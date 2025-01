Por que esta temporada da NBA terá mais elfos triplos do que nunca | O grande número

Tom Hayersroh e Dan Devine corta os números para explicar por que esta temporada poderia ter mais registrado do que qualquer temporada da NBA na história. Uma das grandes razões é a estrela de Denver Nuggets, Nikola Jokic, que atualmente está em média um triplo duplo nesta temporada. Mas nem tudo é Jokic, já que a NBA aumentou nesta temporada em ritmo e espaço, o que torna mais fácil para os jogadores escrever em uma quantidade maior de bens.

Eles desenterraram quatro estatísticas mais interessantes sobre o Triple Hard, incluindo a incrível porcentagem de vitórias para equipes com um jogador que obtém um duplo triplo. O casal também fala sobre a origem dos jogadores de bancos triplos e duplos com elfos triplos e jogadores que registraram seu primeiro duplo triplo de carreira nesta temporada.

Tom e Atualize a pontuação de sua competição Over/Unders e faça seleções sobre se Paolo Banchero, Joel Embiid e Lamelo Ball receberão um triplo duplo antes do final da temporada. Além disso, uma atualização sobre a situação de De’aaron Fox com os reis de Sacramento depois que Fox deixou claro que ele quer deixar San Antonio.

(1:12) O grande número: 154 elfos triplos

(12:53) Origem do termo ‘Triple-Doble’

(15:01) Os pequenos números: 0,756

(19:42) Os pequenos números: 1

(20:13) Os pequenos números: 5

(24:07) Os pequenos números: 40

(27:35) Os pequenos números: 0

(28:39) Atualização de um marcador em/baixo

(30:59) Doubles triplos em/sub.

(38:40) De’aaron Fox quer deixar Sacramento

Nikola Jokic #15 do Denver Nuggets celebra a NBA em elfos triplos nesta temporada com 21.

🖥️ Veja este episódio completo no YouTube

Confira o restante da família do podcast do Yahoo Sports em qualquer Podcasts de esportes do Yahoo