessante reviver esse trio.”

Mascherano, porém, minimizou qualquer ligação de transferência com o brasileiro.

“Não podemos falar do Ney porque não temos nada” Mascherano disse, de acordo com a Reuters. “Obviamente Ney é um grande jogador. Todos os treinadores do mundo o querem, mas por enquanto, mas você conhece as regras da MLS em relação ao teto salarial. Então para nós neste momento é impossível tentar pensar nele.”

Três jogadores podem ser escolhidos para cada equipe da MLS, e as equipes podem dar às três estrelas mais do que o limite salarial de $ 683.750.

Jordi Alba e Luis Suárez ganharam menos do que o teto salarial imposto aos times no início de 2024 porque Lionel Messi, Sergio Busquets e Leonardo Campana foram os três jogadores selecionados do Inter Miami.

Embora Campana tenha partido para o New England Revolution, não parece que o Inter Miami tenha outra vaga para Jogador Designado.

Em vez disso, a equipe de propriedade de David Beckham parece ter optado pelo Modelo de Jogador da Iniciativa Sub-22, que permite aos clubes usar até quatro vagas na escalação da Iniciativa Sub-22, duas vagas na escalação de Jogadores Designados e US$ 2 milhões de dólares adicionais em Fundos de Alocação Geral (. GAM). . Apenas três vagas na escalação de Jogadores Designados e três vagas na escalação da Iniciativa Sub-22 estão disponíveis no Modelo de Jogador Designado.

Portanto, como destaca Mascherano, contratar Neymar simplesmente não é possível mantendo Jordi Alba e Luis Suárez no clube e cumprindo os regulamentos do teto salarial da MLS.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.